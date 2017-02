Velký speciál o běhání pro ženy a (nastávající) maminky

Buďte na sebe hodné a věnujte se sobě

Dnešní doba klade vysoké nároky na všechny. Dnes se však budeme věnovat ženám, které mají často v popisu práce zvládnout zaměstnání, rodinu, domácnost, vypadat štíhle, upraveně a ještě si samozřejmě najít čas i na svého partnera. Problém je, že tolik nároků na ženu často neklade ani tak okolí, jako ona sama.

Běh je jedním z prostředků, jimiž žena může náročné dny kompenzovat a být chvíli sama sebou, starat se o svou duši, přičemž bude vedlejším produktem i štíhlé tělo. Pokud patříte mezi ty, které si to dopřejí, gratuluji. Máte-li však stále touhu vyběhnout, brání vám v tom však několik zvučných „ale“, zkuste se inspirovat článkem Dejte dárek sama sobě-rozběhněte se. Možná vám změní život.

Nenechte se doběhnout žárlivým partnerem. Najděte si kámoše, který miluje běh

Možná jste již pojala běh za svůj životní styl a už vám jen chybí parťák, který by ho s vámi sdílel, proto jsme pro vás zjistili něco o běžeckých seznamkách. Pokud sháníte jen stejně postižené kamarády, určitě neváhejte přijít na naše RUNGO.cz výběhy a závody, kam bez problémů zapadnete. Máte-li nějakého toho žárlivce už doma, zkuste si přečíst článek Nenechte se doběhnout žárlivým partnerem psaný ve spolupráci s psycholožkou Katarínou Bradáč.

Co chlapi nemusí řešit: menstruace, těhotenství a kojení

O tom, jak se promítá premenstruační syndrom do běhání, mohou číst muži třeba pro výstrahu. Nám ženám to pomůže pochopit, že v tom nejsme samy. Nahlédnutí do dámských šaten nás inspiruje, jak své stavy zvládnout. Několik rad (například zvýšit příjem sacharidů během PMS) si pro nás našla také trenérka Jana Poláčková.

Dobře poučeny hledíte na kalendář v očekávání menstruace a místo toho jste v „očekávání“? Co teď? Žádnou paniku, je-li vaše tělo na běh přivyknuté a těhotenství probíhá v pořádku, nemusíte si svou lásku odpírat. Chce to však rozum a přečíst si něco o Běhání v těhotenství. V posledním tažení třetího trimestru už jistě začnete spřádat plány o návratu k pohybu po porodu a také nebude špatné nabrat protiargumenty k všetečným otázkám starostlivých babiček, jimž nedá spát, že své mléko vyběháte a dítě bude hladem. Nebude.

Nějaké to kilčo nahoře a lenost z únavy vám nemusí dělat starosti. Prošla si tím i Máňa a taky Jarka a vůbec, skoro všechny jsme myslely, že to nezvládneme. Ujistěte se o hodině návratu tatínka domů, správně si načasujte převléknutí do elasťáků, přečtěte si článek ze života naší čtenářky a s rachtajícím klíčem v zámku vyrazte ven! Nemáte k dispozici tatínka, nebo rachtá klíčem příliš pozdě? S tím si zase poradila čtenářka Tereza: V těhotenství jsem nabrala. Dostala mě z toho chůze, kočárek a legrační cviky.

Ostatně, že trénovat lze i s kočárkem, nás přesvědčila atletka Vanda Březinová, jejíž dítě jistě uvítalo, že máma nepropadla místo atletiky třeba střelbě na pohyblivý cíl nebo hře na činely.

Běhání dětí

Není to jistě pro každé dítě, ale půjdete-li dítěti příkladem, je dost pravděpodobné, že si bude chtít zaběhat s vámi. Přečtěte si něco o tréninku dětí. A zkuste třeba dětské závody nebo závody s hlídáním dětí. Do ničeho však potomka nenuťte, nejdůležitější je, aby to toho malého človíčka bavilo a aby pohyb bral jako samozřejmou součást života, ať už jde o jakýkoliv sport. Ostatně, do určitého věku je stejně nejlepší všestrannost, specializace přichází až potom (více v článku Jak vybrat sportovní kroužek pro děti).

Pokud vám děti vám odrostly nebo se nedbaje na malého uzurpátora svého volného času rády staráte o to, jak zpříjemnit svůj běh technikou, oblečením či kosmetikou, jsou právě pro vás následující tipy:

Řešíme chlapy. A oni nás

Nenechte si ujít veselé téma z pánského světa. Zjistili jsme, zda se mužům líbí, když se ženy na sport líčí. Schválně, co myslíte? O něco lehčí bude uhodnout, jak dopadla anketa, co se mužům nejvíce líbí na běhajících ženách.

Ovšem ne každý muž má čestné úmysly. Proto dnešní speciál uzavíráme článkem Kde hledat agresora a jak se bránit? Video a tipy pro vás.

Řešíte běžecké téma, na které jste nenašli odpověď? Napište nám do diskuze nebo na adresu redakce@rungo.cz.