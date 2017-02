Ron Hill dokázal běhat každý den více než 52 let. Bez jediné výjimky

Ron Hill ve svých 78 letech udělal něco, co neudělal ani jednou během uplynulého půlstoletí. Jeden den nešel běhat. Zakončil tak 52 let dlouhou šňůru dní, kdy chodil běhat každý den bez výjimky. Osmadvacátého ledna letošního roku uběhl svou poslední míli a napsal prohlášení: „Ani ne po 400 metrech mě začalo bolet srdce a stále se to zhoršovalo. Napadlo mě, že bych mohl zemřít, ale přesto jsem po 16 minutách a 34 vteřinách dokončil celou míli. Neměl jsem jinou volbu než skončit, dlužil jsem to své ženě, rodině, přátelům, ale i sobě.“ Problémy se srdcem ho poslední dobou trápily stále častěji.

Ron Hill je trojnásobný olympijský účastník a reprezentant Velké Británie. Jeho jméno můžete znát i ze značky běžeckého oblečení. V roce 1970 vyhrál v traťovém rekordu 2:10:30 Bostonský maraton, jeho osobní rekord na této trati byl pak dokonce 2:09:28 (čímž se tehdy stal druhým mužem historie, který překonal hranici 2:10). Byl držitelem světových rekordů v běhu na 10 mil, 15 mil a 25 kilometrů. K tomu, aby začal běhat každý den, ho prý motivovaly podle něj neuspokojivé výsledky na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964. Od té doby uběhl každý den minimálně jednu míli, většinou však podstatně více.



Během prvních 26 let běhal dokonce dvakrát denně a ještě před pár lety byl jeho denní průměr více než 7 mil (asi 11 kilometrů). Po jeho 70. narozeninách se však vzdálenosti postupně zkracovaly. Nepřetržitá šňůra každodenních běhů Rona Hilla trvala přesně 52 let a 39 dní, což je nejdelší známá běžecká série všech dob (podle evidence oficiální asociace Streak Runners International).

Na celkem vtipný běžecký souboj odvážného muže, který se rozhodl soupeřit s dostihovými koňmi, se můžete podívat v následujícím videu. Asi nikoho nepřekvapí, kdo nakonec vyhrál. Možná nejpoučnější na videu je, že nejspíše nerozehřátý běžec si při něm natáhl hamstring. Pokud se vám stalo něco podobného, nezapomeňte na pár regeneračních cviků.

This punter showed a nice turn of foot before pulling up lame in the last at Hobart on Sunday...  pic.twitter.com/Oe7OOrPsXx