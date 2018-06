TEST: Škrtí vás elasťáky? Zkuste kalhoty Ronhill

O značce Ronhill jsem slyšel poprvé teprve před dvěma lety, ale sportovní oblečení nabízí již více než 40 let. Nese jméno Rona Hilla, britského vytrvalce, který jako druhý běžec v historii dokázal zaběhnout maraton pod 2:10. V roce 1964 o více než jednu minutu překonal světový rekord Emila Zátopka na 15 mil a světový rekord se mu na různých tratích podařil ještě třikrát. Ronovi to zkrátka běhalo a běhá mu to i dnes v jeho 75 letech, kdy podle svých slov běhá alespoň jednu míli každý den. Ve stejném roce, kdy se narodil Eminem a zavináč se poprvé dostal do e-mailové adresy, tedy právě před jednačtyřiceti lety, navrhl své první běžecké kalhoty Trackster, které byly tak oblíbené, že se v postupně upravovaných variantách vyrábí dodnes.