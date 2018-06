Tip na knihu o ultratrailu a doplňky stravy. Odpovídáme na vaše dotazy

Jaká kniha může inspirovat v tréninku ultratrailu

Dotaz: Dobrý den, doporučil byste mi knížku ohledně tréninku, stravy a vše kolem ultratrailu? Přidal byste i vlastní rady? A jak trénovat přes zimu, mám „hltat“ kilometry, nebo se v tréninku věnovat něčemu jinému? Já přes zimu plánuju hodně plavat a jezdit na veslařském trenažéru. Děkuji za odpověď, Dominik - otázka upravena poradcem

Odpověď: Ahoj Dominiku, doporučuji si přečíst knížku Eat and Run od Scotta Jurka, která pěkně popisuje jeho zkušenosti s tím, jaký trénink na ultra má největší smysl. Prozrazuje, že ne vždycky záleží na kvantech naběhaných kilometrů. V českém prostředí stojí za pozornost Radek Brunner nebo Zdeněk Kříž. Tréninky obou borců mají hlavu a patu a podle výsledků na světové scéně přinášejí i požadovaný efekt.

Ze základních rad můžu říct snad jen následující: Vyplatí se udržovat co největší pravidelnost a vyvarovat se delším výpadkům. Čas od času je dobré dát výrazně delší běh nebo výjezd na kole/skialpech, ať si tělo zvykne na několikahodinovou zátěž. Důležitá je pestrost, trénink nemá být jen monotónní klusání, zařazovat by se měly i výběhy kopců, fartlek nebo intervaly. Mně osobně se velmi osvědčila i jízda na koloběžce a přes zimu lehký silový trénink (jednou týdně by to mělo stačit), abys měl dostatečně zpevněný střed těla, který se ti bude hodit v prudkých výbězích i sebězích.



Veslařský trenažer je parádní věc, ale pozor na techniku, je naprosto zásadní, aby sis na něm neublížil. Co se plavání týče, je to dobrý doplněk, ale velkým přínosem k běžeckému tréninku spíše nebude.



Objemovému základu (neboli naběhání hromady kilometrů ve volnějším tempu) se nevyhneš. Tady doporučuji načíst knížky o obecném vedení tréninku. To je totiž pořád stejné, ať už trénuješ na ultra, nebo na pět kilometrů na dráze.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Kdy sáhnout po doplňcích stravy

Dotaz: Dobrý den, mám otázku ohledně doplňků stravy pro správnou regeneraci. Běhat začínám, v plánu je intervalový běh, zatím to není náročné, ale k tomu třikrát týdně jezdím na kole, vyjížďky tak na dvě hodiny, což někdy náročné je. Jiný sport ani posilování neprovozuji, proto mě zajímá, zda je při takové zátěži vhodné užívat nějaký protein nebo BCAA tablety. Nebo stačí vyvážená strava? Díky za radu, Dan

Odpověď: Ahoj Dane, myslím, že při této zátěži nejsou žádné doplňky nutné, tělo by mělo bez potíží vystačit s pestrou stravou. Pro urychlení regenerace je dobré doplňovat energii co nejdříve po absolvování tréninku, nejčastěji uváděná hodnota je asi do 30 minut. Pokud bys chtěl nějaký doplněk vyzkoušet, soustředil bych se na BCAA, případně nějaký regenerační nápoj s vyšším obsahem sacharidů, bílkovin, minerálů a případně větvených aminokyselin (BCAA). Inspirativní může být náš článek Energie pro běh. Běžný trénink nepotřebuje speciální doplňky stravy.