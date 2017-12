Rungo.cz vybralo nejlepší běžecké boty roku 2017

Čtvrtý ročník naší ankety se v hodnocení vrátil k systému, který jsme používali v letech 2014 a 2015 a který je založen na kombinaci hodnocení objektivních parametrů (hmotnost, přilnavost...) se subjektivními (střih svršku, životnost...). Některé parametry pak spadají částečně do obou skupin. Systém hodnocení je nastaven tak, aby například v trailových botách mohla zvítězit ultralehká a dynamická závodka, ale i pohodlná vytlumená bota. Záleží totiž na kombinaci všech parametrů, které mají vždy stejnou váhu. Cena boty nerozhoduje.

Každý hodnocený model dostal minimálně jeden a maximálně pět bodů za svršek, hmotnost, přilnavost, ochranu a propriocepci (respektive životnost a tlumení u silničních bot). Hodnocení je navrženo tak, aby byly vybrané parametry co nejvyváženější. Lehká bota má zpravidla nízkou ochranu a lepší propriocepci. Vysoce tlumená bota naopak ztrácí vyšší hmotností a nízkým citem pro terén, ale poskytuje lepší ochranu a příjemnější i pohodlnější střih. Přilnavost je neutrální vlastnost, která není ovlivněna žádným jiným parametrem.

V každé hodnocené kategorii jsme vybrali deset finalistů. Tyto boty jsme pak oznámkovali v každém z pěti parametrů podle jejich reálných funkčních vlastností a model s nejvyšším bodovým hodnocením ve své kategorii zvítězil.

1. Krosové boty

Krosové boty abecední seznam finalistů Adidas Terrex Agravic Speed

Columbia Montrail Bajada 2

Dynafit Alpine Pro

Hoka One One Speedgoat 2 Inov-8 Trailroc 285

Inov-8 ParkClaw 275 GTX

Salomon XA Enduro

Salomon S-LAB Sense Ultra

Salming Trail 5

Scarpa Spin

Tato skupina zaštiťuje všechny modely určené k běhu mimo silnice a zpevněné cesty. Důležitá je především maximální přilnavost na všech typech povrchu, ale také ochrana chodidla a schopnost číst terén.

Žádná povedená běžecká bota se neobejde bez příjemného svršku, nízká hmotnost je pak příjemným bonusem navíc.



Nejlepší krosovou botou roku 2017 se stává: Hoka One One Speedgoat 2

První generace Hoka One One Speedgoat nebyla špatná, ale k dokonalosti jí chybělo hodně. Speedgoat s pořadovým číslem dvě však prošel kompletní proměnou a v porovnání se svým předchůdcem je o několik tříd lepší. Povedenou aktualizaci potvrzuje i současná nedostupnost této boty prakticky po celém světě. Jarní sezóna už je ale naštěstí za dveřmi a s ní se zásoby speedgoatu opět obnoví.



TEST: Hoka One One Speedgoat 2 je buldozer nejen do hor. Číst celou recenzi

Hlavním důvodem, proč si Speedgoat 2 zaslouží titul nejlepší krosové boty roku, je ideální kombinace všech hodnocených parametrů. Tahle bota má totiž bezkonkurenční tlumení, které navíc díky tvaru mezipodešve neztrácí dynamiku, takže se v botě dá pohodlně vyvinout i velmi svižné tempu.

Podešev tvoří osvědčená a spolehlivá směs Vibram Megagrip, která patří mezi nejlepší materiály na současném trhu, zásadní proměnou prošel i svršek, který využívá velmi jemný a pružný materiál a svým pohodlím se může rovnat tomu nejlepšímu v dané oblasti - pleteným materiálům od Nike nebo technologii Sensisift od Salomonu.

Jedinou slabou stránkou je cit pro terén, ale vzhledem k vysoké stabilitě celé boty to není nic, co by mohlo závěrečný verdikt ohrozit.

2. Výkonnostní boty

Výkonnostní boty abecední seznam finalistů Adidas Adizero Prime

Hoka One One Tracer 2

Inov-8 F-Lite 195v2

Mizuno wave Sonic

Nike Zoom Elite 9 Nike Zoom Vaporfly 4%

Salming Race 5

Salming Speed 6

Salomon S-LAB Sonic 2

Saucony Freedom

V předchozích letech jsme samostatně vyhlašovali tempovou a závodní botu roku. Toto rozdělení ale poslední dobou přestává být aktuální, protože nejedna závodka je při udržení nízké hmotnosti stále dostatečně pohodlná i pro tempový trénink. Navíc vstupuje do hry fakt, že co je pro jednoho běžce botou závodní, může být pro jiného botou objemovou.

Proto jsme se rozhodli obě kategorie sloučit a vyhlašovat pouze nejlepší výkonnostní botu. Tato kategorie zaštiťuje všechny modely, které jsou primárně určené pro silniční běh ve svižném tempu.



Nejlepší výkonnostní botou roku 2017 se stává: Nike Zoom Vaporfly 4%

V Nike se letos postarali o jedu z největších běžeckých událostí poslední dekády. V rámci projektu Breaking2 se totiž tři běžci na závodním okruhu v Monze pokoušeli prolomit hranici dvou hodin na maratonu. Nejblíže se dostal Eliud Kipchoge, který na časomíře nakonec uviděl čas 2:00:25. Eliud ve svém úkolu těsně selhal, ale i tak se ale jedná o neuvěřitelný výkon.

Součástí celého pokusu bylo použité vybavení a především speciálně navržené závodky Nike Zoom Vaporfly. Ty, které použil Eliud Kipchoge byly vytvořené na míru, ale sériově vyráběný model této boty (Vaporfly 4%) si může koupit kdokoliv z nás. Pokud tedy bude mít štěstí a narazí na jeden z mála dostupných kusů.



Podívejte se na nové závodky určené na maraton pod dvě hodiny. Číst celý článek

Vaporfly naprosto změnily představu o tom, jak by měla závodní bota vypadat. Pryč je éra ultratenkých závodek s tvrdým došlapem. Vaporfly je už na první pohled neuvěřitelně vysokou botou s robustní tlumicí vrstvou. Hmotnost je přitom stlačena pod hranici dvou set gramů a tlumení není tak měkké, aby se do něj vaše chodidlo bořilo a vy tak přicházeli o cennou energii. Bota je naopak velmi tuhá, což zajišťuje neuvěřitelně vysokou dynamiku při odrazu a podle Nike je tahle bota o čtyři procenta efektivnější než jakákoliv závodka, kterou vyrobili předtím.

Vaporfly díky své konstrukci doslova trhají asfalt a vynikající pocit nekazí ani svršek, který je, jak už je u Nike poslední dobou zvykem, extrémně lehký, vzdušný a pohodlný.

3. Tréninkové boty

Tréninkové boty abecední seznam finalistů Adidas Supernova

Adidas Ultra Boost

Asics Gel-Kayano 24 Brooks Ghost 10 Hoka One One Clifton 4

Mizuno Wave Rider 21 Nike Zoom Pegasus 34 Salming EnRoute

Salomon Sonic Pro

Saucony Triumph ISO 3

Tréninkové, objemové, vytlumené… mnoho jmen, jedna kategorie. Během několika následujících chvil se dozvíte, která běžecká bota byla v uplynulém roce nejlepší v oblasti tlumení a komfortu. Tentokrát nečekejte nízkou hmotnost nebo vysokou dynamiku. Klíčové parametry dobré objemovky jsou pohodlný svršek a ještě pohodlnější tlumení. Chybět samozřejmě nesmí dobrá odolnost použitých materiálů a přilnavost.

Nejlepší tréninkovou botou roku 2017 se stává: Adidas Supernova

Adidas se poslední dobou orientuje především na rekreační běžce a joggery a v jeho portfoliu nechybí ani speciální modely pro ženy. Některé z těchto bot jsou na pomezí běhu a lifestylu, ale ani v oblasti bot pro výkonnostní běhání tenhle německý gigant nespí. Tréninkové boty od něj patří dlouhodobě mezi to nejlepší na trhu, což jen dokazuje titul nejlepší objemovky pro model Glide v prvním ročníku naší ankety.



TEST: tlumená silniční bota adidas Supernova TEST: Nová, měkčí, pohodlnější. To je objemovka adidas Supernova. Číst celou recenzi

Model Glide už se sice nevyrábí, ale jeho místo plnohodnotně zaplnila objemovka, která je jeho neoficiálním nástupcem. Adidas Supernova však od Glidu ušla velký kus cesty a přichází s odlišnou konstrukcí, která je při zachování hmotnosti ještě měkčí a pohodlnější.

Supernova je tak někde na půl cesty mezi původním Glidem a top tlumeným modelem Ultra Boost a svými vlastnostmi osloví všechny běžce, kteří hledají dobře tlumenou botu určenou na nabíhání velkého množství kilometrů. Díky boostu ale nechybí ani subjektivně vyšší dynamika při odrazu, o spolehlivý záběr na suchém i mokrém asfaltu se stará léty prověřená směs Continental.

4. Nejuniverzálnější běžecká bota

Nejuniverzálnější běžecká bota abecední seznam finalistů Adidas Ultra Boost

Altra Olympus 2.5

Brooks Caldera Columbia Montrail Bajada 2 Hoka One One Challenger ATR 3

Hoka One One Speed Instinct 2

Inov-8 ParkClaw 275

Inov-8 TrailTalon 275 Salomon Sense Pro Max Saucony Peregrine 7

Stále více běžců si oblíbilo běhání v terénu. Spousta z nich ale bydlí ve městě, a než se dostanou do lesa, musejí překonat dlouhý úsek po asfaltu. Pokud se i vy řadíte do této skupiny, tak jistě víte, že vybrat ideální botu do těchto podmínek není jen tak.

Silničky nepříjemně kloužou na bahně a kamenech, zatímco čistokrevná krosovka dostává zabrat na asfaltu. Žádná běžecká bota bohužel není stoprocentně všestranná, ale některé modely jsou přece jen univerzálnější než jiné.

Nejlepší univerzální běžeckou botou roku 2017 se stává: Inov-8 ParkClaw 275

Vybrat dobrou univerzální běžeckou botu je vždy oříšek. Požadavky jsou totiž velmi přísné a funkční vlastnosti musí být velmi dobře vyvážené. Vzorek by v ideálním případě měl držet v bahně a vydržet dost dlouho na asfaltu, tlumení musí být pohodlné a zároveň stabilní a svršek pohodlný, lehký i odolný zároveň.



Všechny tyto jemné detaily dokázali v tomto roce nejlépe zvládnout vývojáři v Inov-8 u svého modelu ParkClaw. Ten vychází z ryze silničního RoadClaw, ale na rozdíl od něj disponuje výraznějším vzorkem, který nemizí na asfaltu, a uspokojivé vlastnosti má i při běhu techničtějším terénem. Tlumení je poměrně robustní, ale ne tolik, aby se ztrácela stabilita a pro Inov-8 typický cit pro terén. Svršek je z lehké a příjemné textilie a na klíčových místech je doplněn o 3D výztuhy zvyšující odolnost i ochranu chodidla.

Za zmínku stojí i „zimní“ provedení s voděodolnou membránou. Zde je vůbec poprvé použita nová membrána materiálu Gore-Tex, který je nyní výrazně lehčí, pružnější a prodyšnější, takže na první obutí se ani nezdá, že byste měli na noze membránovou běžeckou botu.

Na rozsáhlou recenzi tohoto modelu se můžete těšit v lednu.