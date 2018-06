Podívejte se na nové závodky určené na maraton pod dvě hodiny

Maraton pod dvě hodiny je letos hlavním vytrvaleckým tématem. Tento výkon by znamenal velmi výrazné posunutí lidských možností a těžko se dá očekávat, že by kdokoliv dokázal zaběhnout tak úžasný čas sám od sebe. I proto se dva hlavní rivalové, adidas a Nike, snaží podporovat své vyvolené atlety, jak jen to jde. Výsledkem jsou i zbrusu nové boty, navržené speciálně pro tento účel.

Pomyslný závod o to, kdo jako první zvládne maraton pod dvě hodiny, vzdáleně připomíná soupeření o první přistání na Měsíci. I tentokrát proti sobě stojí dvě velmoci, které dělají všechno, co je v jejich silách, aby stálo v historických záznamech u tohoto milníku jejich jméno.

Hlavní role v tomto soupeření hrají značky Nike a adidas, které se skrze své projekty Breaking2 a Sub2 snaží poskytnout svým atletům co nejlepší podmínky k překonání dvouhodinové mety

Nike Breaking2

Podle dostupných informací má v tuto chvíli obrovský náskok Nike. Na rozdíl od adidasu má totiž pečlivě vybraný tým tří vytrvalců, podpůrný tým vědců a doktorů a podle posledních informací už se ví, i kde se má pokus o maraton pod dvě hodiny uskutečnit.

Náhodě Nike nic nenechává ani ohledně bot. Pro každého ze svých tří běžců navrhla firma speciálně upravený model unikátní silniční závodky.

Bota Nike Zoom Vaporfly Elite vypadá na první pohled jako všechno, jen ne závodní silniční bota. Výrobce však vsadil na koncept „více je více“ a místo tradičních tenkých závodek s minimální tlumicí vrstvou se raději rozhodl vytvořit botu, která sice bude extrémně lehká, ale zároveň poskytne dostatek tlumení a pružnosti, aby běžcům na maratonské trati ušetřila co nejvíce energie.

Její tvar nápadně připomíná maximalistické závodky Clayton od Hoka One One, které při hmotnosti lehce nad 200 gramů nabízejí dvacet čtyři milimetrů tlumení pod špičkou a až překvapivě vysokou dynamiku při odrazu. Tento typ bot je velmi oblíbený především mezi ironmany a je dost možné, že se velmi rychle rozšíří také mezi maratonce.



Kromě nezvykle vysoké tlumicí vrstvy je u Vaporfly Elite důležitá i karbonová zvlněná deska. Ta výrazným způsobem zvyšuje tuhost celé boty, což je parametr, který výrazně napomáhá úspoře energie při závodním tempu. Tuhost však nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo k přetížení lýtkových svalů, proto má každý ze tří běžců své boty vyztužené individuálně.

Někoho možná překvapí, že drop těchto bot bude poměrně výrazných devět milimetrů. To je ovšem zapříčiněno tím, že boty s nižším dropem představují mnohem větší zátěž na achilovku, což by se mohlo ke konci závodu ukázat jako klíčové.

Vaporfly Elite je bota, která není určena pro sériovou výrobu. Pokud byste chtěli podobnou botu vyzkoušet, budete se muset spokojit se sériovou verzí Vaporfly 4%, která z verze Elite vychází a která bude v obchodech běžně dostupná začátkem léta.

Sečteno podtrženo má tedy Nike vše pod kontrolou a teď už se čeká pouze na zveřejnění plánovaného pokusu.

Adidas Sub2

Koncem února se do tohoto závodu na dálku přidal také adidas, který však do světa vypustil pouze informaci o tom, že se otázkou maratonu pod dvě hodiny zabývá už od olympijského maratonu v Londýně 2012 a že pro letošní sezónu přichází s novou závodkou Adizero Sub2, která je, jak jinak, navržena pro zaběhnutí maratonu pod dvě hodiny.

Na rozdíl od Nike však adidas sází na klasiku a Sub2 vypadá na první pohled jako standardní závodní bota. Kromě klasického tvaru ale nezůstal kámen na kameni.



Nejlehčí maratonka na světě

Nejzásadnějším prvkem je nová tlumicí směs Light Boost, která by si podle výrobce měla zachovat své vynikající funkční vlastnosti při výrazné úspoře hmotnosti. Díky tomu váží Sub2 méně než 150 gramů a takto lehkou závodku na maraton můžeme vidět poprvé v historii.

Výrazné úspoře hmotnosti pomáhá i extrémně lehký a jemný svršek utkaný z jednoho vlákna

Sub2 už navíc má svou maratonskou premiéru za sebou. Na svědomí ji má Wilson Kipsang, když v v této botě dokázal zvítězit v Tokiu v čase 2:03:58. Právě Kipsang je největší šancí značky adidas na prolomení dvouhodinové hranice, ale oproti svým konkurentům to bude mít o poznání těžší. Na tento nelehký úkol je totiž sám a navíc se všechny pokusy budou konat na klasických závodech a ne v umělých podmínkách, jako je tomu u Nike.