TEST: Nová, měkčí, pohodlnější. To je objemovka adidas Supernova

A jak to vidí Marek, obyčejný běžec? Glide je mrtvý, ať žije Supernova Když jsem se dozvěděl, že adidas z názvu mých oblíbených běžeckých bot vyjmul označení „Glide“ a jal se boty zásadněji proměnit, orosil jsem se. Ne vždy vedou takové změny k lepšímu, ne vždy zůstanou ty super vlastnosti bot, které měly. Glide byly vždy skvělé držáky na dlouhé běhání s tím, že i v lehkém terénu velmi slušně běžce podržely. Skvěle tlumené, velmi dobře odvalující. Navíc jejich životnost byla opravdu velmi dlouhá (tak praví alespoň moje zkušenost).



Nové Supernovy mají jiné zpracování, jinak tlumí. Už při nazouvání mi dalo mnohem víc zabrat dostat boty na nohy. Adidas měl vždy užší boty a pro mě, který má takto nohy tvarované, to bylo ideální. Po vteřinovém souboji vplula noha do boty a mnou projel velmi komfortní pocit měkkosti a pohodlnosti . Bota seděla jak ulitá. Jediné, co jsem musel doladit je to, jak utáhnu tkaničky. Několikrát se mi stalo, že jsem musel zastavit a boty povolit. Pro někoho, kdo měří 193 centimetrů a má váhu někde kolem 96 kilogramů, jsou tyhle boty na dlouhé výběhy opravdu úžasné. V tomto se nic nezměnilo a to je moc dobře. Noha se v botách nepotí, patní část drží nohu tak, jak má a v rozumném terénu, tak i za mokra, je to dobrý parťák. Jediné, co mě trápilo byl jazyk, který je i v přední části široký a při krkolomnějším nazouvání se mi shrnoval. Na komfort běhu to ale žádný vliv nemělo, jen vždy po doběhu byl jazyk posunutý na vnější stranu. Pokud tedy hledáte boty na dlouhé objemové běhání, které jsou skvěle odpružené, zvládnou mix terénů a vypadají, že se vám nerozpadnou po pár kilometrech, tak je zkuste. Podle mých zkušeností je adidas Supernova skvělým pokračovatelem modelu Supernova Glide Boost.