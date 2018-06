Regenerace je důležitá po tréninku i v běžném životě. Obzvlášť v zimě

O tom, že podzim by se měl nést duchu běžeckých prázdnin, jste se dozvěděli už v jiném článku. Avšak ruku na srdce, kdo se zvládne se svou milovanou aktivitou rozloučit na celý měsíc? Pokud patříte k těm, kteří se oddaně vydávají trénovat i v chladných obdobích, rozhodně vyzkoušejte některý z našich regeneračních tipů. Vaše tělo vám tuto péči zajisté vrátí lepším výkonem.

„Podzim je spojen se změnou počasí, ale také se spoustou virových onemocnění a infekcí. Tělo, které je odpočinuté, dokáže této zátěži lépe odolávat než organismus, který je unavený. Regenerace je tedy důležitá nejen pro zotavení po tréninku, ale také pro fungování v běžném životě,“ je o významu regenerace v chladných měsících přesvědčen fyzioterapeut Jakub Veškrna. Prvním krokem, který by však měl předcházet všem ostatním, je především kvalitní a dostatečný spánek, bez kterého tělo ztrácí schopnost regenerovat.

1. Životodárná voda

Jednoduchým a rychlým prostředkem pro regeneraci svalů jsou chladné lázně, a to ideálně po tréninku. Není však nutné v ledové vodě koupat celé tělo jako po sauně. Napusťte si vanu studenou vodou a ponořte do ní jen nohy, nejlépe na šest až deset minut. „Studený podnět sám o sobě způsobuje snížení prokrvení. Avšak po ukončení koupele se tělo tento deficit snaží dohnat a to právě zvýšením prokrvení. To způsobuje odvod zplodin z metabolismu, které vznikají při zátěži. Dobré prokrvení má za následek prokysličení a tím i dostatečnou regeneraci tkáně,“ vysvětluje vliv chladných koupelí na náš organismus Jakub Veškrna.

Jak na domácí koupelovou směs pro unavené svaly? podle bylinkářky Hany Parmové Přísady: mořská sůl (nejlépe z mrtvého moře), bylinky (Vhodný je například rozmarýn, který působí jako antioxidant nebo šalvěj, která posiluje klouby a kosti. Lze použít i mateřídoušku a tymián, které podporují imunitu.) Postup: Do hrnce dáme tři až pět vrchovatých lžic soli a hrst bylinek. Tuto směs zalijeme vroucí vodou a pod pokličkou necháme 15 minut louhovat. „Tato koupel uleví unaveným, nateklým nohám a svalům. Mořská sůl obsahuje velké množství minerálních látek, které se pokožkou dostanou k buňkám. Sůl má detoxikační účinky a změkčuje, pomůže tedy na různé otlaky, bolavé prsty a nehty u nohou“ vysvětluje účinky bylinkářka Hana Parmová.

Zároveň však připomíná, že tuto regenerační metodu nelze použít, pokud jsme prochladlí. Když vás tak při běhu zastihne podzimní plískanice, nejprve se doma zahřejte a promasírujte tělo froté ručníkem. Jen tak bude tato koupel účinná.

Podobný efekt má také teplá voda. Důležité však je, aby nebyla příliš horká. Nohy je optimální namáčet ve vodě o teplotě asi 38 stupňů, a to po dobu 30 minut. Z obou variant se fyzioterapeut Veškrna však přiklání spíše ke koupelím ve studené vodě, a to nejen kvůli tomu, že zaberou méně času. „Osobně bych dal přednost chladné lázni, protože má na rozdíl od teplé také pozitivní vliv na snížení zánětlivé reakce ve svalech,“ vysvětluje.

2. Masírujte jako profík

Ideální je odměnit své tělo masáží od specialisty, který může pomoct při odstranění mnohých zdravotních potíží. Pokud však nemáte vážnější problémy, může vašemu tělu prospět i masáž v domácím prostředí. Využít k tomu můžete speciální pěnové válce (psali jsme o nich více v tomto článku), avšak skvěle poslouží i obyčejný tenisák. Míčky působí bodově, a proto jsou vhodnější pro konkrétní bolestivý podnět. Válce naproti tomu působí na sval plošně. Pokud je některé místo na vašem těle citlivé nebo ztuhlé, promasírujte jej krouživými pohyby nebo pohybem zepředu dozadu. Tento jednoduchý trik pomůže odbourat bolest a stimulovat krevní oběh.

Pomocí míčku můžete masírovat například chodidlo nebo stehenní svaly.

3. Zabalte se

V tomto náročném období můžeme využít i zábalů, které zvýší prokrvení dolních končetin a zbaví nás svalové únavy. „K tomu skvěle poslouží rostlinné silice, jako je například skořice. Můžeme využít masážní gely nebo olejíčky s její příměsí a potřít jimi citlivé místo, které může být i prochladlé. Velmi náchylná je na to například oblast achillovek,“ doporučuje Jakub Veškrna. Na potřené místo poté stačí přiložit igelitový sáček a zajistit jej obinadlem. Je nutné, aby zábal působil alespoň 20 až 30 minut.

„Zábaly můžeme aplikovat i na místa, která vykazují známky zánětlivosti nebo počínajícího zánětu. Většinou se jedná o lehce teplejší a začervenalé místo s lehkým otokem, citlivé na dotek, často v oblasti úponů. První pomocí v těchto případech může být nanesení tenké vrstvy tvarohu, který má díky své kyselosti protizánětlivé účinky. Potřené místo poté stačí překrýt igelitem a zajistit. Tento zábal nechte působit přes noc a ráno omyjte,“ radí Jakub Veškrna. V těchto případech je však bezpodmínečně nutné omezit zátěž tak, aby byl prostor pro regeneraci tkáně. K fyzické aktivitě je vhodné vrátit se naplno až po přeléčení.

4. Regenerujte zevnitř

Naše tělo se jen stěží může cítit odpočatě, pokud se naše mysl bude zmítat ve spleti stresu. Vyzkoušejte recept našich babiček a připravte si bylinkový čaj, který podpoří nejen správnou funkci těla, ale i naši psychiku. „Bylinky působí synergicky na organismus.

To znamená, že nejen zklidní a posílí mysl, navíc i regenerují játra, která při vyčerpání způsobují únavu. Dodávají minerální látky, které organismus využije na odkyselení a buňky mohou lépe přijímat a také využívat výživu z potravy,“ říká bylinkářka Hana Parmová.