Podzim: dejte si pauzu od svého běhání, nebo alespoň zpomalte

Nadšený běžec je tvor poněkud nebezpečný sám sobě. Poté, co zjistí, že dokáže uběhnout určitou vzdálenost, aniž by to ohrožovalo jeho základní životní funkce, naroste mu chuť do dalších dobrodružství a pustí se do běhu s veškerou vervou. Nakoupí rozličná udělátka, která hlídají jeho tep, dech a snad i výkon na poli pojišťovnictví, boty do jakéhokoliv počasí i podkladu (včetně tekutých písků vyskytujících se leda na Marsu) a exponenciální řadou začne navyšovat tréninkové i závodní úsilí.

V případě, že dostatečně nedbá na regeneraci a techniku běhu, užije si takto hekticky sezónu, maximálně dvě. Pak se v mnoha případech dostaví zranění nebo vyhoření. Chcete-li u běhu ve zdraví a duševní pohodě vydržet co nejdéle, zkuste koncept „chi running“.

Chi running a další lenošivosti

Koncept běhu vycházejícího z tai či není vlastně nic nového. Tato disciplína vede své následovníky k radostnému pohybu za současného uvědomění si a zpevnění celého svého těla. Dbá se na dobrou techniku a mírné tempo tak, aby se běžec cítil svěží co nejdéle a dokázal vnímat krásnou krajinu okolo sebe. Což se vám v mrtvičném stavu v průběhu intervalového tréninku opravdu nepoštěstí. Básníci devatenáctého století říkali, že cestovní rychlost vlaku má být jen taková, aby motýli mohli otevřenými okny létat dovnitř a zase ven. Chi running vnímá běh stejně.



Jediné, co se po vás chce, je naklonit se do směru jízdy, uvolnit nohy a sunout je ve směru předpokládaného pohybu tak, že zatímco jedna dopadá, druhá odpočívá. Tělo je uvolněné, jeho střed zpevněný. O rychlost tu nejde, ta je jen sekundárním projevem vašeho úsilí. Aby fyzikální zákony pracovaly ve váš prospěch, odrážejte se pod sebou, ne před sebou. Pokud se začnete zadýchávat, zpomalte. Vaším cílem je běžet co nejdále, ne co nejrychleji.

Běžcův podzim

Babí léto pomalu končí a s ním ideální doba pro lámání osobních rekordů. Nastávají líné dlouhé večery, které společně s krátícími se dny přicházejí až příliš rychle. Ty je potřeba využít jako dobu běžeckého zklidnění, nejlépe ve formě běžeckých prázdnin. Co to je? Jestli patříte mezi maratonce, kteří „pořád běhají“, dejte si od běhání na tři až čtyři týdny pauzu. Ano - neběhejte. Poděkujte svému tělu za provoz saunováním nebo jakýmkoliv kompenzačním sportem, který jste si kdy chtěli vyzkoušet, ale pro samé běhání jste se k tomu nedostali. Vaše achilovky, vaše kolena i vaše psychika vám za to poděkují.

Tréninkový plán pomalého běžce

Pokud opravdu neumíte z běhání na chvíli vypadnout, alespoň ho zpomalte. Pomalé běhání má pro vaši výkonnost neočekávané efekty. I když se při něm cítíte jako teriér přivázaný na příliš krátkém řetězu, trpělivost se vyplácí. Dlouhé kochací výběhy na úrovni aerobního prahu (pro nemajitele sportovních hodinek je to stav, při kterém jste za běhu schopni mluvit ve větách jednoduchých i rozvitých) navyšují vaši obecnou vytrvalost, na které budete v příští sezóně stavět. Navíc pomáhají zhubnout. Pokud je vykonáte ráno nalačno nebo odpoledne, ale s tím, že hodinu po skončení běhu si nedáte žádné sacharidy, nastartujete svůj metabolismus ke spalování tuků ještě více než při klasickém výběhu, po kterém hned slupnete tyčku nebo pivo.



Na podzim běhejte jen tak rychle, abyste stihli vnímat padající listí

Zkuste svůj trénink jeden týden koncipovat jinak – zážitkově. Pokud jste během okoralí harcovníci, oživí to vaše podzimně pošmourné výběhy, pokud s během začínáte nebo o něm zatím jen přemýšlíte, usnadní vám to sžití s pohybem, který v upršeném odpoledni přece jen spíše vyčerpává. V rámci týdně zařaďte dvakrát následující motivy podle své výkonnosti:



Motiv 1 – začátečníci: 30 minut indiánský běh s vloženým motivem „před výběhem si dám čaj s medem nebo medovinou na uvolnění kloubů“

Motiv 2 – mírně pokročilí: 45 minut souvislý běh s vloženým motivem „když vidím padající list, zpomalím a nechám si ho dopadnout na dlaň“ opakovaným desetkrát za sebou

Motiv 3 – pokročilí: 85 minut souvislý běh s vloženým motivem „vyběhnu na kopec, na kterém jsem ještě nikdy nebyl/a, a přinesu si z něj domů kytičku z listí“.

S přicházejícím podzimem odchází stará sezóna. Je to čas zklidnění, usebrání se, běžecké pauzy. Nebo pomalého začátku vybarveného všemi odstíny žluté. Užijte si ho s radostí.