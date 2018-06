Deset nápadů, jak zapomenout na běh v době odpočinku

V rámci běžeckých prázdnin sází běžci na různorodé kompenzační aktivity. Plavání, saunování, lezení či tanec – to vše by mělo udržet tělo v tréninkové připravenosti předtím, než začnou zimní fázi přípravy. Pravda je ale taková, že běžec zvyklý na pořádný trénink zabírá naplno i v případě oddychových kompenzačních aktivit, takže si totálně unaví i ty části těla, které ještě nemá poničeny deseti měsíci intenzivního běhání. Zkuste proto tyto prověřené.

Houbaření

Hledání hub je národní vášeň číslo čtyři, hned po opravování vlastní chaty, kafrání o politice a vytí písní od Honzy Nedvěda. Pro běžce má tato činnost nezanedbatelnou hodnotu coby aktivita směřující k pomalému nabírání kilometrů ne nepodobná tréninkovému systému LSD. Jste-li navíc orientační běžci nebo máte-li v průběhu závodů problémy s orientací, houbaření v neznámém lese posune tuto vaši slabinu více směrem k normálu. Pozor si dejte jen v případě, že jste registrovanými závodníky pod dopingovým dohledem - houbičky, na rozdíl od běžných hub, obsahují zakázaný psilocin!



Drvoštěpectví

Pokud nejste schopni sedět na zadku ani v průběhu měsíčního klidového režimu, doporučují fyzioterapeuti spojit příjemné s užitečným. Než přejdete na ostré zimní kruhové tréninky, zkuste si zahrát na drvoštěpa a nasekat dřevo do zásoby na celou zimu.

Výrazně posílíte partie ramen, rukou a zad a navíc potěšíte všechny sousedky – podle hlasování časopisu Cosmopolitan provedeném ve Wisconsinu a přilehlých guberniích v raných osmdesátých letech je muž sekající dřevo nejvíc sexy hned za hasičem a miliardářem s jednou nohou v hrobě a druhou na banánové slupce. Pokud navíc tuto činnost budete provádět od pasu nahoru nazí, otužíte své tělo pro přeběhy po horských hřebenech a říčkách.



Šmajchlování

Pokud to při dřevorubectví vyšlo se sousedkou či jinou náhodnou sledující, můžete přikročit k nejpříjemnější párové aerobní tréninkové aktivitě. Kalorické účinky šmajchlování jsou překvapivě vysoké. Hodina líbání vydá za 70 kalorií, hodina svlékání stojí váš metabolismus o deset více. Pokud svlékání proložíte tancem, máte rázem kalorický výdej trojnásobný. A jste-li lepá odvážná děva, zkuste se v rámci taneční předehry zavěsit na tyč. Pole dance je dnes regulérní sportovní disciplína a otevřený flirt v jednom.

Vědci si pochopitelně dali tu práci a vypočítali energetický výdej lidského těla pro různé styly i polohy. Čtvrthodinka orálního sexu vydá kaloricky za 75 kJ, hodina intenzivního milování už se rovná solidnímu sportovnímu výkonu za spálených 1450 kJ. A kdyby vám náhodou i tady chyběly tréninkové metody, opásejte se navzájem snímači tepové frekvence a vyzkoušejte, co přesně vašeho partnera nejvíc rozpaluje. V tomto „detektoru pravdy“ nikdo orgasmus předstírat neumí.



Vinobraní

Další aktivní tělesná činnost smysluplného a všeobecně prospěšného charakteru je klasické moravské vinobraní. Někteří intelektuálové, vědomi si své nadměrné spotřeby, odjíždí každý podzim do vinorodných oblastí, aby napravili na poli to, co v celém roce vypili. Zvedání beden plných hroznů výrazně posílí vaše bicepsy i tricepsy a stříhání bobulek na nekonečných řádcích výrazně posílí vaše morálně volní vlastnosti. Nehledě na ten blažený duševní relax!

Přímá konzumace vinného moštu nebo vína pak obohatí váš organismus o flavonoidy, antioxidanty vážící molekulární kyslík a pomáhající redukci tvorby lipoproteinů, které způsobují kornatění tepen a trombotické stavy. Stará moravská moudrost tvrdí, že byste na podzim měli vypít tolik burčáku, kolik máte krve v těle. Je třeba toto doporučení uvážit - nejlépe vám bude chutnat na vinohradu, po dobře udělané práci.



Pouštění draků

Jste-li založením spíše sprinteři než vytrvalci, vyjděte pouštět draky. Při vyhánění draků na oblohu můžete natrénovat krátké sprinty a ještě posílit motoriku horní poloviny těla. Moment, při kterém běžíte po nerovné louce vybaveni vzpínajícím se kusem plastu a doprovázeni nadšeným psem a dětmi pletoucími se pod nohama, je opravdu vrcholem tréninku rovnováhy a ovládání středu těla. Jen díky tomu své miláčky nezašlápnete a váš trénovaný „core“ vás udrží v bojeschopné pozici i na konci těžkého závodu. Navíc - pokud jste díky tréninku poněkud zanedbali povinné rodinohodiny se svými potomky, tady můžete trénovat všichni dohromady.

Gaučink

Protahování spodní části musculus pectoralis v rámci gaučinku

Pokud nemáte chuť či protějšek k párovým aktivitám, musíme vám doporučit gaučink. Je to nově vyvinutá forma pasivního strečinku, která je ovšem překvapivě stejně účinná. Tělo se totiž vleže na gauči výrazněji uvolní, proto jsou prováděné cviky účinnější než práce s tělem vestoje, kdy máte svaly stále v určitém napětí. Většina gaučů je výborně konstruována na protahování tak problematických běžeckých partií, jako je bedrokyčlostehenní sval, piriformis či spodní část svalu prsního. Vzpomeňte si tedy na všechny zanedbávané svalové skupiny, svalte se na gauč a pěkně se protahujte. Pokud je to na vás přece jen příliš pasivní odpočinek, umístěte na vedlejší stolek pytlík chipsů a posilujte břišní svaly tak, že každý z nich musíte z pytlíku nabrat díky šikmému přítahu s rukama za hlavou.



Šachy

Pro někoho jsou šachy jen prapodivný obstarožní sport, který lze provozovat pouze v kostkovaných bačkorách a se silně rozvinutou dýchavičností. Trénovaným cvičencům to možná nedochází, ale práce hlavou je opravdu vyčerpávající činnost a můžete při ní spálit až 500 kJ za hodinu. Navíc, vytáhnete-li ze skříní deskové hry svého dětství, zapojíte i ty spoje mezi hemisférami, které vám v rutinních každodenních činnostech leží ladem. Natrénujete tak hlavologii a kombinatoriku důležité pro strategické bitvy v běžeckém pelotonu. Být rychlý běžec je skvělé, ale být rychlý a chytrý běžec, to je nepřekonatelné!



Kreativní zlepšování světa

Napsáním tohoto článku jsem spálila skoro 300 kalorií, nehledě na trénink motoriky svých prstů, který se mi bude hodit v případě, až se mi zase při závodě rozváže tkanička. Pokud máte dojem, že logické hry nejsou nic pro vás, protože by vás leda stresovalo pomyšlení, že vaše IQ a smůla ve hře nedostačují ani k vítězství v „Kloboučku, hop!“, zkuste se v rámci kompenzačních aktivit zaměřit na kreativní činnosti.

Posilte společně s pravou paží i levou hemisféru a vymalujte kuchyň. Vyrobte si běžeckou figurku z kaštanů. Ponořte se do studia běžecké i neběžecké literatury nebo si založte vlastní blog a sdělte ostatním, jak to děláte, že jste tak dobří. Zapomeňte na chvíli na přepočet tempa a uběhnuté kilometry a udělejte z kousku světa okolo sebe hezčí a láskyplnější místo. Bude se vám do něj po těžkém tréninku o to lépe vracet.

Pečení brambor

Brambory ve slupce jsou tradiční podzimní dobrotou a skvělý zdroj vlákniny a vitamínu C. Upečené v popelu jsou považovány za pravou vesnickou delikatesu, zvlášť když se vám zadaří si je vlastnoručně vypaběrkovat přímo z pole. Recept na jejich přípravu je tak jednoduchý, že by ho zvládl i bezruký Láďa Hruška. Seberte na poli či zahradě nepotřebné býlí a zapalte ho. Ohlaste pojistnou událost. Ze vzniklé hromady popela odstraňte větší kusy domu či nábytku, udělejte důlky a vložte do nich brambory. Ty pečte až do stádia, které naše babičky nazývaly odborným termínem „už jsou akorát“.

Pokud na zahradě narazíte na jablko, narazte ho na klacek a opečte nad ohýnkem. Doplníte do svého těla nejen vlákninu a draslík sloužící k nervosvalovému přenosu, ale i karamelem zavánějící podzimní pohodu. Zbyla-li po požáru ještě kuchyň, naučte se podle našich RUNGO receptů upéct ty nejlepší traťovky, které vás budou v příští závodní sezóně posouvat vpřed.

Spánek

Večery se dlouží, práce ubývá. Na podzim se chce spát každému tak nějak dřív, nestíháme, soustavně frkáme do kapesníků a stýská se nám po letní pivní zahrádce. Říkáme tomu podzimní deprese, ale pravda je taková, že to je jen přirozené zklidnění, které lidi čekalo po létě stráveném na poli (nebo v klimatizovaném kurníku, kde si vyděláváte na svou hypotéku). Po létě plném žhavých běžeckých zážitků není nic lepšího, než se s první tmou zachumlat do peřin a dopřát tělu pořádnou regeneraci. Spánkové lázně ve vlastní posteli jsou totiž lepší než deset doktorů a nic vás nestojí.