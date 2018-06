Vyzkoušejte pěnový válec a uvolněte své svaly

Možná jste to už někdy zahlédli. Pěnový válec se zvláštními vroubky, který používají sportovci nejrůznějšího zaměření i výkonnostní úrovně. Roller, jak se těmto válcům také říká, se během posledních několika let vypracoval z obskurní pomůcky, kterou využívalo pouze několik sportovců, trenérů a doktorů, až na pozici nepostradatelného pomocníka. K čemu je ale tahle hračka dobrá, na co se používá a jak to celé funguje?

Co to je pěnový roller?

Pěnový válec roller je sportovní automasážní pomůcka a používá se tak, že si na něj jednoduše lehnete a válíte se po místě, které potřebujete uvolnit nebo prohřát. Zaměřit se můžete na dolní i horní končetiny, záda, krk, nebo hrudník. Roller se dá použít prakticky na cokoliv.

Procedura může být až překvapivě bolestivá, proto je dobré začínat velmi opatrně a tlak kladený na masírované místo zvyšovat pouze zlehka. I přes tuto bolest je však válení na válci velmi příjemné a návykové.

Různorodé provedení

Jednotlivé válce mohou mít různé podoby. Nejčastěji se setkáte s dutým plastovým jádrem, ale levnější válce jsou často z pěnového masivu. Výhoda plastového jádra je jeho extrémně vysoká odolnost. Takový válec si pak bez potíží poradí i s hmotností vysoko přes sto kilogramů a nebudete se muset bát deformace. To se o většině ryze pěnových válcích říci nedá.



Plášť válce může být buď hladký, nebo s výstupky, které simulují dotek plochy nebo špiček prstů. Nejkvalitnější válce mají povrch rozdělený tak, abyste si vždy mohli vybrat, kterou jeho část chcete používat.

Jak vybrat ten pravý?

Při výběru nového válce se můžete řídit třemi oblastmi - výdrží, komfortem a cenou.

Čím měkčí pěna je pro tělo válce použita, tím pohodlnější masáž bude, ale zároveň se nedostanete tak hluboko do svalové tkáně. Proto se měkké válce hodí pro začátečníky a sportovce s vážnými svalovými problémy. Negativum měkkých válců je jejich nízká životnost, která je ale vyvážena nízkou cenou.

Tvrdší válce jsou při masáži efektivnější a zároveň prakticky nezničitelné. Zároveň jsou ale výrazně dražší. Tento typ válců obvykle poznáte podle dutého plastového jádra, ale existují i modely z tvrzené pěny.

Mezi nejznámější rollery patří ty od značky Trigger Point Therapy, která patří celosvětově mezi nejpopulárnější, ale zároveň mezi nejdražší. Nutno podotknout, že za vyšší cenu dostanete propracovaný válec v takřka nezničitelném provedení. Mezi další výrobce na našem trhu patří například Bodytrading nebo Performance Roller. Stále častěji se objevují i neznačkové válce, které jsou výrazně levnější, svůj účel splní, ale musíte počítat s omezenou životností.

Na co se válce používají?

Roller se používá k vyřešení celé řady problémů, ale pravděpodobně největší věhlas získala tato pomůcka v oblasti regenerace po náročné fyzické zátěži.

Pěnový válec totiž dokáže efektivně pomoci od zatuhlých svalů. Princip, na kterém válce fungují je uvolnění takzvaných spoušťových bodů (trigger points).

Jak to celé funguje?

Spoušťové body jsou nejrozšířenějšími funkčními změnami u bolestivých poruch, které mohou být i vlastním zdrojem bolesti. Tyto změny nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopec svalových vláken, kde se nachází v různé míře zatuhlé body (uzlíky) vyznačující se zvýšeným napětím a bolestivostí.

Jakmile dojde ke ztuhnutí svaloviny a vytvoření spoušťových bodů, příslušný sval se stáhne. Na dotek se jeví tvrdý a kompaktní. Ztrácí elasticitu a poddajnost. Zůstane-li stažený, může postupem času dojít dokonce ke zhoršení jeho prokrvení, což vede k přeměně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti.

Masáž na pěnovém válci dokáže bolest svalů výrazně zmírnit. Tato procedura navíc pomáhá obnovit elasticitu ve svalech a zlepšit svalový rozsah.

Díky tomu se pěnové válce často používají jako doplněk strečinku. Výrazně však nedoporučujeme protahování zcela vynechat a spoléhat se pouze na válení na válci. Ten by měl vždy sloužit pouze jako doplněk k poctivému strečinku.

Kromě uvolnění a protažení svalů se pěnové válce dají používat také k prohřátí svalů před tréninkem. Pro tento účel stačí zkrátit a zrychlit rolování přes jednotlivé svalové partie. Pro uvolnění svalů se naopak používá technika pomalejšího rolování, nebo úplného zastavení na problematickém místě.

A co si o pěnových válcích myslí Fyzioterapeut?

Rolování používám v terapii sportovců už několik let. Je to zajímavá alternativa strečinku a ošetření spoušťových bodů, přesně tak, jak je uvedeno v textu. Využít se dá i k posilování core, pokud víte, jak na to. Tím, jak je roler populární, umožňuje ošetření i sportovci, který má strečink za sprosté slovo, ale rolování si jej dokáže získat. Svou roli hraje i fakt, že není statické, u rolování jste v pohybu a v danou chvíli nejen ošetřujete, ale i aktivujete svaly ostatní. Na co je třeba poukázat, je skutečnost, že rolování není jen o převalování se na válci, ale má určitá pravidla a zákonitosti. Vzpomínám na případ jednoho fotbalisty, který přišel na konzultaci, a při vyšetření jsme se nedokázali dohodnout na tom, zda je, nebo není zkrácený, když pravidelně používá válec. Zkrácený samozřejmě byl, i když tomu zpočátku nechtěl věřit. Jeho technika rolování totiž nebyla správná a tak i tak výborná věc, jako je roler, nemusí přinášet efekt.



Jako správný zdravotník bych zmínila kontraindikace, které dělíme na absolutní (bez výjimky) a to jsou (v oblasti, kterou chceme rolovat): lokální poranění, otok, modřina (samozřejmě velká modřina), zánět, nádor (např. kostní forma – nerolovat svaly nad danou kostí). Relativní kontraindikace (po poradě s odborníkem a nastavení individuálního režimu lze v některých případech aplikovat): osteoporóza, cukrovka (zvláště, pokud je spojená s poškozením periferních nervů – tzv. polyneuropatií), křečové žíly, hypertonie (vysoký krevní tlak, opatrně zejména u kolísavých forem) a těhotenství.

Závěrem uvedu z praxe příklad běžce, který běhal půlmaratony. Přišel za mnou s opakovanou bolestí v lýtku. Z anamnézy a vyšetření vyšlo najevo, že daný sval si v minulosti natrhl a tato vazivová jizva šla i nahmatat. Přestože daný sportovec dlouhodobě prováděl strečink a prováděl jej naprosto správně, nemělo to efekt. Zkusili jsme válec. Zpočátku to bylo hodně nepříjemné až bolestivé, postupovali jsme opatrně. Po necelém měsíci pravidelného rolování byl běžec bez potíží i při dlouhých výbězích, lýtko netahalo, a pokud vím, běhá spokojeně dodnes.