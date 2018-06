Poradna: Mám nadváhu, mohu začít běhat?

Mohu mít 170 tepů při vytrvalostním běhu?

Dotaz: Ahoj, mám dotaz ohledně tepovky. Jsem pár měsíců po porodu třetího dítěte, času na běhání moc není, moje původní kondice je v nedohlednu, běhat chodím, spíš abych si na chvíli provětrala hlavu, nikam se nehoním, snažím se doběhnout svých 10 kilometrů asi do hodiny. Neběhám „na dřeň“, myslím, že bych lehčí rozhovor při běhu zvládla. Ježíšek mi donesl „běhací hodinky“. Myslela jsem, že podle tepu budu celou dobu někde v trénování vytrvalosti, ale hodinky mi ukazují, že většinu výběhu trávím ve sprintu (170-180 tepů/min). Na to se během běhu ani po doběhu necítím. Co mám špatně nastavené? A mám tomu vůbec věnovat pozornost? Díky, Madla

Odpověď: Ahoj Madlo, zásadní otázka zní: Jakou máš maximální tepovou frekvenci? Pokud je tvá TFmax někde kolem 200 tepů/min, pak rozmezí 170-180 opravdu odpovídá vytrvalostnímu tempu. Pokud chceš přesně znát své tepové zóny a prahy, můžeš navštívit některou ze sportovních laboratoří, kde nabízí zátěžové testy. Více o tepové frekvenci a jak si ji změřit najdete zde.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Lze běhat s vysokou nadváhou?

Dotaz: Dobrý den, ráda bych začala běhat, ale mám 115 kilogramů, můžete mi poradit přesný postup jak začít a jak pokračovat? (Běhala jsem po prvním dítěti a přestala, jakmile jsem čekala druhé.) Janinka

Odpověď: Ahoj, začal bych procházkami, které by se postupně měly měnit ve svižnou chůzi. Když už budeš cítit, že ti chůze nestačí a že se fyzička zvedá, můžeš zařazovat krátké běhací úseky (začínej na 45-60 vteřinách). Čím lépe se ti bude běhat, tím by se měly tyto úseky prodlužovat.

Kromě chůze můžeš vyzkoušet trénink i na kole, cyklistickém trenažeru nebo na elipticalu, tedy na strojích, které jsou šetrnější ke kloubům. Inspirovat tě může i článek Nejčastější přešlapy při hubnutí a Hlava a stres hrají při hubnutí velkou roli.

Na závodech vždy pohořím

Dotaz: Dobrý den, potřeboval bych radu. Již čtvrtým rokem běhám závodně. Na trénincích dávám hodně slušné časy, ale jak přijde závod, nedokážu proměnit, co ve mně je. Co by se s tím dalo dělat?

Odpověď: Vyzkoušel bych závodit bez hodinek nebo sporttesteru. Pomůže ti to běžet více uvolněně a na pocit. Kromě toho můžeš zkusit zařadit velké množství závodů - v nadcházející jarní sezóně klidně každý víkend, aby se pro tebe závody staly rutinou a nepředstavovaly nic neobvyklého. Pokud by ani to nepomohlo, zvážil bych návštěvu sportovního psychologa (nejedná se o nic zvláštního, sportovní psychologie využívá velká část profesionálních sportovců).

