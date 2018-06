Jak běhat a neztrácet přitom svalovou hmotu? Odpovídáme na vaše dotazy

Ztrácím svalovou hmotu

Dotaz: Dobrý den, aktivně běhám a poslední dobou z běhání hrozně hubnu, přicházím o svalovou hmotu. Co myslíte, že by mi pomohlo? Byly by dobré proteiny či výživové doplňky? Děkuji za odpověď. Barbora Tichá

Odpověď: Ahoj, teoreticky by mohlo pomoci zařadit po běhu (ideálně během 30 minut po ukončení tréninku - tedy v době, kdy je tělo schopné přijímat největší množství živin) takzvaný gainer, doplněk stravy sestávající ze sacharidů, bílkovin a komplexu minerálů a aminokyselin, který slouží k udržení nebo budování svalové hmoty. Ohledně nabírání svalové hmoty při běhu by mohl pomoci i tento speciální článek.

Lepší technika pro běh bez bolesti

Dotaz: Ahoj, potřebovala bych, prosím, poradit ohledně techniky běhaní. Před pár lety jsem běhala jedno léto každý den v neběžeckých botách a po dvou měsících mě začaly bolet nohy (od kotníků po lýtka). Minulý rok jsem se k tomu chtěla vrátit, koupila jsem si běžecké boty, vyběhla jsem a asi po 20 minutách běhu se ona bolest znovu ozvala. Běhám přes paty, ale boty mám na patě zesílené. Napadlo mě, že bych se tohoto mohla zbavit, pokud začnu běhat přes špičky, tak jak by se mělo. Poradíte mi, prosím, jak se odnaučit běhat přes paty? Děkuji za odpověď, Monča

Odpověď: Ahoj, špatná technika došlapu by v tomto případě roli hrát mohla. Doporučuji se zaměřit na kadenci, která je klíčem k dopadu na střed chodidla (nebo na špičku, jak se občas zjednodušeně uvádí). Ideální kadence by měla být vyšší než 180 kroků za minutu a při tomto tempu už by se technika měla uzpůsobit právě dopadu přes střední část chodidla. Nejsnáze se kadence sleduje pomocí adekvátního sporttesteru, ale účel splní i metronom, který se dá stáhnout jako aplikace do chytrého telefonu. Zapomínat by se však nemělo ani na zpevnění středu těla, běžet se nemá v předklonu nebo naopak v přílišném záklonu.

O kolik větší by skutečně měly být běžecké boty?

Dotaz: Dobrý den, koupila jsem si nové běžecké boty, ale dala jsem na rady odborníka a koupila si číslo 40 (boty mám velikost 38). Vzala jsem si je (zatím) na běžecký pás, ale zdálo se mi, že „lehce zakopávám“. Tak nevím ... Poradíte, jak nejlépe příště postupovat? Děkuji. A. Fábry (otázka upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj, s velikostí běžeckých bot je to občas trochu ošemetné. Je totiž možné, že klasické boty mohou být číslo 38, běžecké 40, ale reálná délka obou bot se bude lišit jen minimálně. Obecně by běžecká bota měla vždy být alespoň o pět až osm milimetrů delší než chodidlo, aby nedocházelo k otlakům nebo vzniku puchýřů.

