Správná technika, vhodné boty, protahování: na co si dát při běhu pozor

Správná technika

Běhat umí každý, ale pokud začínáte s během až v pozdějším věku a nemáte za sebou atletickou průpravu z mládí, rychle zjistíte, že to nemusí být tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Nějaký způsobem sice z bodu A do bodu B doběhnete, ale při špatné technice to znamená velmi vysoké riziko zranění a v neposlední řadě také nízkou efektivitu.



Bolí vás holeně, kolena nebo trpíte na svalová zranění? Pak bych okamžitě nesvaloval vinu na vybavení, místo toho bych doporučil věnovat čas i energii tomu, abyste se naučili lepší běžeckou techniku. Benefitem vám bude nižší zátěž na celý pohybový aparát a jako bonus se obvykle dostaví i výrazný posun ve výkonnosti.

Správná technika ale neznamená pouze pohlídat si, zda došlapujete na patu nebo na střed chodidla. Důležitý je i celkový postoj, zpevnění horní poloviny těla a práce rukou.

Běžecké boty

Nejvíc běžeckých úrazů vzniká kvůli kombinaci nevhodná běžecká obuv plus špatná technika běhu. Po výrazném zjednodušení by se dalo napsat, že čím lépe umíte běhat, tím horší boty si z hlediska případných zdravotních problémů můžete dovolit. To samé platí i v opačném směru, a pokud máte tušení, že vaše technika není úplně dokonalá, pak se investice do kvalitních bot určitě vyplatí. Nekvalitní nebo staré a vyšlapané boty totiž nejsou schopné efektivně tlumit opakované nárazy, následkem čehož vás mohou bolet holeně, kolena nebo kyčle.

V každém případě byste se měli vyhnout použití sálových nebo turistických bot, které k běhu nejsou určené a jejichž tlumící vrstva nemá šanci obstarat potřebný komfort. Na prvních pár běhů to až tak nevadí, ale pokud začínáte a nějaké ty kilometry už máte za sebou, důrazně doporučuji vyměnit sálovky za pořádnou běžeckou botu. V tuto chvílí k tomu možná nevidíte žádný důvod, ale je otázkou času, než začnou vaše nohy stávkovat. A až vás začne něco bolet, už bude příliš pozdě a samotná výměna bot nemusí k vyřešení problému stačit.

Protahování

Napadlo vás někdy, že když vás při běhu bolí kolena, nemusí být problém s kloubem? Ve většině případů je bolest kolen způsobena zkrácením, zatuhnutím nebo přetížením šlach a svalů, které drží vaše kolena pohromadě. Problémy s koleny se nejčastěji objevují v chladném počasí, kdy vazy zatuhávají obzvlášť snadno. Žádný doplněk stravy nebo ortéza vám ale v tomto případě nepomůže. Místo toho byste měli směřovat svou pozornost k velmi jednoduché činnosti, kterou většina lidí zanedbává. Řeč není o ničem jiném než o protahování, základním kamenu regenerace.

Odstavec, který jste si právě přečetli, celou problematiku velmi zjednodušuje, ale první věc, kterou byste měli při problémech s koleny zkusit, je snížení tréninkových dávek a zařazení pravidelného protahování svalů dolních končetin. Jak na to, se můžete dočíst například v tomto článku. Pokud se ale i přes kvalitní regeneraci nemůžete problémů zbavit, je čas na návštěvu sportovního fyzioterapeuta nebo ortopeda.

Oblečení

V zimních měsících je aktuální i otázka oblékání. V létě vám stačí funkční kraťasy a tričko a můžete vyběhnout. V zimě už to bude o něco náročnější. V jakoukoliv roční dobu se ale vyhněte bavlně. Tento materiál do sebe doslova nacucne váš pot, studí, dře a prakticky neschne. Mnohem lepší je vsadit na funkční materiály, a je jedno, jestli to bude umělé vlákno nebo ovčí vlna merino. Obě varianty zajišťují efektivní přenos potu pryč od pokožky, takže při běhu zůstáváte v suchu a teple.

Další důležitá věc v oblasti oblékání je metoda vrstvení. Zapomeňte na to, že byste si do mrazu vzali lehké triko a tlustou bundu, jako se to dá dělat například u sjezdového lyžování. Čím tlustší a těžší použitý kus oblečení bude, tím více se pod ním budete potit, protože prodyšnost takového materiálu nebude dostatečně vysoká. Místo toho je mnohem efektivnější používat větší množství tenčích vrstev. A velmi rychle zjistíte, že při správném oblékání se nemusíte obávat ani teplot pod bodem mrazu.

