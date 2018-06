Běžecké oblečení v zimě? Poradíme vám jak na to

Dobře se obléct na zimní běhání není vůbec snadné. Při běhu se totiž naše těla výrazně potí, kromě zahřátí proto potřebujeme, aby bylo použité oblečení dostatečně funkční a zabránilo hromadění vlhkosti. Důvod je prostý. Zůstane-li na vás při běhu v zimě cokoliv mokrého, je otázkou času, než prochladnete a nachlazení nebo chřipka na sebe nenechají dlouho čekat.



Shrňme si tedy základní požadavky na ideální běžecké oblečení. To by v prvé řadě mělo být co nejlehčí, aby neomezovalo váš pohyb a při běhu jste o něm ani nevěděli. To se týká především vnějších vrstev. Spousta běžců má totiž tendenci používat zbytečně tlusté a těžké bundy nebo vesty, které jsou při intenzivním pohybu nejen nepohodlné, ale kvůli své robustnosti obvykle příliš neprodyšné. U všech vnějších vrstev platí, že čím lehčí, tím lepší. Kromě hmotnosti se toto pravidlo týká i zateplení. Běžecká bunda může být zateplená pouze v případě extrémně nízkých teplot. V opačném případě se o zateplení starají výhradně spodní a střední vrstvy.

Bunda jako základ

Z hlediska materiálů je ideální třívrstvá membrána chránící proti větru (GORE Windstopper, Craft VentAir Wind, No Wind a další…). Zabránit profouknutí studeným vzduchem je totiž nejdůležitější, abyste si udrželi svou tělesnou teplotu a příjemné mikroklima. Příjemný bonus představuje skutečnost, že většina neprofoukavých membrán má alespoň základní odolnost proti vodě.

Na ryze voděodolné membrány si ale dávejte pozor. Gore-Tex, Event, Pertex Shield a další jsou sice špičkové materiály zajišťující ochranu i proti tomu nejhoršímu počasí, ale daní je za tuto ochranu nižší prodyšnost. Z toho důvodu se voděodolné membrány hodí pouze do extrémních podmínek a pro běh v horách, kde vám trénink nezabere pár minut, ale několik hodin.

Zateplovací vrstva

Naprostým základem je pro oblékání na běh systém vrstev. Proto by pod lehkou bundou neměla být tlustá mikina, ale spíše kombinace několika lehčích vrstev. Budeme-li postupovat směrem k tělu, pak je na řadě takzvaná střední neboli izolační vrstva. Jak už název napovídá, zajišťuje primárně tepelnou izolaci a pomáhá udržovat teplo i ve velmi chladném počasí.

Mezi oblíbené materiály patří například ovčí vlna merino, která příjemně hřeje, i když je mokrá, a z hlediska termoregulace hledá konkurenci jen velmi těžko. Pokud se hodně potíte, dejte však přednost umělému vláknu (fleece), které sice hřeje o něco méně, ale zato zvládá mnohem rychleji zpracovávat přebytečnou vlhkost.

U izolační vrstvy už sice „čím lehčí, tím lepší“ neplatí, ale i tak raději sáhněte po lehčích variantách s nižším stupněm zateplení, než jaký byste si vybrali na lyže nebo zimní procházku. Tlustší vrstva materiálu totiž nezvládá odvádět pot dostatečně rychle a hrozí, že budete pod takovou mikinou nepříjemně mokří.

Význam spodních vrstev

Přímo na těle pak následuje vrstva spodní neboli transportní. Jejím hlavním úkolem je co nejrychlejší odvod potu směrem do dalších vrstev, aby vaše pokožka zůstala suchá. Z toho důvodu by měla být spodní vrstva vždy těsně obtažená kolem celého trupu a použitý materiál musí efektivně a rychle odvádět vznikající pot. Pro tyto účely se výborně hodí umělá vlákna jako polyamid, polyester nebo polypropylen. Každé z nich má lehce odlišné vlastnosti, ale s žádným z nich neuděláte chybu. Zapomenout byste ale měli na bavlnu, která vlhkost shromažďuje: v bavlněném podvlékacím triku tak zůstanete mokří a zpocení po celou dobu běhu.

Pro spoustu běžců je představa upnutého spodního trika nepříjemná, ale pokud má spodní vrstva plnit svou práci na sto procent, pak je volba správné velikosti velmi důležitá. Není potřeba, abyste se do podvlíkacího trika sotva vešli, ale tkanina by měla být přiléhavá po celé ploše trupu i paží.

Co si obléci na nohy?

Výrazně jednodušší situace nastává při oblékání od pasu dolů. Zde dává většina běžců přednost elasťákům. Podle své zimomřivosti můžete sáhnout buď po dlouhých nohavicích bez zateplení, se zateplením, nebo po největším kalibru, který představují zateplené elasťáky s membránou proti profouknutí.

Nejpoužívanější pak je zlatá střední cesta, tedy dlouhé elasťáky s jemným fleecem na vnitřní straně, který se stará o dodatečné zateplení. Tato varianta by vám měla stačit po většinu zimy. Odlehčenou variantu bez fleecu si mohou dovolit pouze horkokrevní běžci a po membráně můžete sáhnout v případě běhání ve velmi špatném zimním počasí.

Zateplené sukně a kraťasy

Problém s elasťáky občas nastává v oblasti hýždí a stehen, které mohou v chladném počasí nepříjemně zmrznout. Z toho důvodu se stále větší oblibě těší zateplené sukně i kraťasy z peří nebo dutého vlákna. Tenhle zdánlivě přebytečný doplněk dokáže při zimním sportování zvednout tepelný komfort vašich nohou o několik stupňů.

Čepice a rukavice

Na závěr nám zbývají doplňky v podobě čepice a rukavic. Zde platí prakticky to samé jako u vnější vrstvy. Čepice i rukavice by v ideálním případě měly být spíše lehčí s dobrou prodyšností, abyste se v nich zbytečně nepotili. Tlusté zimní kulichy nebo lyžařské rukavice tedy nejsou to pravé. Pokud jste zimomřiví a ruce vám snadno prochladnou, pak sáhněte po variantě na běžky. Běžcům, kteří se naopak spíše přehřívají, budou bohatě stačit odlehčené ryze běžecké rukavice a čepice, které se obvykle vyrábějí z tenkých a prodyšných materiálů, které mohou být v oblasti dutin doplněné o neprofoukavou vrstvu.