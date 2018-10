Čtyři osobnosti ze světa běhu, jejichž příběh vás bude inspirovat

1. Michal Šubrt: světový rekordman, který nenáviděl sport

Michal oslavil letos své 47. narozeniny a ve své kategorii patří ke špičce českého triatlonu. V minulém roce si ke všem svým úspěchům připsal navíc i světový rekord, když zvládl v historicky nejlepším čase zdolat EPIC5 Challange. Tento netradiční závod se konal na Havajských ostrovech, kde museli jeho účastníci zdolat během pěti dnů pět dlouhých triatlonů, tedy denně uplavat zhruba čtyři kilometry, 180 kilometrů zvládnout na kole a na závěr si střihnout 42 kilometrů běhu.

Kdo by po tomto famózním úspěchu řekl, že Michal patřil do téměř svých 40 let mezi zaryté odpůrce sportu? Navíc jej sužovaly mnohé zdravotní problémy způsobenými nezdravým životním stylem. Jeho životní příběh je tak nezvratným důkazem toho, že nikdy není pozdě začít. Pokud se chcete dozvědět více o Michalově životní cestě za světovým rekordem, přečtěte si tento článek.



Na levé fotografii můžete vidět Michala v době před hubnutím. Pravá fotografie je pořízena letos na závodě Epic5.

2. Ed Whitlock: maratonec, pro kterého věk nebyl překážkou

Že věk je jen číslo, dokazuje též příběh kanadského běžce Eda Whitlocka. Ed se narodil v Londýně a už na univerzitě býval nadaným atletem. Poté, co se po studiích odstěhoval do Kanady, však pověsil své běžecké boty na dlouhých dvacet let na hřebík. S běháním sice začal opět až ve čtyřiceti, avšak jeho tělo, jako by si mnohaleté pauzy ani nevšimlo.

Na sport Ed nezanevřel ani na stará kolena. Stal se prvním člověkem, který ve věku nad sedmdesát let zvládl maraton pod tři hodiny. Svůj poslední rekord si připsal v roce 2016, když jako osmdesátipětiletý uběhl maraton pod čtyři hodiny. Jeho výkony jsou pozoruhodnější o to, že Ed neměl nikdy trenéra, nedodržoval ani speciální stravu a tréninky i závody absolvoval ve starých obyčejných teniskách.

Ačkoliv tento do poslední chvíle vitální stařík loni ve svých 86 letech zemřel, má na celém světě stále své fanoušky, pro které je velkou inspirací a připomenutím toho, že sport ani vysoké cíle nejsou limitovány věkem. Pokud se chcete dozvědět více o tomto pozoruhodném člověku, můžete si pustit krátké video o jeho sportovním životě.

3. Wim Hof: ledový muž



Těžko hledat pro Wima Hofa příznačnější přezdívku než právě Iceman. Tento padesátidevítiletý muž původem z Nizozemska je totiž držitelem několika světových rekordů v pobytu v ledové vodě. Mimo jiné zvládl také maraton za arktickým kruhem při minus dvaceti stupních jen v šortkách a sandálech a spoře oděný vylezl i na Kilimandžáro. Podle Wima tkví tajemství jeho nebývale odolného těla v dokonalé kontrole mysli nad organismem. Ačkoliv vědci bývají k tvrzení o propojení těla a mysli často skeptičtí, v tomto případě museli dát Wimovi za pravdu. Mnohá zkoumání jeho tělesných funkcí totiž potvrdila, že zřejmě skutečně dokáže mentálně ovlivňovat autonomní nervovou soustavu a imunitní tělesné reakce.

Své nebývalé schopnosti si však Wim nenechává sám pro sebe. Toho, co zvládne on, je podle něj schopný dosáhnout i kdokoliv jiný. Proto pořádá po celém světě workshopy, ve kterých učí lidi, jak ovládnout svou nervovou soustavu tak, abychom měli zdravý a spokojený život. Celý příběh o tom, jak se z Wima Hofa stal Iceman můžete najít zde.

4. Mirna Valerio: žena, která boří mýty o tom, jak mají vypadat běžci a běžkyně

Mirna je důkazem toho, že i obézní lidé mohou mít zdravý a aktivní život. Ačkoliv to pro mnohé bude překvapením, tahle americká učitelka s kyprou postavou má za sebou okolo desítky maratonů i ultramaratonů. Její časy sice nepatří k nejrychlejším, avšak s tím si Mirna hlavu příliš neláme. Důležité pro ni je dělat, co ji naplňuje a baví. Její cesta začala zhruba před deseti lety, kdy jí lékař řekl, že pokud chce vidět dospívat svého syna, musí změnit životní styl. To byl pro Mirnu jasný impulz k tomu, začít budovat své nové já.

Ačkoliv se jí za tu dobu podařilo zhubnout okolo dvaceti kilo, už dávno se smířila s tím, že přes veškerou snahu nebude nikdy majitelkou šlachovité atletické postavy. Narážkám některých lidí na to, že není možné pravidelně běhat a zároveň mít nadváhu, se už jen směje. Důležité pro ni totiž není, co si myslí ostatní, ale to, že se cítí spokojeně, sebevědomě, ale především zdravě. Mirninu cestu můžete sledovat například na jejím instagramovém účtu, který vám bude pravidelnou dávku inspirace i pozitivní energie.