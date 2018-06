Wim Hof: Ledový muž, který běhá v Arktidě v kraťasech a bos

Abychom rovnou věděli, s kým máme tu čest, zmiňme některé jeho další výkony: V únoru 2009 vylezl na Kilimandžáro, samozřejmě opět jen v kraťasech, o dva roky předtím vystoupal v tomtéž oblečení do výše 7 300 metrů na Mount Everest, kvůli zranění nohy se ale musel vrátit. Má za sebou půlmaraton ve výšce pět tisíc metrů na Mount Everestu či v Alpách ve výšce 3 500 metrů, kdy se teplota půdy pohybovala kolem minus 30 stupňů a vzduch byl studený od minus 15 do minus 20 stupňů.

Za oficiálního měření uplaval šestašedesát metrů pod ledovými krami, bez přítomnosti oficiálních činovníků dal sto dvacet metrů s jedním nadechnutím.

A pak ty jeho pobyty v boxu, kde je po bradu zalitý ledem! V roce 2008 se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, když vydržel ponořený do ledu o minus dvaceti stupních po dobu jedné hodiny, 13 minut a 48 sekund. Tenhle svůj výkon brzy předčil, celkem své rekordy překonal šestnáctkrát, aktuální rekord z loňského roku činí jednu hodinu, 53 minut a dvě sekundy. Dohromady má v Guinnessově knize na kontě jednadvacet zápisů.

Vnitřní termostat

Wim Hof se narodil v Nizozemsku v roce 1959 a chlad, sníh a led jej přitahovaly odmala. V závějích běhal bosý už od teenagerských let, uvádí jeho webová stránka. Definitivní zlom přišel někdy před pětadvaceti lety, procházel se venku parkem, uviděl hromadu ledu a došlo ke spojení: jak se asi člověk cítí, když se do ledu naloží? Svlékl si šaty a zkusil to. Dal třicet vteřin…. a ten pocit!

Od té doby se do ledové lázně ukládal každý den. A pochopil, že má dar. Že jeho tělo funguje jinak, přesněji řečeno – že jeho mysl dokáže mít nad organismem větší kontrolu, díky čemuž se dokáže vyhnout omrzlinám, podchlazení, umrznutí či dehydrataci.

Na vše přišel sám. "Nikdy jsem neměl učitele, nechodil jsem nikam na přednášky, jediným, kdo mi je dával, byla sama příroda," říká, "když to děláte špatně, bolí to a dostanete pár kopanců, pokud to děláte dobře, učíte se." Podle něj spočívá tajemství jeho neobyčejných výkonů, nad nimiž kroutí vědci hlavou, v jeho schopnosti aktivovat části své mysli, které u ostatních zůstávají mimo dosah vědomí, a v případě potřeby nahodit to, čemu říká "vnitřní termostat".

Jindy mluví o tom, že dokáže spustit vnitřní konverzaci mezi myslí a specifickými částmi těla. Během jedné seance v ledové lázni v Hong Kongu prozradil, že právě s pomocí duševní síly nasměrovává teplo do konkrétní oblasti spodních zad, protože do ní začal dostávat zimu. Znělo to jako šarlatánské bajky, jeho výkony však nešly popřít, proto se jim vědci rozhodli podívat na zoubek.

Wim Hof se nijak nebránil. Naopak, tím, že se stal konečně předmětem výzkumu, se mu splnil sen.

Muž, který poroučí svému tělu

Nejprve se o něj zajímal Ken Kamler, autor knihy "Přežít extrémy", který se zabýval řadou lidí, co se pokusili dobýt Mount Everest a místo toho málem přišli o život kvůli podchlazení. Ten Hofa monitoroval ještě bez přístrojů, vlastně jen přihlížel jeho newyorskému pobytu v ledové tříšti. Je-li osoba vystavena po delší dobu ledovým teplotám, přepne se tělo do módu přežití, vysvětloval. Aby organismus zachránil nejdůležitější orgány, obětuje přívod krve do končetin, do prstů, nosu, uší. Navíc klesá tělesná teplota a kolabují tělesné funkce. "Doslova to z vás vycucne život," komentoval Kamler. Jenže přiznal, že nic z toho na Hofovi v ledovém boxu neviděl: "Po celou dobu byl velmi klidný a vypadal spokojeně."

Jak stárne, chce „cirkusový“ rozměr svých dovedností upozadit a být především učitelem.

Odborníci z laboratoře v duluthské University of Minnesota se v roce 2008 už ale pustili do Ledového muže s přístroji. Naložili ho do tanku s extrémně ledovou vodou a měřili mu vnitřní teplotu a srdeční tep. Odpovědí organismu na ledové prostředí má být intenzivní bolest, šok, kardiovaskulární šok, zvyšující se hysterie, nekontrolované reakce, vysvětlovali, zatímco Hof z lázně hlásil: "Chlad považuju za vznešenou sílu, je to to, co dělám v zimě každý den, protože to mám rád."

Duluthská měření zjistila, že Hofovo tělo reaguje na ledový chlad zcela jinak, než by mělo, a že dokáže nevídané výkony: "V jeden moment klesla Hofova teplota na 32,3 stupňů Celsia. Podle lékařských zkušeností by se dala zvýšit jen externím zdrojem tepla, Hofův organismus však dokázal sám o sobě teplotu zvýšit na 34,4 stupně." Protože jinak na jeho těle neshledali výzkumníci nic abnormálního, dospěli k jediné možnosti: klíč k záhadě musí spočívat ve spojích otužilcova mozku.

Hof byl objektem mnoha dalších studií. Ta z roku 2010 tvrdí, že Hof je schopen svůj tělesný "topný systém" zapnout až do třikrát vyšších obrátek, než je normální hladina. "Také se neklepe a netřese, což tělo normálně dělá, aby se ohřálo. Jak je to možné, nevíme," přiznávali vědci.

Nejpečlivějšího zkoumání se ledovému muži dostalo v roce 2011 v nizozemské Radboud University. A nebyl to čaj o páté: na jedné straně byly endotoxiny, mrtvé složky buněčné stěny bakterie E-coli, kterou vědci Hofovi aplikovali (a pro kontrolu také více než dvoustovce dobrovolníků). Na druhé straně ringu byl pak Ledový muž a jeho jediná zbraň – meditace a vnitřní koncentrace.

Podle vědeckých předpokladů měl být vítěz jasný, endotoxiny měly spolehlivě způsobit dočasnou svalovou horečku, zimnici, bolest hlavy a třesavku. A taky způsobily – u všech kromě Hofa. Vědci měřením zjistili, že po aplikaci endotoxinů se v jeho organismu, mnohem více než u dobrovolníků, zvýšila hladina stresového hormonu kortizol, který je spojen se zvýšenou aktivitou autonomní nervové soustavy a uvedené imunitní reakce těla potlačuje.

Jinými slovy: Hof zřejmě dokáže mentálně ovlivňovat autonomní nervovou soustavu a imunitní tělesné reakce, což jde proti dosavadním vědeckým poznatkům.

Přitakala tomu i Maria Hopmanová z téže univerzity: při jejím měření stál Hof ve válci naplněném ledem, jeho tělo však vykazovalo po celý experiment teplotu 37 stupňů Celsia. Je možné, že dokáže myslí nervový systém, který reguluje například srdeční tep, dech, krevní oběh regulovat, uvedla. I když je to vědecky pokládáno za nemožné, dodala. A Hofa dále zkoumá.

A co na vědecké interpretace říká centrální postava toho všeho?

Zvládne to každý

Ledový muž svými meditačními technikami odkazuje na tajemnou tibetskou kontemplativní techniku tumo, která má pracovat s tělesným teplem, "mystickým ohněm". Ano, to jsou ony zkazky o světcích, kteří sedí na ledu a přes tělo mají mokrou pokrývku, kterou během rituálu tělesným teplem vysuší a led kolem nich v kruhu roztaje.

Hof se ale mystický vůbec nesnaží být. "Čeho jsem schopen já, to dokáže každý," říká, svou metodu líčí vědeckými termíny a od roku 2011 ji předává dalším. Je složena ze tří prvků. Cílem dechových cvičení je dodávat tělu více kyslíku, který následně produkuje víc energie. Trénování mysli má žáka naučit ovládat nervovou soustavu, třetím krokem je postupné vystavování těla chladu.

Motivací přitom vůbec nejsou cirkusové kousky a pozornost médií, Wim Hof zdůrazňuje, že cílem je zdravější život, jeho metoda je prý aplikovatelná v mnoha oblastech. Může pomoci lidem s auto-imunitními poruchami, dokáže prý totiž zkrotit přemrštěné reakce imunitního systému. Posiluje kardiovaskulární systém a potlačuje nadváhu a obezitu. A samozřejmě, přispívá pocitu životní spokojenosti a zvyšuje sportovní výkony, údajně již prý s několika sportovci spolupracuje.

Vědci jeho tělesným reakcím ještě pořád zcela nerozumí a ve zkoumáních pokračují, Wim Hof je však spokojený. Doufá, že v budoucnu nebude svět jen ohromovat svými neuvěřitelnými výkony, ale že spolu s vědci dokáže naprogramovat lidstvo k větší kontrole nad tělem.

