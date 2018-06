Příběh triatleta Michala Šubrta: od nuly až na vrchol

Letos oslavil své 46. narozeniny. Ve své kategorii patří ke špičce českého triatlonu a má na svém kontě dokonce i světový rekord. Ještě před několika lety bylo ale všechno úplně jinak.

Jeho příběh začal v roce 2008. Do té doby patřil Michal k zarytým odpůrcům pohybu a zdravého životního stylu. Není tedy divu, že se kromě nadváhy musel potýkat také s vysokým krevním tlakem a dalšími zdravotními problémy. Vše ale měla změnit nerozvážná sázka, kterou uzavřel se svým kamarádem.

“Životním snem mého známého bylo vystoupit na Gerlachovský štít, vyzkoušet si tandemový seskok a zaběhnout maraton. Výstup na Gerlach jsem s ním už absolvoval, skok z letadla od nás dostal k narozeninám a po pár pivech jsem se rozhodl, že když uběhne maraton, já zvládnu půl,“ vypráví Michal o začátcích své cesty.

Na levé fotografii je Michal zhruba před šesti lety, kdy mu sport příliš neříkal . Pravá fotografie je pořízena letos na závodě Epic5.

A první trénink na půlmaraton na sebe nenechal dlouho čekat. „Bylo to zvláštní, protože když jsem se pokusil po letech bez pohybu rozběhnout, připadlo mi, že jsem úplně zapomněl, jak se to dělá. Po 100 metrech jsem to vzdal a zbytek cesty jsem šel pěšky,“ vzpomíná na svůj první výběh.



Ani počáteční neúspěch ho však neodradil od toho, aby si šel za svým cílem. Michal si koupil trenažer, upravil jídelníček a kýžené výsledky se zanedlouho skutečně dostavily. Nejenže po třech měsících zhubl 15 kilo, ale i jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Michala však úspěch nenakopl k tomu dál na sobě makat, ale naopak si povolil uzdu.

Po pár měsících se vše opět vrátilo do starých kolejí. „Na začátku roku 2011 jsem dosáhl na svůj nový osobák, vážil jsem 108 kilo. Začal jsem proto znovu hubnout, ale nebylo to vůbec tak jednoduché, jak jsem si představoval. Vzpomněl jsem si opět na půlmaraton, který byl vlastně prvním důvodem, proč jsem se snažil zhubnout - a to mě motivovalo jít dál,“ popisuje Michal Šubrt.

Začátky s triatlonem

Oslovil proto profesionální trenéry a výživové specialisty, kteří mu s jeho nelehkou cestou pomohli. Nejenže Michal nakonec půlmaraton skutečně zvládl, ale díky radosti, kterou mu sport a jeho výsledky přinesly, se nakonec rozhodl přičichnout i k triatlonu.

„Mým trenérem v té době byl triatlonista Petr Kopřiva. Proto jsem se rozhodl tento sport také vyzkoušet. Můj první závod byl krátký triatlon, zahrnoval 200 metrů plavání, 17 kilometrů jízdy na kole a kilometr běhu,“ popisuje svůj první závod Michal Šubrt.

Michal v závodě Xtrail.

Triatlon se však stal jeho vášní, která ho už nepustila. Díky nadšení a odhodlání brzy začal soutěžit i na velkých akcích. Mezi jeho největší úspěchy patří první místo v extrémním horském triatlonu Jánošík nebo vítězství v Oravaman Extreme Tour, seriálu tří extrémních triatlonů.



Za doposud nejtěžší závod svého života však Michal oprávněně považuje letošní EPIC5. Dějištěm tohoto závodu jsou tradičně Havajské ostrovy. Závodníci tady musí v pěti dnech absolvovat pět dlouhých triatlonů. To znamená každý z těchto dnů uplavat 3,86 kilometru, ujet 180,25 kilometru na kole a na závěr si střihnout běh o délce 42,2 kilometru.

Životní výzva

„Když jsem se o EPIC5 dozvěděl od svého kamaráda triatlonisty Jardy Hýzla, hned jsem se nadchnul. Mám totiž rád netypické závody, díky nimž si mohu sáhnout až na dno. EPIC5 je navíc skutečně unikátní nejen kvůli sportovnímu výkonu, který musí účastníci předvést, ale také kvůli prostředí a podmínkám, v kterých se závodí,“ popisuje své prvotní nadšení Michal Šubrt. Před samotným závodem absolvoval zhruba půlroční přípravu pod vedením zkušeného triatleta Petra Vabrouška, který Michala na závod chystal nejen po fyzické, ale i mentální stránce.

Michal na Havajské ostrovy odjížděl s jasnými plány. „Chtěl jsem, aby pro mě byla plavecká část regenerací, na kole jsem si chtěl vytvořit náskok a v klidu tak uběhnout zbylou část závodu,“ vysvětluje. I přes rozmyšlenou taktiku však zažil krušné chvíle.



Dvě nejhorší hodiny přišly třetí den. Kvůli délce a náročnosti závodu je důležité, aby závodníci nezapomínali na jídlo a pití. To se však Michalovi málem stalo osudným. Kvůli velkému vyčerpání si dal před cyklistickou částí třetího dne jídlo, na které nebyl zvyklý z tréninků. „Neměl jsem vůbec žádnou energii a i malé stoupání na kole pro mě byla neskutečná zátěž. Asi po čtyřicátém kilometru se však energie konečně dostavila a já jsem byl opět schopen závodit naplno. Přesně tento okamžik byl nejhorší ze všech pěti dnů závodění,“ popisuje Michal Šubrt moment, kdy si skutečně sáhl až na dno.

I přesto však zvládl jednotlivé závody dokončit v celkovém čase 60 hodin 35 minut. A stal se tak nejrychlejším závodníkem za celou historii EPIC5. Tímto úspěchem však jeho cesta rozhodně nekončí. V současné době se připravuje na třídenní únorový závod Ultraman na Floridě, který je současně i kvalifikací na mistrovství světa na Havaji.

Příběh triatleta Michala Šubrta ukazuje, že nikdy není pozdě na změnu. To, co vám může připadat zdánlivě nemožné, se může nakonec stát realitou. Důležité však je nevzdávat se a jít si za svým snem. Odhodlání a vnitřní víra je totiž hnací silou, která nás posunuje blíže našim cílům.