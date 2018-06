Běhej, nebo zemři: oddejte se myšlenkám a tratím Kiliana Jorneta

Vydalo ji nakladatelství Mladá Fronta, kde vyšly například Jez a běhej Scotta Jurka nebo Hledání Ultra Riche Rolla, pro které byla charakteristická osa: mládí – změna – úspěch na pozadí vybraných závodů. Potud se hrubá osa příběhu nemění. Je však naplněna zcela novým způsobem.

Scott i Rich (a třeba taky Dean) píší o změně ve svém životě, o tom, jakou prošli proměnou, aby dosáhli cílů vpravdě nebeských. Člověk s nimi prožívá vzestup a vyhrává závody a má pocit, že dostává návod "jak na to". Co také očekávat od mužů ve zralém věku, kteří balancují svou kariéru?

Kilian Jornet Burgada je stále ještě velice mladý závodník, který svou dráhu nehodnotí, nedává návod, jak být super běžec a jak se posunout ve svém běhání dál. Ostatně – sám se považuje více za skialpinistu než běžce. Pokud jeho knihu otevřete s očekáváním dalšího Scotta, Riche nebo Deana, budete zklamání. Kilian jde totiž mnohem dál.



Na pozadí pěti závodů se nám na 180 stranách Kilian mění. Začíná jako mladý toužící po úspěchu, dychtící po každé výzvě, kterou může překonat, po závodu, kde by mohl vyhrát, a jeho život řídí manifest ultramaratonce "Polib, nebo zabij. Polib slávu, nebo zemři při pokusu ji získat. Prohrát, to je jako zemřít, vyhrát je procítěná radost." Když popisuje závody, pouští nás hluboko do svých myšlenek, které se mu honí hlavou, ukazuje, jak se motivuje (to mi přišlo mnohem užitečnější než Scottovo "Někdy prostě musíš!") během závodu, ale hlavně jak běh prožívá.

Prožitky jsou nejsilnější stránkou Běhej, nebo zemři. Romantické detailní popisy okolí trati, radost z poznávání lidí a nezměrná touha v tréninku i při závodech vidět nové krajiny, spatřit slunce za horizontem a posunout se ještě o jeden kopec dál. Popisuje měnící se krajinu při výstupu na Kilimandžáro, jako by si snad dělal poznámky celou cestu a neběžel pokus o rekord ve výběhu a seběhu tohoto afrického obra.

Hovoří o lidech kolem sebe, jako by příležitost, přeběh Pyrenejí, byla čímsi pomíjivým vedle přátel, které poznal a získal během tohoto podniku. A pokud vyhraje, stále hovoří o svých soupeřích s velikou úctou – a to i například o Robertovi Krupičkovi, našem reprezentantovi v běhu do vrchu, s nímž bojoval v závodě Sierre-Zinal.

Prožitky se neomezují pouze na závody, Kilian se nestydí psát ani o svém soukromí a své prohře - ztrátě Alby, své první lásky, která odešla, protože se jí nelíbilo, kým se Kilian stal: sebestředným, do slávy zahleděným klukem. Zřejmě i potřeba vypsat se z tohoto zranění, z této prohry, jej vedla k sepsání této knihy. Především však, jak sám píše, své prožitky popisuje s cílem, "aby pak lidé mohli takové zážitky hledat, aby na vlastní oči viděli a zažili na vlastní kůži to, o čem slyšeli."

Běhej, nebo zemři určitě stojí za přečtení, pokud s autorem chcete žít jeho život a sdílet jeho myšlenky, ne pouze vzhlížet k jeho úspěchům a snažit se z knihy vydolovat, jak toho dosáhl a co z toho použijete pro svůj úspěch vy. Je to příběh kluka, který se mění v muže, je to romantická literatura, v níž se vyznává ze své lásky ke krajině a životu, popisuje trati takovým způsobem, že u toho člověk opravdu chce být. To vše bohatým jazykem, s fantazií a prožitou radostí a láskou ke krajině, v níž závodí.

P.S.: Mrzí mě jediná věc, pořád nevím, co je to ten energy koláček, který snídá před závodem. Recept by se hodil.