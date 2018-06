Jen vejce, maso, zelenina. Jak se žije redaktorům bez mléka a obilovin?

Markův třetí týden Nikdy bych nevěřil, že tohle napíšu: vajíčka k snídani už nemůžu ani vidět. Stejně tak mi už docela leze krkem maso. No jo, je to prostě tak. Popravdě, mám rád pestré snídaně - a tím nemyslím se každé ráno cpát pečivem. Těším se na ovesnou kaši s ovocem nebo tvaroh. Na chleba s máslem. Prostě na s rozumem servírované jídlo. Dodržování zásad Whole30 je pekelné v době, kdy lítám po schůzkách, kdy se moc nezastavím. Myslet vždy den dopředu sice lze, ale často přijdu domů a padnu, takže chuť něco připravovat se ztrácí. Co se týká běhání, rozhodně se cítím o poznání lehčeji. Pořád ale mám pocit, že tak trochu chybí síla. To se vždy nejvíce projeví například při běhání úseků. Tak od poloviny začínám motat nohama a mám toho tak akorát. Uvidíme, co se stane, až zařadíme zpátky rýži. V závěru Whole30 programu nás čeká dvoudenní štafetový závod Vltava Run, tak jsem moc zvědavý, jak to naše těla zvládnou. Příští víkend na nás myslete.