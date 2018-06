Uběhněte kilometr(y) s Teribear na pomoc týraným a zneužívaným dětem

Na lince důvěry zvoní telefon. Nejdříve je dlouhé ticho, protože o některých věcech se mluví jen těžko. Zvlášť když je vám teprve sedm a v tom, co se vám děje, ještě sami nemáte úplně jasno. Víte jen, že to je špatné a že si nepřejete, aby to pokračovalo. Pak se holčička svěří s tím, že má pocit, že se k ní bratranec chová divně. Jistě, má ho taky ráda, ale asi jinak...



Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Dívenka mluví o návštěvách v pokoji a o tom, jak se jí mladík dotýká na intimních místech. Neví, jak mu v tom zabránit, je přece o 12 let starší. Pracovník nechá dívenku vyplakat a pak se ptá, zda má v rodině někoho, komu důvěřuje a kdo by ji podpořil v návštěvě krizového centra. Druhý den dívka zavolá s babičkou a pracovník vysvětluje, jak to v centru chodí.

Babička je zcela v šoku. Je to přece rodina! Po konzultaci však chápe, že cesta zpět není, a vezme holčičku do krizového centra. Dívenka cítí nejistotu, bojuje s pocity viny a studu. Po telefonu neřekla všechno... Pracovnice centra ale její obavy rozptýlí. Nikdo ji nesoudí, nikdo nic nevyčítá. Pocit zmatení a studu je rozptýlen, v ambulanci, která vypadá jako dětská herna, si s ní jen povídají a hrají. S další schůzkou dívenka ráda souhlasí. Holčičku čeká ještě dlouhá cesta, než se šrámy zahojí, ale dokázala se zbavit svého břemene a jeho tíhy. A hlavně už ví, že na žádné sebetěžší trápení nemusí být sama.

Některé děti bohužel prožijí víc, než mohou unést. Počet případů zneužívaných dětí narůstá. Ozvat se není snadné. Ve spoustě případů se zneužívání dopouští blízký člen rodiny a dítě bojuje s pocity viny a zmatení. Přesto je potřeba, aby vědělo, kam se může obrátit. Pomoc nabízí projekt „Cesta z pekla“ Dětského krizového centra, kde se odborní psychoterapeuti věnují týraným a sexuálně zneužívaným dětem.



Uběhnutím alespoň jednoho kilometru provoz tohoto centra podpoříte. O dalších příbězích, které můžete podpořit, si přečtete ZDE.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V sobotu 5. září vás čeká karnevalový den, děti, které přijdou v maskách, dostanou malý dárek. Neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.



MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!