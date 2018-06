Uběhněte kilometr(y) s Teribear a pomozte rodině, která vyhořela

Představte si při běhu na chvíli, že místo pohodového tempa utíkáte oknem z domu před požárem po úniku plynu. To jediné, co se vám podaří zachránit, je současně to nejcennější – děti. Během chvíle přijdete o všechny osobní věci, a protože dům nebyl pojištěný, nemáte vy, váš muž a dva synové doslova nic. Stojíte na chodníku před spáleništěm úplně bezprizorní.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jménem Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návratu domů.

Než oheň zničil dům pana D., žili jako každá jiná mladá rodina. Pan D. je úředníkem, jeho žena učitelka byla s mladším synkem na mateřské dovolené. V zoufalé situaci se manželé obrátili o pomoc do Nadace Terezy Maxové dětem a snažili se zajistit hlavně potřeby svých dětí.



„Starší syn je šikovný kluk a jen občas si vzpomene na nějakou hračku nebo zmíní starý domeček. Mladšímu tenkrát byly dva roky, takže nevím, jestli si něco pamatuje, snad ne. Manželka se k situaci postavila čelem a snáší ji dobře,“ říká pan D. Oba manželé se vrátili do práce, pan D. se nevzdal ani svého studia a čekají ho státnice. Přestěhovali se do náhradního obecního bytu, nájemní smlouva jim však brzy vyprší. Rodina musí hledat nové odpovídající bydlení a zaplatit kauci, od září do ní navíc přibude prvňáček a jak každý rodič dobře ví, první třída něco stojí.

Pan a paní D. se k celé situaci postavili čelem a statečně se bijí o to, aby životní krize jejich rodinu nerozložila. O děti se krásně starají a nedopustí, aby se jejich rodinný kruh rozdělil kvůli momentálním sociálním problémům. Uběhnutím alespoň jednoho kilometru pro jejich příběh zajistíte, že získaný příspěvek na bydlení pomůže udržet rodinu pana D. pohromadě.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V sobotu 5. září vás čeká karnevalový den, děti, které přijdou v maskách, dostanou malý dárek. Neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless. MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme díky příspěvku na bydlení udržet rodinu pohromadě!