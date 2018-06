Uběhněte kilometr(y) s Teribear na pomoc maminkám z azylového domu

Představte si, že vás partner vyhodil z domu. V případě, že máte dvě děti a opravdu hluboko do kapsy, to je fatální problém. Kde budete bydlet, když nemáte ani na kauci u realitky? Odejdete do azylového domu a budete se snažit situaci co nejdříve vrátit do normálních kolejí.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jménem Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návratu domů.

Zdeňka žije v azylovém domě se dvěma dětmi. Z nepodařeného manželství měla už tři starší potomky, když si po rozvodu a rozpadu následujícího vztahu našla přítele a porodila nejmladšího syna. Dnes je mu 14 let. Partner si našel milenku a začal být na rodinu hrubý. Situace nakonec vygradovala ve vyhazov z domu pro Zdeňku i syna.

„Moje děti jsou pro mě vším, chyběla mi však láska, pohlazení, pochvala,“ říká Zdeňka. Dospělé děti v té situaci přespávaly u kamarádů, to nejhorší ale zažívala s malým synem. „Bála jsem se, aby mi ho nevzali do dětského domova. Proto jsem si našla místo v azylovém domě,“ říká.

Dnes navštěvuje Zdeňka kurzy finanční gramotnosti a šetří na kauci na bydlení. Jejím dětem se ve škole dobře daří. „Přeji si vytvořit dětem stabilní zázemí a najít vhodný byt. Vím, že máme před sebou ještě těžkou cestu, ale věřím, že to společně dokážeme,“ říká Zdeňka.



Uběhnutím alespoň jednoho kilometru pro její příběh zajistíte, že se Zdeňka postaví na vlastní nohy snáz. Společně s ní pomůžete také dalším maminkám v podobné životní situaci začít nový život po odchodu z azylového domu, naučit se plánovat, spravovat rodinný rozpočet a vyvarovat se dluhů. Prostě začít znovu.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V sobotu 5. září vás čeká karnevalový den, děti, které přijdou v maskách, dostanou malý dárek. Neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme Zdeňce postavit se na vlastní nohy!