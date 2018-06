Chcete si dát osobák? Máme pro vás tipy na nejrychlejší tratě

Když chcete běžet rychle

Máte-li v plánu letos zaběhnout osobní rekord na některé ze silničních tratí, vybírejte rozvážně. Na kopcovité trati nebo v parném letním počasí budete na osobák útočit jen těžko.



První jsou na seznamu závody na deset kilometrů. Ty se nejčastěji běhají na začátku a na konci sezóny, kdy je největší pravděpodobnost, že vyjde příznivé běžecké počasí. Mezi nejoblíbenější závody pro zaběhnutí rychlého času se řadí jarní klasiky v podobě Kbelské a Pečecké desítky, které se konají první, respektive druhý víkend v březnu. Rovinatá trať, chladné počasí a nabitá startovní listina zaručují, že šance na pokoření rekordu zde pravidelně bývají velmi vysoké.

Rychle se tradičně běhá také na podzimní Hornické desítce v Ostravě a zapomínat nesmíme ani na noční Pražský závod Birell Grand Prix na konci prázdnin.

S půlmaratony je to o něco složitější, protože rychlých závodů tohoto typu není tolik, ale i zde je z čeho vybírat. Hlavním kandidátem na rychlý čas je pardubický Vinařský půlmaraton, který je už po několikáté zároveň mistrovstvím republiky. V Pardubicích se běží dva okruhy po absolutní rovině, a pokud nefouká silný vítr, je to vždy velmi rychlé.

Druhou možností, kde zaběhnout rychlou půlku, je závod v Hradci Králové, který se koná na začátku října. Obsazení bývá sice o něco slabší než v Pardubicích, ale i zde jsou podmínky pro rychlé tempo více než příznivé.

Pro vyzyvatele plné maratonské tratě je to v českých podmínkách ještě složitější. Nejvíce maratonců vyhledává pražský závod, který ale díky množství kostek, mostů a tradičně teplému počasí rychlým časům příliš nepřeje. Z toho důvodu se ti, kdo to s útokem na kvalitní čas myslí vážně, často vydávají do Vídně, Drážďan, Košic nebo Frankfurtu, tedy do relativně blízkých zahraničních měst, která jsou vyhlášená rychlými tratěmi.

Když si chcete závod užít

Jenže ne každý běžec touží po co nejrychlejším tempu a co nejlepším výsledku. Někdo si chce pouze užít krásný závodní den v pohodové atmosféře na krásné trati a s partou kamarádů.

Vynikajícím závodem v tomto duchu je například půlmaraton v Olomouci pod hlavičkou Runczech, který se už dlouhá léta řadí mezi závody s nejlepší atmosférou a do kapsy v tomto směru strčí i svého pražského rivala.

Další moravskou perlou jsou závody 10 mil nočním Brnem a Vokolopriglu. Závody se konají v září a říjnu a oba se pravidelně umísťují na špici žebříčku oblíbenosti. Oba mají navíc velmi netradiční trať a skvělou atmosféru, takže určitě stojí za vyzkoušení.

Na závěr je tu pak seriál Craft Rungo závodů, kde narazíte na spoustu známých tváří, rodinnou atmosféru a pečlivě vybrané tratě, které si budete chtít proběhnout. Běhat se bude tradičně přes Ty Tydýty, Bělským lesem uprostřed Ostravy, v brněnské Zoo, na pardubickou Kuňku, Borským parkem v Plzni nebo Divokou Šárkou.