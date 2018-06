Přihlaste se na závody, které připravují běžci běžcům

Tomu, kdo navštívil naše závody více informací není třeba, ten už ví, co chce. Vám ostatním dovolte představit šest závodů v pěti městech, jejichž obliba prudce stoupá přes jejich poměrně mladou historii.

Než přikročíme k tomu, které město si vybrat, rádi bychom vám představili koncept, který se nese celým běžeckým seriálem. Na našich akcích si užijí především ti, kteří začali nedávno a hobby běžci obecně. Závody mají kapacitu okolo 500 běžců, což zaručuje komornější rodinnou atmosféru a také to, že dokážeme zafandit opravdu každému. Přesto je to dostatek lidí na to, abyste se mohli seznámit, nebo trochu „ztratit“, pokud je to váš první závod a máte strach být příliš na očích.

Naše závody získaly věhlas hlavně díky občerstvení ve finiši, které připravujeme doma. Jsou to různé dobroty sladké i slané, sušené maso, karamelky, cookiesky a na žádné akci nechybí chléb se sádlem, solí a pažitkou, po kterém se obvykle zapráší. My víme, co je dobré a nenachystali bychom vám nic jiného, než to nejlepší z nejkvalitnějších surovin. Jen banány zatím kupujeme, ale nebude trvat dlouho a snad i ty palmy vysadíme.

Vyberte si z příměstských běhů v přírodě, od začátečnických distancí na šest kilometrů až po ty delší 13 kilometrové a nezapomeňte vzít s sebou i kamaráda, protože ve dvou se to táhne lépe. Třeba mu závod můžete věnovat jako dárek! I kdybyste vyrazili sami, máte tam nás, organizátory z řad redakce a přátel redakce, běžce tělem i duší - váš zážitek budeme sdílet s vámi!

Začínáme Prahou

Šestikilometrový Craft RUNGO běh přes ty Tydýty je už tradicí a srdcovkou. Zde se odehrál první RUNGO závod, takový zkušební, když jsme se rozhodli poprvé uspořádat závod takový, jaký bychom si sami přáli. Pojďte si zaběhnout 18. března 2017 svůj třeba první jarní závod Milíčovským lesem. Z „Tydýtů“ nemusíte mít strach, jsou to krátké a drsné kopečky, které většina lidí prostě vyjde - kromě těch draků pomýšlejících na umístění. Za 350 korun dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

Pokračujeme v Ostravě

Dubnové počasí si s námi zatím každý rok pohrálo a mrazivým či blátivým ukazovákem hrozilo, co že to my běžci vyvádíme v době, kdy se příroda teprve budí. Ostraváci jsou ale fajni a každý rok na Craft RUNGO razovitém běhu ukazují, že běžec ani v zimě nespí. Sedm kilometrů pěšin Bělského lesa produsají 8. dubna 2017 opět stovky nohou a vy u toho budete přece taky! Za 350 korun dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

Plzeň nabídne dvě délky tratě

Letní počasí je na Craft RUNGO běhu Borským parkem již tradicí. To vybízí běžce i jejich doprovod k pohodové piknikové náladě na rozložitém trávníku parku a o skvělou atmosféru je tak postaráno. Pětikilometrová trať potěší začátečníky a pokročilí si libují na „desítce“ s občerstvovací stanicí s vodou navíc. Přijďte před prázdninami 11. června 2017 otestovat formu svých nohou na krásných pěšinách parku nezapomeňte vzít s sebou rodinu s dekou. Za 350 korun dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

V Brně se běží za zvířátky i za zvířátka

Craft RUNGO běh brněnskou zoo je unikátní nejen svým prostředím. Absolvováním sedmikilometrové tratě dáte vale svému strachu z kopců a ještě přispějete 50 korunami na záchranu ohrožených želv. K tomu budete moct vzít s sebou do zoo zdarma ještě jednu osobu a tak je o program pro celou rodinu na 16. září 2017 postaráno. Za 400 korun (350 + 50 na záchranu želv) dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

Pardubice s nejdelší tratí

Milovníci delších tratí nebudou chybět na Craft RUNGO běhu na Kuňku. Nejenže vaši vytrvalost prověří 13 kilometrová trať, ale také budete muset 30. září 2017 zdolat Kunětický hrad „Kuňku“. Jak je známo, hrady stojí obvykle na kopci a tak vás v cíli endorfiny neminou. Za 350 korun dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

Končíme opět v Praze

Novinka loňského roku, Craft RUNGO divoký běh Šárkou se vám tolik zalíbila, že to nemohlo být ani jinak, než ji zařadit do našeho seriálu na stálo. Skvostně vybarvený podzim 21. října 2017 opět obalí sedm kilometrů cest podél skal, potůčků a stromů a nachystá vám tak dechberoucí podívanou. Dech vám pravděpodobně vezme i kopec na konci, ale vy to zvládneta a pak budete moci s hrdostí vyprávět, co že to znamená motiv na tričku a jak jste k němu přišli. Za 350 korun dostanete čip, občerstvení, tričko s běžeckým motivem (viz obrázek vpravo) a notnou dávku aplausu v cíli. Koukněte na propozice a zaregistrujte se.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Craft, Mattoni, Garmin, Herbalife, a B. Braun, EPP - Pomáhej pohybem.