TEST: ultralehké skládací hole Leki Micro Trail chytnete a nepustíte

Trekové hole se hodí všude tam, kde vám příroda nebo stavitel závodní tratě postavili do cesty nějaký ten pořádný krpál. Hlavním důvodem, proč hole využívat, je možnost se o ně v kopci zapřít, rozložit zátěž do většího množství svalových skupin a ulevit tak přetěžovaným stehnům. Další benefit, který hole poskytují, je zvýšení stability na měkkém a kluzkém podkladu a v neposlední řadě úleva kolenům při seběhu.

Nejdůležitější parametry trekové hole jsou délka, hmotnost, použitý materiál, a jestli se jedná o skládací, teleskopickou, nebo pevnou konstrukci. Nejčastěji používané materiály jsou hliník a karbon. Mnohem oblíbenější je pak skládací varianta, která je oproti té pevné sice méně tuhá, ale zato mnohem skladnější a v případě potřeby se dá při dlouhém běhu připnout k batohu.

U skládacích holí se tak nejčastěji setkáme s klasickou teleskopickou zasouvací konstrukcí s možností nastavit si potřebnou délku. Tento způsob skládání je však u méně kvalitních produktů náchylný k samovolnému zasouvání a obecně jsou zasouvací hole výrazně těžší a kvůli tomu ne až tak vhodné pro potřeby trailového běhání. Výhodou však je možnost nastavení libovolné délky v určitém rozsahu. Druhá alternativa jsou takzvané “Z” hole, u kterých narazíme na tři lankem spojené samostatné díly tvořící při složení kompaktní tvar, který se na první pohled neliší od pevných holí. Zetkové modely jsou oproti zasouvacím pevnější, lehčí a manipulace s nimi je výrazně jednodušší. Nevýhodou se může zdát fixní délka, ale v dnešní době nalezneme i Z modely s teleskopickým horním dílem.



Délku holí vybírejte podobnou jako u holí na sjezdové lyžování, ale doporučuji vyzkoušet, jak vám bude ta která varianta vyhovovat, případně se řídit tabulkou doporučených hodnot od výrobce.

Leki patří dlouhodobě mezi světovou špičku vyrábějící hole pro všechny sporty, kde se tato část výstroje používá. Model Micro Trail Pro se pak řadí do trailrunningové, respektive turistické kategorie, kde se klade maximální důraz na co nejnižší hmotnost a nejvyšší skladnost.

Dostupné velikosti tohoto modelu začínají na 105 centimetrech a jdou po pěti centimetrech až k hodnotě 130 centimetrů. Je to dostatečné rozpětí, aby nabídka uspokojila drobné slečny i dvoumetrové chlapy. Micro Trail Pro jsou skládací Z hole s pevnou délkou vyrobené kompletně z ultralehkého karbonu, pouze nejexponovanější místa ve spojích chrání titanové objímky. Ve srovnání s jinými karbonovými modely na první pohled překvapí poměrně vysoká hmotnost 394 gramů na pár při délce 120 centimetrů. Nutno podotknout, že tato hodnota je daní za velmi odolné, kvalitní a pevné zpracování. Jednotlivé části do sebe po titanových vložkách perfektně pasují za sucha i vlhka a nemusíte se bát, že by vám hole zatvrdly a nešly rozložit, jako se to děje u čistě hliníkových komponent.

Leki Micro Trail Pro karbonové skládací hole pro turistiku a ultratrail hmotnost: 394 g / 120cm

délka: 105cm až 130cm (po 5cm)

cena: 3940 korun klady: pevná a lehká karbonová konstrukce

kvalitní a odolné zpracování

unkátní upínací systém Leki Trigger Shark

hole jsou po rozložení velmi skladné

dostupné velikosti jdou po 5 centimetrech ve velkém rozsahu zápory: vyšší cena

obtížné použití bez Trigger Shark Poutka

vyšší váha oproti jiným karbonovým modelům.

Nejdůležitější prvek odlišující Leki od konkurence je proslulý Leki Trigger Shark (TS) systém. Tato technologie umožňuje připojit a odpojit jediným kliknutím poutko, které máte pevně na ruce. Kromě základních poutek je možné dokoupit i letní a zimní variantu rukavic, které jsou s trigger sharkem kompatibilní.

Hlavní výhodou tohoto systému je eliminace obtížného sundavání a nandavání obvyklého u obyčejných poutek. Oceníte také přesnější zacházení s holí a fakt, že TS poutko je oproti tomu klasickému širší a anatomicky tvarované. Naopak nevýhodou je výrazně horší ovladatelnost hole, pokud poutka vůbec nechcete používat. Vadí-li vám cokoliv připevněné k zápěstí, doporučuji se podívat po jinak řešeném modelu. V opačném případě budete z Trigger sharku pravděpodobně velmi nadšení. Jedinou nevýhodou TS poutka je velmi pevný materiál, který by vzhledem k častému celodennímu používání mohl být z jemnější a poddajnější textilie. Otázkou zůstává, co by taková změna způsobila stran životnosti.



Madlo je velmi krátké s korkovou protiskluzovou přední částí příjemnou na omak. Jak už bylo zmíněno, při použití s TS poutkem toto madlo funguje velmi dobře, ale bez poutka je až příliš tvrdé, úzké a krátké a manipulace s ním je obtížnější a méně spolehlivá. Použitý je standardní úzký talířek, který je možné vyměnit za širší pro použití ve sněhu. Nechybí ani ostrý karbidový hrot spolehlivě držící v bahně i na kamenech.

Leki Micro Trail Pro jsou velmi precizně zpracované hole s unikátním systémem uchopení, které výborně poslouží v těch nejnáročnějších podmínkách při horském závodě i na tůře. Ve své třídě hole překvapí vysokou vahou, za kterou ovšem dostanete spolehlivé a přesné skládání a velmi vysokou tuhost s maximálním přenosem energie. Nevýhodou může být vysoká cena, která však pouze reflektuje kvalitu provedení.

Leki Micro Trail Pro nejsou varianta pro gramaře a ty, kterým vadí poutko na ruce, ale hledáte-li spolehlivého společníka do hor, o kterého se nemusíte bát ani v těch nejtěžších podmínkách a který s vámi vydrží dlouhá léta, budou Leki velice zajímavá varianta.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert