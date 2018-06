TEST: Objemovka Brooks Glycerin 12 je ztělesněné pohodlí

Objemové silničky vždy patřily mezi nejpoužívanější typ běžeckých bot a i po utichající minimalistické bouři to nevypadá, že by se na tomto faktu mělo v dohledné době cokoliv měnit. Nejžádanější parametr u objemovek je bezesporu příjemné tlumení a pohodlný střih - a právě to jsou hodnoty, u nichž nachází jen velmi těžko konkurenci americká značka Brooks.



Brooks nemá v České Republice tak zvučné jméno, jako masově rozšířené Mizuno, adidas nebo Asics. Není to ovšem kvůli nižší kvalitě. Na vině je absence lokálního distributora a fakt, že se jedná o značku soustředící se pouze na běh. V obchodních řetězcích byste hledali marně, pro Brooksy musíte do běžeckých speciálek. Nejzvučnější jméno spojené s Brooksem je Scott Jurek. Vegan, legenda světového ultra běhání, hlavní postava Born to Run a autor oblíbené knížky Jez a běhej.

Typově patří Brooksy mezi ty boty, na nichž je už po prvním obutí patrné, že pohodlí je aspekt, jemuž se při vývoji věnuje maximální pozornost. Model Glycerin 12 je pak vlajkovou lodí, která demonstruje všechny silné stránky takového přístupu.

Glycerin je vysoce tlumená silniční bota pro běžce s neutrálním nášlapem. Je to prémiový model, na němž se oproti klasickým objemovkám dočkáte ještě měkčího tlumení a ještě příjemnějšího střihu. Pohled na váhu však jasně ukazuje, že nic není zadarmo. Všechno to pohodlí, které Brooks nabízí, je vykoupeno vysokou hmotností. Glyceriny váží při velikosti UK8 rovných 330 gramů - a to je řadí mezi nejrobustnější silničky na trhu.

Podobně jako u většiny ostatních značek jsme se v poslední době i u Brooksu dočkali změny v systému tlumení. Původní kombinaci směsí BioMoGo DNA nahradila jednolitá novinka Super DNA, a ta už tradičně přináší ve srovnání se svým předchůdcem nižší váhu, vyšší měkkost a plynulejší přechod z paty na špičku. Celý systém DNA je obecně navržený tak, aby se pěna co nejvíce přizpůsobila a natvarovala podle konkrétního tlaku vašeho chodidla.

Glycerin se své ve dvanácté verzi směsi super DNA dočkal jako druhá bota v pořadí. Zachovaný zůstal desetimilimetrový rozdíl mezi patou a špičkou a segmentovaný okraj tlumicí pěny zvyšující měkkost v okamžik dopadu.

Zajímavým prvkem charakteristickým pro tuto značku je výrazná kolébkovitá konstrukce tlumení a vysoko zvednutá špička. Toto řešení občas působí při stoji nebo chůzi lehce netypicky až nepříjemně, ale jakmile se rozběhnete, pocit se ztratí a bota pracuje ve všech fázích kroku tak, jak má.

Brooks Glycerin 12 určení: Silniční objemová neutrální bota

drop: 10 mm

hmotnost: 330 gramů

cena: 3 990 Kč Klady: vynikající tlumení

pohodlný svršek

vysoká odolnost Zápory: vysoká váha

vysoká cena

Podešev a použitá kontaktní směs bývala v historii achilovou patou Brooksu. Největší nedostatky vykazovala především v přilnavosti na vlhkém povrchu. Naštěstí jsme se i tady dočkali potřebného zlepšení. Glyceriny mají podrážku ze třech různých směsí. Nejtvrdší a nejodolnější pod patou a nejměkčí a nejkontaktnější v přední části.

Zvýšenou pozornost si zaslouží i svršek. Ten je ušitý z lehce strečového bezešvého materiálu, který příjemně obepíná chodidlo. O zajištění stability se stará zpevněná část kolem nártu a 3D potisk. Tato technologie se ve světě běžeckých bot rozšiřuje stále více. Její hlavní výhody jsou nízká váha, absence švů a lepených spojů. Samozřejmostí je měkce polstrovaná pata a objemnější jazyk zabraňující otlakům od tkaniček.

Tvar svršku je spíše neutrální, nemáte-li výrazně úzké nebo široké chodidlo, budou vám boty sedět velmi příjemně. Tlumením, tvarem svršku i celkovým pojetím jsou Brooksy hodně podobné značce Asics a model Glycerin by se dal označit za přímého konkurenta boty Gel-Nimbus 16, kterou jsme pro vás testovali na podzim.

Podobně jako Nimbus i Glycerin nalezne uplatnění při silničním tréninku s vysokou kilometráží, u těžších běžců a všude tam, kde jsou vysoké požadavky na tlumení a pohodlí. Za komfort platíme vysokou vahou a robustností materiálu a vzhledem k tomu je tato bota určená spíše na běh ve volnějším tempu, při kterém vás to nebude nijak trápit a potenciál Glycerinů plně využijete.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert