TEST: S novými sporttestery Vantage se Polar vrací na nejvyšší příčky

Polar Vantage

Od doby, kdy Polar představil svůj prémiový sporttester V800 už uplynula pěkná řádka let. Mezi tím se sice na trhu objevily nižší modely jako M430, nebo M200, ale v oblasti špičkových multisportovních hodinek pro náročné uživatele se dlouho nic nedělo. V800 sice dostávaly pravidelné aktualizace, ale na ohromnou rychlost vývoje u hodinek jako je Garmin Fenix, nebo Suunto 9 to nestačilo. Do obchodů se ale v těchto dnech dostávají nové modely Vantage, kterými Polar vrací úder v podobě tvrdého direktu.

Sporttester Polar Vantage V Sporttester Polar Vantage M

Vantage je modelové řada, které v současnosti obsahuje dvoje různé hodinky. Levnější z nich mají označení M a dražší V. Samotné jméno Vantage odkazuje na historický kousek Vantage XL, kterým před dlouhými roky Polar spáchal revoluci mezi sportovními hodinkami. Představa je tedy jasná. Vrátit se po dlouhé odmlce s přístrojem, který znovu změní pravidla hry. Otázka zní, jestli na to nová generace Vantage má.



Nový kulatý design

Pří představování Vantage začneme u těla hodinek. To byla věc, která si žádala kompletní proměnu. Hranatý design všech předchozích Polarů byl možná praktický, ale dnešní trend je jasný. Kulaté hodinky jsou mnohem elegantnější a žádanější. V Polaru si to moc dobře uvědomují a Vantage jsou v obou případech kulaté přístroje, které odpovídají estetickým požadavkům dnešního zákazníka. Z hlediska rozměrů se jedná spíše o drobné kousky. Šířka hodinek je u M i V 46 milimetrů a hloubka pak 12,5 (M), respektive 13 (V) milimetrů. S tím koresponduje i úžasně nízká hmotnost 45 (M) a 66 (V) gramů. V praxi se tak jedná o hodinky, které jsou dostatečně velké, aby vypadaly dobře i na mohutnějším pánském zápěstí a zároveň dostatečně subtilní, aby je mohla používat i většina žen s drobnější rukou.

Tvar hodinek, měkký silikonový pásek a nízká hmotnost pak zajistí pocit dokonalého přilnutí a pár minut po nasazení zapomenete, že na ruce vůbec něco máte. V tomto směru mají lehce navrch Vantage V, protože použitý pásek je z měkčího a pružnějšího silikonu a musím říct, že jsem ještě na ruce neměl sporttester, který by seděl lépe. Pásek, kterým jsou vybaveny Vantage M je lehce tužší a hodinky díky tomu na ruce cítíte o něco více, ale velkou výhodou je jeho snadná vyměnitelnost za libovolný jiný pásek se systémem quick release, který naleznete například u Garminu 645, nebo Vivoactive.

Kromě pásku je rozdíl i ve zpracování tlačítek. Véčka mají ovládací tlačítka širší s lehce zvrásněným povrchem, což je věc, kterou oceníte zejména při tréninku, kdy se s roztřesenými prsty snažíte nahmatat potřebný čudlík. Větší rozměr a zvrásnění zajistí skvělou ovladatelnost i v nejvyšší intenzitě a navíc díky tomu hodinky vypadají opravdu dobře. Levnější Mka se musí spokojit s obyčejnými kulatými tlačítky, ale i ty mají dostatečně výrazný tvar a snadno se tak nahmatávají i používají.

Poslední rozdíl mezi Vantage M a V z hlediska stavby hodinek je v přítomnosti dotykového displeje u vyššího modelu V. Jakmile spustíte sportovní aktivitu, tak se ale dotyková vrstva deaktivuje a ve výsledku se tak jedná spíše o kosmeticky rozdíl, než něco, co by oba modely zásadně odlišovalo. Zásadní rozdíly musíme hledat v technické specifikaci a softwarových funkcích.

Technické parametry

Polar Vantage V rozměry: 46 x 46 x 13 mm hmotnost: 66 gr barometr: NE

výdrž baterie: 40 hodin s GPS cena: 12 990,- Kč speciální funkce: měření výkonu ze zápěstí

pokročilé sledování regenerace

ortostatické testy

dotykový displej

Začněme technickými funkcemi a parametry, které jsou pevně dané. Dražší Vantage V, který vychází na 12 990 korun má silnější baterii s výdrží až 40 hodin při zapnuté GPS (záznam každou sekundu) a chybět nesmí ani barometr pro přesné měření nadmořské výšky. Levnější Vantage M stojí 7390 korun a nabízí stále úctyhodnou výdrž baterie 30 hodin. Barometr ani žádné další senzory (kromě akcelerometru pro měření denní aktivity) ale v hodinkách nenajdete.

Super přesný optický snímač

Co je u obou hodinek naprosto totožné je zbrusu nový optický snímač srdeční frekvence Polar Precision Prime. Ten je tvořen osmi diodami (místo obvyklých tří) a kombinuje zelené a červené světlo. V Polaru si od této technologie slibují nejpřesnější měření srdeční frekvence ze zápěstí na trhu a po měsíci používání musím uznat, že rozdíl oproti jiným přístrojům v přesnosti i rychlosti odezvy je znatelný. Počítejte ale s tím, že optika je stále optika a má své limity, takže zejména s promrzlými, nebo úplně mokrými rukami nebudou naměřené hodnoty nikdy zcela přesné. Pro běžné použití v rozumných podmínkách je ale přesnost Precision Prime více, než dostatečná.

Rozdíly ve funkcích mezi oběma modely

Polar Vantage M rozměry: 46 x 46 x 12,5 mm hmotnost: 45 gr barometr: NE

výdrž baterie: 30 hodin s GPS cena: 7 390,- Kč

Zdá se vám, že rozdíl pěti a půl tisíc je za barometr, deset hodin výdrže a dotykový displej poněkud hodně? Pak čtěte dál a pochopíte, kde je zakopaný sporttester, protože Vantage V nabízí hned několik funkcí, které se u sporttesterů jen tak nevidí, zatímco levnější Mka se bez nich musí obejít.

Než se vrhneme na popis pokročilé funkcionality u dražšího modelu, tak se sluší zmínit, že vzhledem k parametrům má Polar Vantage M naprosto unikátní poměr ceny a výkonu. Hodinky s takto vysokou výdrží a kvalitním zpracováním se v této cenové relaci jen tak nevidí. Konkurenci sice nepřetlačí přítomností hudby, placení, nebo navigace, ale pokud hledáte spolehlivé sportovní hodinky, které nemusíte nabíjet každý den a které při sportu splní svůj účel, pak je Vantage M jedním z velmi zajímavých kandidátů.

Běžecký wattmetr

Vraťme se ale k Véčku. Funkce, o které se nejvíc mluví je přítomnost měření běžeckého výkonu přímo ze zápěstí bez nutnosti párovat externí senzor. Výkon je veličina, která se dlouhá léta používá v cyklistice jako nejspolehlivější a nejpřesnější ukazatel reálného úsilí. S měřiči výkonu jste se ale poslední dobou mohli setkat i v běžeckém světě, kde je tato technologie ale stále v plenkách. Myšlenka ohledně běžeckého výkonu je taková, že s jeho pomocí jste schopni okamžitě reagovat na změnu zátěže. Spousta běžců pro tyto účely používá měření srdeční frekvence, ale zde se můžete setkat s příliš dlouhou odezvou. Modelový příklad může vypadat například tak, že zrychlíte a než se vám tepy zvednou natolik, aby vás to varovalo, tak se stihnete zadřít a opětovné zpomalení už přichází příliš pozdě. S použitím wattmetru máte zpětnou vazbu o intenzitě běhu okamžitě na očích a jste schopni reagovat v řádu vteřin.

Kromě toho se dá wattmetr použít pro pilování techniky běhu a zvedání efektivity. Běh není nic jiného, než výměna energie za rychlost a když se vám podaří běžet stejným tempem při nižších wattech, pak máte vyhráno, protože doběhnete při stejném energetickém výdeji rychleji a dál.

Nevýhodou současných wattmetrů může být to, že každý z výrobců, který se této problematice věnuje používá svůj unikátní algoritmus a výsledky mezi Polarem, Strydem a Garminem tak nejsou přenositelné. Že na běžeckém výkonu něco bude ale ukazuje i přítomnost wattmetru na tkaničkách Eliuda Kipchogeho při zaběhnutí světového rekordu na maratonu v Berlíně.

Unikátní sledování regenerace

Druhou zásadní funkcí pro Vantage V je sledování regenerace skrze funkce Recovery Pro a Training Load Pro. na rozdíl od většiny konkurence posouvá Polar sledování regenerace na zcela novou úroveň. Hodinky jsou schopné sledovat nejen intenzitu zátěže a podle ní dopočítat jak dlouho byste měli odpočívat. Vantage V poznají i stres, který nepřichází z tréninku a který může váš výkon ovlivnit. Kromě toho se sleduje i vnímaná zátěž tréninku, kterou Polar získává tím, že po ukončení tréninku sami ohodnotíte jak jste se při něm cítili. Tato data jsou důležitá pro porovnání rozdílu mezi tvrdými daty a vaším pocitem pro ještě přesnější výsledek. Nedílnou součástí jsou i ortostatické testy, které probíhají vždy ráno a během kterých dochází ke sledování změn v srdeční frekvenci. Jedná se o totožný princip, který úspěšně využívá například český startup MySasy (recenzi si můžete přečíst zde) a výsledky jsou vynikající. Pomocí ortostatických testů je možné precizně sledovat nervovou aktivity a tím pádem i aktuální stav regenerace. Nejedná se o jednorázovou záležitost. Hodinky se doslova učí, jak reagujete na zátěž a podle toho přichází s individuálním doporučením na další hodiny a dny.

V praxi to funguje tak, že můžete zapomenout na nesmyslně dlouhé doby doporučené regenerace, kterými sportovce zahrnuje většina sporttesterů. 50 hodin odpočinku po náročnějším běhu není nic neobvyklého a přitom se už na první pohled jedná o nesmysl. Polar Vantage V vás donutí trénovat intenzivně a efektivně a zároveň hlídá, abyste nepřekročili tenkou hranici mezi rozumnou zátěží a přetrénováním. Počítejte ale s tím, že pro ortostatické testy budete potřebovat kromě optiky i hrudní pás.

GPS od Sony

Jednou z posledních věcí, kterou se sluší zmínit je GPS záznam trasy a měření rychlosti a vzdálenosti. To je u Polaru nově zajištěno čipem od Sony a Polar tak provedl stejnou změnu jako Suunto půl roku dozadu u své novinky Suunto 9.

Nové čipy budou jedním z hlavních důvodů, proč se tak radikálně zvedla maximální kapacita baterie, ale v tuto chvíli je potřeba počítat s jednou drobnou nevýhodou. Přesnost měření totiž zatím není maximální a je možné, že hodinky občas lehce zakličkují. Nicméně po dlouhodobém testování se mi nikdy nestalo, že by Vantage trasu nějak zásadně pokřivily. Rozdíl se pohybuje obvykle okolo sta až dvě stě metrů na deset kilometrů. Navíc se celá věc aktivně řeší a Suunto, Polar a Sony dohromady neustále aktualizují a ladí firmware GPS čipu a jen za poslední měsíc je rozdíl v rychlosti načítání i přesnosti opravdu znatelný.

Čekání na aktualizace

Na závěr jsem si nechal další funkce jako je propojení s chytrým telefonem, navigace a další. Zde narážíme na zádrhel, který se týká snad všech nových sporttesterů, které jakákoliv značka v poslední době představila. Když si v tuto chvíli zakoupíte Polar Vantage M, nebo vantage V (ty budou na trhu koncem listopadu), pak dostanete plně funkční přístroj se všemi potřebnými funkcemi. Na chytré notifikace, navigaci, stopky a pár dalších věcí, které nejsou pro každodenní chod hodinek zcela klíčové si ale budete muset počkat. Polar má podrobný plán aktualizací, skrze které se budou jednotlivé funkce do hodinek dodávat a nejpozději na jaře by mělo být vše zásadní hotové.

Celkové shrnutí

Ve výsledku jsou nové Polar Vantage velmi zajímavými přístroji, které v případě levnějšího M zaujme především skvělým poměrem ceny a výkonu a ve své cenové hladině unikátní výdrží baterie. Vantage V pak cílí na ambiciózní běžce a sportovce, kteří hledají špičkový přístroj, který jim pomůže dosáhnout svého výkonnostního potenciálu. Všechny obsažené funkce u Vantage jsou primárně orientované na sport. Místo rozštěpení zájmu mezi běžné nošení a funkce chytrých hodinek se tak můžete těšit na přístroj, který bude spolehlivým parťákem při tréninku na libovolné výkonnostní úrovni.