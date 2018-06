TEST: MySasy je „domácí laboratoř“, která efektivně povede váš trénink

Efektivní vedení tréninku

Způsobů, jak řídit svůj trénink v reálném čase, je celá řada. Mezi nejrozšířenější klasiky patří běhání podle rychlosti, zkušenější běžci se obvykle řídí spíše srdeční frekvencí a nadšenci do nových technologií mají k dispozici novinku v podobě běžeckého wattmetru.

Z hlediska dlouhodobého vedení tréninku je ale situace výrazně složitější. Můžete si sice pomocí optických snímačů monitorovat srdeční frekvenci 24 hodin denně sedm dní v týdnu, ale tato metoda nemusí přinést uspokojivé odpovědi na zásadní otázky. Tyto otázky zní: trénuji příliš málo, nebo hodně? Mám dostatek odpočinku? A nejdůležitější z nich: Přináší můj trénink požadované výsledky?

V hodinkách některých značek dnes naleznete nejrůznější testy, které dokáží odhadnout úroveň vaší aktuální trénovanosti. Výsledná hodnota je však pouze orientační a nedá se na ni stoprocentně spolehnout.

Nástroj MySASY

Existuje ale nástroj, který vám naprosto přesně řekne, jak jste na tom. Nevychází z tepů ani výpočtu VO2 max jako většina konkurence. Místo toho se zaměřuje na hodnocení aktivity autonomního nervového systému a na svědomí ho mají Češi.

MySASY, jak se tento nástroj jmenuje, zatím nepatří mezi masově rozšířené. Díky svým možnostem má ale obrovský potenciál tento fakt změnit. Celý princip MySASY spočívá v tom, že si ráno po probuzení nasadíte speciální hrudní pás a necháte se čtrnáct minut měřit.

Místo obvyklého měření srdeční frekvence ale tentokrát zaznamenává aktivitu obou částí autonomního nervového systému - sympatiku i parasympatiku. Na základě tohoto měření je MySASY schopné posoudit vliv předchozí zátěže na váš organismus a následně doporučit vhodný postup do budoucna.

Jak probíhá měření

Celý proces je velmi jednoduchý a kromě snímače potřebujete pouze mobilní telefon s aplikací, která je ke stažení na iOS i Android. Samotný proces má pevně daný řád, při kterém nejprve dvě minuty ležíte, následně šest minut stojíte na místě a na závěr si ještě na šest minut lehnete. Je potřeba vydržet celý proces měření. V opačném případě nebudou naměřená data kompletní a výsledek se nezpracuje. Na přesnost měření má vliv i jeho načasování. Autoři MySASY doporučují provádět měření vždy ráno po probuzení a na lačno.

Tento proces je sám o sobě velmi jednoduchý, ale přesto představuje jedinou výraznější nevýhodu celého nástroje. Čtrnáct minut se na první pohled může zdát jako naprosto zanedbatelný časový úsek, ale pokud máte vydržet téměř čtvrt hodiny v absolutním klidu a kolem vás budou poletovat děti, nebo upovídaný partner, pak velmi rychle zjistíte, že to nemusí být tak snadné, jak jste si mysleli.

Srozumitelný výstup

Výstup měření má dobře srozumitelnou grafickou podobu a pomocí jednoduchého grafu získáte okamžitý přehled o tom, jak na tom vaše tělo aktuálně je. Aby byla přesnost co nejvyšší, musíte MySASY nejprve nějakou dobu využívat. Za posledních 60 dní je vždy nutné mít nashromážděných alespoň sedm měření, abyste získali ty nejdůležitější údaje týkající se úrovně kompenzace.

To v praxi funguje tak, že pokud povolíte ve svém tréninkovém snažení, pak vás na to MySASY upozorní a doporučí vám tréninkové objemy navýšit. V případě optimální zátěže se dočtete, že „funkční stav organismu je optimální a nevyvolává zásadní potřebu úpravy aktuálního režimu“. Co se stane, když si střihnete 30 kilometrů na kole, pak pět kilometrů běhu v závodním tempu a to vše zakončíte 65 kilometry na silničním kole v kopcovitém terénu? Vaše tělo bude pravděpodobně pořádně rozbité tak jako to moje a následující den ráno se po měření dozvíte, že „Předchozí režim vyvolal výrazně zvýšenou adaptační reakci. Organismus je stále připraven podat dostatečný výkon. Doporučujeme zachovat intenzitu tréninkového zatížení a přechodně snížit její objem. V dané fázi superkompenzace má i při subjektivní únavě trénink o nízkém objemu dostatečný efekt.”

Po jednorázové intenzivní zátěži vám asi i bez monitorování nervové aktivity bude jasné, že následující dny by to chtělo trochu ubrat. Žádné doporučení není potřeba ani po delším tréninkovém výpadku. MySASY má ale obrovský potenciál pro sportovce, kteří pravidelně trénují den co den a dodržují konkrétní plán, který je nutí trénovat i při pocitu únavy. V tuto chvíli je velmi těžké odhadnout, jaký trénink vás ještě posune dál a který vám spíše ublíží. MySASY dokáže při pravidelném používání tuto hranici ohlídat za vás a podle výrobce výrazně tak sníží riziko únavového zranění, nebo přetrénování.

Kolik to všechno stojí?

Pokud na závěr očekáváte astronomickou částku, za kterou si můžete MySASY pořídit, pak vás budu muset zklamat. Samotný monitor nervové aktivity vyjde na dva tisíce korun a aktivace účtu na 1 500 korun. Aplikace pro oba operační systémy jsou ke stažení zdarma. MySASY pak funguje na principu měsíčních poplatků. Jako jednotlivec za základní úroveň zaplatíte měsíčně 80 korun. Vyšší úroveň Sport vyjde na 190 korun za stejné časové období a oproti základní verzi máte jednou týdně nárok na poradenství od odborníka přímo z MySASY. Pokud vám měsíční poplatky nevyhovují a přednost dáváte raději vyšší, ale jednorázové investici, pak si připravte čtyři tisíce korun, za které dostanete jak pás, tak neomezené členství v základním režimu.

Vzhledem k tomu, že měření nervové aktivity probíhá pomocí hrudního pásu, je možné využít pás od jiného výrobce, který disponuje dostatečně vysokou citlivostí a umí vysílat data pomocí Bluetooth smart. Ohledně toho, zda je váš hrudní pás využitelný pro záznam nervové aktivity doporučujeme kontaktovat přímo autory MySASY .