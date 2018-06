Rungo report číslo II: odstartovaly atletické tréninky a Čtenáři sobě jedou

Jasan, ne všechno klape stoprocentně. Rungo.cz běží pod iDNES.cz tak trochu svým chaoticko-punkovým, ale pro mě živým a tepajícím stylem, takže některé věci trvají déle. Ale ta nedokonalost mě baví. Mám vlastně rád chyby, spontánní řešení a nekontrolovatelné nadšení.

Na začátku byla vize, že bych lidem na vlastním příkladu rád ukázal, že to jde, i když si myslíme, že to nepůjde. Že má cenu bojovat. A že jsem si k tomu vybral svůj oblíbený běh, vlastně není až tak důležité. Naroubujte si mě, na cokoliv potřebujete. Tady prostě jsem. Čím je ale Rungo.cz větší a větší, tím spíše se stává, že jsme občas jenom „plničemi“ obsahu a zapomínáme na to: PROČ. Najednou není dost času na to, co bylo na začátku. Musíme se zastavit a nadechnout.



Tady je několik dalších změn, událostí za poslední týdny:



- pokračujeme v přípravě na desítku vrcholící závodem We Run Prague v srpnu, sledujte tři běžce na různé úrovni a třeba vás to inspiruje



- ukončili jsme soutěž Předežeň Rungo.cz, která přechodem na jinou platformu ztratila šťávu, nicméně bych rád, aby se časem něco podobného na Rungo zase vrátlilo

- v nejbližší době spustíme nové Forum, které by mělo fungovat stejně jako vstup do diskuzí pod článkem – tedy možnost vložit svůj příspěvek i bez registrace

- měla by se kosmeticky proměnit i hlavní strana Rungo

- začínáme makat na našem podzimním závodě Rungo Pětka, který bude tentokrát v Brně

- začátkem června jsme zahájili první atletický trénink, který bude týden co týden pokračovat a na který vás zveme. Léta sbírané zkušenosti vám tam bude předávat trenér Dušan

- pro ty, kteří se necítí na atletický dril, tu máme stále Rungo výběhy, konající se v různých koutech republiky

- tým našich čtenářů vyhrál první ročník Vltava Run, závodu na 350 kilometrů

Pokud se mě ale zeptáte na největší překvapení poslední doby, jsou to rozhodně Čtenáři sobě. V podstatě skoro každý den chodí od někoho text a já si říkám: On si fakt dal někdo tu práci, věnoval svůj čas, aby to poslal. Skvělý. Přiznám se, že to nestíhám odbavovat a dávat na web. Jsem rád, že se spousta lidí takhle zapojuje.



Moc si vážím toho, že kolem sebe můžu mít lidi, kteří neplní jen kvóty a tabulky, ale jsou často jako neřízené střely. Plně vnímám také tu spoustu nadšenců, kteří za Rungo pořádají výběhy. Všem chci moc poděkovat. Též přicházejí noví běžci s pomocnou rukou či nápady, které chtějí i sami realizovat, to je prostě paráda.



Rungo.cz není banda anonymních lidí, takže pokud se chce připojit někdo nový, a je jedno jakým způsobem, je vítán. Tenhle web totiž tvoříte především vy, třeba tím, že něco napíšete, chodíte na výběhy, tréninky nebo komentujete pod články. Nebo že upozorníte kriticky na to, co třeba nevidím.