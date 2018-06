Držák telefonu Quad Lock: jeden z nejlepších, co jsme v redakci měli

Začnu však tím, čemu se říká mínusy. Není to levné, to zaprvé. Telefon máte v pouzdře, které váhu zásadně navýší. Na druhou stranu je ale jak v tančíku, a pokud vám spadne, věřte, že se mu nic nestane. Musíte tedy buď mít na displeji pořádné sklo, nebo použít přiložené průhledné pouzdro (to váze též přidá, ale ta ochrana).

Průhledná vrchní část má nezpochybnitelnou výhodu v ochraně jak proti pádu, tak proti vodě. Jasné nevýhoda je pak ale ve špatném ovládání telefonu, kdy jde o pokus omyl. Takže doporučují vrchní průhlednou část používat fakt jen za deště a raději si na displej nalepit pořádné sklo a hlavně nemít volšové ruce. Toliko za mě nevýhody.



A teď to, proč jsem si Quad Lock tak oblíbil. Telefon je dobře chráněný v krytu, na jehož zadní straně je otvor pro nacvaknutí do druhé části, takže ho nemáte na ruce přímo, mezi ním a paží je prostor. To je nesporná výhoda v tom, že se vám v tohle místě nepotí a nepaří se ani telefon. Mobil drží v systému Quad Locku naprosto festovně a vy se nemusíte obávat, že by vám po cestě vypadl, ani kdybyste odháněli obří roj lesních včel.



Pokud rádi a často při běhání fotíte, oceníte, že nemusíte přístroj z pouzdra vyndavat, jen ho sundáte z ruky a můžete fotit. Totéž platí i pro práci na telefonu, nepřekáží žádná ochranná přední folie, kterou má většina pouzder. Jiná situace však nastane, když použijete přibalený průhledný kryt. Docílíte sice nepropustnosti dešťové vody, ale na telefonu toho opravdu moc neodbavíte.



A do třetice, a to se mi vážně líbí úplně nejvíc, je možnost dokoupit držák na kolo, telefon v krytu nacvaknout a vyrazit. Opět je skvělé, jak výborně přístroj drží, nikdy se nestal trabl, že by telefon někam po řídítkách cestoval, otočil se nebo nedej bože vypadl. Pokud na kole Quad Lock používám, předním bytelným průhledným krytem displej raději „přikryji“.



Systém Quad Lock se dělá pro různé telefony. Pokud jezdíte na motorce, lze systém uchycení použít i na ni, kromě toho se dělá i do auta s přísavkou na palubku nebo sklo.



Quad Lock je za mě ten nejlepší držák na mobil pro běhání nebo cyklistiku, který jsem na ruce nebo na kole měl. Je pevný ve svém uchycení, nabízí rychlý přístup k fotoaparátu, bytelné pouzdra a systém, který vypadá, že se jen tak nerozbije, “nevyžvýká”.

Horší je to s cenou, ceny se pohybují za celý set od 1 800 korun výše, záleží na typu telefonu a účelu. Samozřejmě se dají následně dokupovat jednotlivé části, tedy jen kryty nebo uchycení telefonu nebo jen držák na ruku. Vyšší je i hmotnost, ale ta je vykoupena výbornou ochranou přístroje a při běhu jsem to nijak nevnímal (asi dobře rozložené těžiště uchycení).

V poslední řadě mi trochu vadila nemožnost ovládat mobil při nasazení průhledného krytu, protože dotyk nefungoval vždy. Možná by stačil o dost tenčí materiál, ale na druhou stranu máte telefon výborně chráněný jak před deštěm, tak před rozbitím displeje.