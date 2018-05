Poznejte novou krásnou trasu běhu z brněnské zoo

Každým rokem se setkáváme na startu Craft RUNGO běhu brněnskou zoo. Letos máme pro běžce nachystanou novinku v podobě nové trasy. Na té původní roste nový pavilon, což zvířatům přejeme a proto jsme se tentokrát vydali dále za hranice zoologické zahrady.

První dva kilometry se nemění, z trati zamáváte ledním medvědům i opicím a dobudete kopec, na kterém je zoo postavená. Proběhnete zázemím, kam se běžný návštěvník nedostane a pokud budete mít štěstí, dáte si vložený závod s koňmi (za ohradou).

Zklidníte si tep krásnými výhledy na to, za jakou krásou vaše kroky míří, i na to, že teď to bude chvíli z kopce.

Zadní bránu brněnské zoo opustíte s milníkem dvou kilometrů na hodinkách a dále se pustíte již po nové trase. Doleva směr Přírodní park Baba, po levé straně s zahrádkami a lesy, po pravé s krásnými výhledy.

A jak předchozí fotka napovídala, odpočinete si z kopce. Je potřeba šetřit energii, protože i když se to teď ještě nezdá, druhý stoupák směrem nahoru zanedlouho přijde.



Se čtyřkou na ciferníku konečně vběhnete do lesa, jehož vzrostlé stromy poskytnou stín do druhé poloviny závodu. Nebo lesní cesty dopřejí dostatek zážitků s bahnem, podle toho, jaké počasí bude v září panovat.

Čtyři kilometry lesem utečou jako nic, široké cesty a kopec s následným seběhem vystřídá rovinatá pěšina kolem Mnišího potoka a už vbíháte pro tento závod otevřenou brankou do zátylku ledním medvědům, krátký kopeček a už jste v cíli, kde v zázemí na vás kromě těch hnědých medvědů čeká voňavá medaile i skvělé domácí občerstvení. A hlavně, dobrý pocit z toho, že jste neseděli doma na zadku.

Motiv pro trička pro Craft RUNGO běh brněnskou zoo 2018

V letošním setu najdete opět povedené tričko z dílny výtvarnice Mariany Francové s motivem RUNGO a také vstupenku do celé zoo pro sebe jako závodníka a jeden doprovod - to vše za cenu 390 korun (více v propozicích). Zajistěte si své místo na startu včas, neboť závod bývá vyprodaný předem.

Těšíme se na vás.