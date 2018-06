Osmnáct borců zhublo za únor 23 kilogramů. To je Proměna jara 2015

Devatenáct malých černoušků mělo rádo běh, v únoru si běhali, zbylo jich osmnáct... viróza řádila mezi našimi běžci jako morová rána a někteří byli místo pravidelného tělocviku rádi, že ze všech těch pilulí a sirupů proti kašli nepřibrali. Houfně se shodli na tom, že únor je divnej měsíc, běh v rozbředlém sněhu není žádné labůžo, ale přesto na sobě pracovali a nějaká kila i centimetry dolů padaly. Mrkejte:

Darina Hubáčková

Darina Hubáčková (30 let/165 cm/- 3 kg a -5 cm v pase) říká, že z února má špatné svědomí. „Kombinace práce a brzkého stmívání způsobila, že v poněkud nebezpečné noční Ostravě jsem moc často ven nevyběhla. Ale pokud se podařilo, zjistila jsem, že běhám rychleji, s lepší výdrží, a krejčovský metr ukazuje po všem tom snažení na pupíčku o pět centimetrů méně!“ Na základě těchto zjištění slibuje, že to v březnu na asfaltu pořádně rozjede.

Gabriela Horálková

Gabriela Horálková (35 let/178 cm/-4 kg) zhubla další dvě kila, jídelníček se daří dodržovat, a to i když se únor nesl ve znamení oslav. Sněhovou kalamitu a náledí vystřídalo bláto a sluníčko, a tak se těší na zdolávání dalších kilometrů v příjemnějších podmínkách. „Do svých výběhů jsem zařadila terén pro zlepšení fyzičky, hraju si s rychlostí běhu a baví mě to čím dál víc. šestého června jsem přihlášená na důležitý závod, a abych zjistila, do čeho jdu, přihlásila jsem se 18. dubna na Rungo 5 km,“ píše a my jí držíme palce.

Jakub Boček

Jakub Boček (27 let/187 cm/ - 9kg a -10 cm v pase) se taky trápil virózou, což ho vyřadilo z provozu na celý týden, jinak ale trénoval velice pravidelně. Protože se rozhodl připravit na pražský půlmaraton, který by rád s vodičem zvládnul za 2:30:00, běhá týdně jeden dlouhý výběh (minimálně 15 kilometrů) a pro kompenzaci chodí plavat. Těší se na atmosféru pražského závodu a taky z toho, že mu v pase chybí už deset centimetrů!

Jan Mitrenga

Jan Mitrenga (29 let/187 cm/-2 kg) už dává pět kilometrů na jeden zátah, za únor naběhal 15 kilometrů a dalších 20 kilometrů nachodil. „Pak přišla viróza a udeřila nadvakrát, takže jsem úpěl doma pod antibiotiky a nové běžecké boty proháněl, jen když jsem šel vynést koš.“ stýská si. Nicméně do března vkládá velké naděje!

Kateřina Šimon

Kateřina Šimon (36 let/168 cm/-3 kg a o dvě velikosti menší oblečení) stihla za únor naběhat 111 kilometrů. „A to i přesto, že počasí bylo hnusné a náledí a rozbředlá sněhová kaše dělaly z běhu dobrodružnou výpravu i ve městě. Protože jsem zjistila, že při běhu se většina těla fláká, přidala jsem si k tomu výživné lekce kickboxu a aerobiku,“ píše nám.

Užila si Valentýnský běh s manželem a podpořila jeho chuť k běhu. „Do jídelníčku jsem vrátila trochu více pečiva a cítím, že po něm mám více síly v kopcích. Hodlám přejít z fáze ´běhám, abych mohla jíst´ do stádia ´jím, abych mohla běhat´.“ Pro lepší motivaci se Kateřina chce přihlásit na další závody a taky víc běhat s manželem – když je to jaro!

Lenka Novotná

Lenka Novotná (38 let/164 cm/-6,5 kg a -18,5 cm v pase) je metodik hubnutí a jednou si k ní všichni budeme chodit pro radu. Její výsledky jsou vynikající, i když i ona přiznává, že únor byl zvláštní měsíc. „Hubnutí se na chvíli zaseklo, ale zřejmě to bylo spíš psychického rázu. Ani mně se nevyhnula rýmička, brzo jsem se ale dala do kupy, nazula své pětiprsty a dala si vzdálenostní rekord – 8,3 km! Kondice roste, nohy přestávají trápit a regenerují po 3 dnech, ne po 3 týdnech,“ popisuje svoje úspěchy. Dál si vaří zdravě, ale když to občas nejde, svět se nezboří. Bravo!

Lenka Rychetská

Lenka Rychetská (36/177 cm/-1 kg) hodně váhala, zda má v Proměně pokračovat, ale nakonec si řekla, že svému snažení ještě měsíc dá. „V tomhle divném měsíci jsem zvládla třikrát badminton a saunu, na běhání nějak nedošlo,“ píše, ale kolísání kil i podpora týmu Proměny ji stále nabíjí optimismem. Slibuje navíc, že zapracuje na pitném režimu a naučí se pravidelně svačit.

Leona Zahradníková

Leona Zahradníková (35 let/177 cm/-2 kg) se dokopává k tomu, aby jedla zdravěji a zhubla „nějaké ty tuci“. Pomáhají jí k tomu semaforky na webu STOB. Také ona se řadí mezi oběti virózy, ale na svatbě kamarádky si zaběhala do kopce pod sněhem a jako hlavní družička opakovaně vybíhala k nevěstě do čtvrtého patra, což lze považovat za vrchařskou přípravu. Jako tréninkovou metodu si vymyslela geniální věc. „Nejvíc mě baví zaběhnout si někam, kam se potřebuji dopravit. Říkám si, že jsem jako Maxipes Fík, ten byl mistr ve skoku pro něco, já jsem mistr v běhu někam. Posledně jsem běžela do servisu donést papír, aby mi opravili auto, doběhnu tam a oni mi auto rovnou dali. Taková podlost, výběh se zkrátil rázem o polovinu, protože na to říct jim, že si jen odběhnu domů, ospršnu se a do hodinky jsem zpět, už jsem neměla ani koule, ani čas,“ píše Leona. Ve svém úsilí běhat pro cokoliv ale nepolevuje.

Lucie Patrná

Lucie Patrná (27 let/168 cm/-3 kg a -2 cm přes stehna) běhala dvakrát až třikrát týdně. „Čas ani vzdálenost neměřím, prostě běhám pro sebe a svoji radost, běžím kudy chci, kdy chci a jak chci, doprovázena jen svým čtyřnohým parťákem. Někdy běžím a běžím tak dlouho, až musím zpátky dojít,“ popisuje svoji taktiku. Běžecký únor jí dal radost z toho, že už při běhu tolik nefuní, spoustu pozitivní energie a po zásluze nové oblečení na běh. (Koneckonců ho můžete mít i vy - máme novou kolekci. - pozn. red.)

Co je Proměna jara 2015? Protože v Rungo.cz nemyslíme jen na superrychlé chrty, ale chceme motivovat i ty, kteří s během teprve začínají a potřebují zhubnout, vyhlásili jsme na začátku ledna soutěž o Proměnu jara 2015. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěří s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Pošlou nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže můžeme společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Po prvním měsíci nám zbývá devatenáct odvážných běžců a běžkyň. Na konci soutěže vyhlásíme vítěze, který získá “to, co mu jinde nedají”. Ale vítězové budou všichni, kterým se podaří tuto výzvu dokončit!

Michaela Vitíková

Michaela Vitíková (32 let/172 cm/-2 kg) je další smutnou obětí letošní chřipkové epidemie. „Vyběhla jsem třikrát a pak na tři týdny lehla, takže jsem vděčná, že jsem po všech těch pilulích a sirupech ještě nepřibrala,“ píše smutně. Každopádně doufá, že březen bude lepší!

Miroslava Žárová

Miroslava Žárová (36 let/175 cm/-3 kg) se také nevyhnula chřipkovému moribundu a místo chutných zdravých receptů vyhledávala rady, zda a jak běhat při nachlazení. „Odběhla jsem si závod na Ladronce, atmosféra byla náramná, ale už vím, že pít kávu těsně před závodem může být od sedmého kilometru docela utrpení.“ V únoru sice zvládla „jen 8 ušmudlaných běhů“, ale zapracovala na výdrži, našla tempo a chodí už jen do velmi prudkého kopce. Mirku čeká společensky a plesově vydařený březen, ale je rozhodnutá pokračovat a pilovat, co to půjde.

Petra Mrózková

Petra Mrózková (28 let/165 cm/-4 kg) naběhala v únoru 61 kilometrů a dalších 152 kilometrů odsvištěla na lyžích. „Sice jenom z kopce, ale každý pohyb se počítá! Zvedla se mi kondice, a i když jsem zhubla jen o kilo, vydržím běhat déle a není to pro mě takové utrpení,“ píše. Její cíl na březen je jasný – snažit se dál!

Petra Stránská

Petra Stránská (50 let/173 cm/- 2kg) slaví – odběhla si svůj první půlmaraton Kokořínským dolem, kde ji podporoval manžel, syn i maminka, a tak si užila krásnou atmosféru i guláš v cíli. Petřin únor se nesl ve znamení sněhu a běžek v Lužických horách, ke kterým přidala každopáteční bazén. „Váha se dolů nepohnula, ale díky běhání si můžu bez výčitek dopřát, co mi chutná, a to se počítá!“

Šárka Rybářová

Šárka Rybářová (32 let/165 cm/-2 kg) v únoru naběhala 105 kilometrů a její výběhy na kopec Klíč se pro ni staly pravidelnou až kultovní záležitostí. „Pořád u toho dost trpím, ale běhací části se pomalu prodlužují, a tak jsem se přihlásila na Klíčový běh. Jinak jsem věrná cyklostezkám v okolí České Lípy, kde uběhnu 10 kilometrů asi za hodinu. Zkoušela jsem běhat se svým ročním labradorem, ale je to mladý blázen a náš canicross ještě není moc synchronní,“ píše. Sice si prý v odraze každé výlohy připadá jako slon, ale podle našeho soudu je progres na postavě viditelný, kluci mrkejte!

Svatava Duranová

Svatava Duranová (50 let/155 cm/ -1 kg) zaznamenala váhový úbytek tuků a především definitivně opustila běžecký pás ve prospěch oblíbeného kolečka okolo přehrady, kde krouží třikrát až čtyřikrát týdně. „Soutěžím sama se sebou, takže čas se stále snižuje, a protože hubnutí jde pomalu, ladím svůj metabolismus na správnou notu pomocí změny stravování a cvičení s vlastní vahou a TRX,“ popisuje svoje postupy. Jako motivaci k pravidelnému běhání si k narozeninám zaplatila startovné na pětce v Praze a také v Ostravě, kde ji moc rádi uvidíme!

Sára Oddfish

Sára Oddfish (51 let/166 cm/-4 kg) konečně dostala povolenku od fyzioterapeuta a může běhat naplno. Za únor to bylo úžasných 161 kilometrů a je to potřeba, protože se připravuje na pražský maraton. „Cvičím dvakrát denně půl hodiny a to už mi zůstane napořád. Stejně tak paleostrava, kterou jsem si na dva týdny zpřísnila režimem Whole 30, tedy vynecháním obilovin, luštěnin, mléčných výrobků, cukru a alkoholu.“ popisuje svoji dietu. Navíc se jí navýšila svalová hmota a s představou, že běhá bez čtyř balíků mouky, jdou kilometry nahoru hned o to lehčeji.

Eva Čepová

Eva Čepová (35 let/169 cm/-3 kg) hlásí, že od posledního focení došlo k největší změně v jejím myšlení. „Běhání už není o tom, že se mu věnuju, když mám čas, ale stalo se pravidelnou součástí mého života, a pokud zrovna potřebuju jít běhat, všechno ostatní prostě počká.“ Fyzička prý vykazuje známky zlepšení a Evino oblečení se přestalo „záhadně srážet“. S kamarádkou si koupila permanentku do posilovny a úžasným tréninkovým parťákem se stala její pětiletá dcera, která je rychlejší a trvá na své účasti v nějakém závodě, tak běhají společně. My v redakci jsme si na ní všimli ještě jedné podstatné změny – na fotkách se začala usmívat!

Mirka Hübnerová

Mirka Hübnerová (55/165 cm/-3 kg) je další obětí vlny chřipek, takže běhala jen čtrnáct dní. „Chodím běhat pravidelně dvakrát až třikrát týdně a k tomu si dopřávám jednou týdně badminton. Únor jsem si užívala alespoň na lyžích.“ Píše, že neví, proč její váha nejde nijak rapidně dolů, ale asi patří k lidem, na kterých se změny objevují až postupně. Držíme palce i v březnu!

Suma sumárum - i přes běžecké výpadky je náš ansámbl dohromady o 23 kilogramů lehčí než před měsícem a kromě kil dolů můžeme na fotografiích pozorovat ještě jeden výrazný efekt – přibývá úsměvů! Zdá se, že se na našich pokusných běžeckých králících začíná projevovat euforická intoxikace endorfiny způsobená během, sluníčkem a lepším pocitem ze sebe samých. A my jim fandíme i v březnu!