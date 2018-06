Pes hrdina: proběhl džunglí a střihnul si nejdrsnější závod světa

Ekvádor je země, kde je toulavých psů obrovské množství. Ten, který se stal novým členem švédského týmu Peak Performance, jim má šanci pomoci zajistit o něco lepší budoucnost. Celý příběh začal uprostřed závodu, když se tým Peak Performance rozhodl zastavit na jídlo před třicetikilometrovým trekem. Když otevřel Mikael Lindnor konzervu s masem, všiml si, že zpoza rohu na něj s prosebným pohledem kouká jeden z místních toulavých psů. Jak to dopadlo, asi tušíme.

Adventure Race Ekvádor 2014 Adventure Race je kombinace několika disciplín zaměřených na odolnost a vytrvalost závodníků. Většinou se jedná o běh, kolo, jízda na kajaku a lezení/lanové aktivity.

Parametry mistrovství světa 2014 v Ekvádoru:

Délka tratě: cca 750 km

Časový limit: 8 dnů

Maximální nadmořská výška: 4400 m n. m.

Minimální nadmořská výška: 0 m n. m.

Vítěz: tým Seagate v čase 111 hodin

Mikael se se psem rozdělil o svůj příděl jídla a ten od té doby začal tým následovat, kamkoliv se pohnul. Zpočátku se snažili psa zbavit. Především pro jeho vlastní bezpečí, protože trasa adventure race obvykle nebývá vedena místy, kde by se dalo snadno a bez obtíží pohybovat. Když se nedal žádným způsobem zahnat, rozhodli se Švédové, že se o psa postarají a dojdou s ním až do depa, po kterém následovala jedna z posledních etap na kajacích podél ekvádorského pobřeží.

Nikoho ani ve snu nenapadlo, že by Arthur - jak psa mezitím pojmenovali - mohl následovat tým i v dalších etapách. Podobný názor na to měli i organizátoři závodu, kteří týmu důrazně doporučovali Arthura zanechat vzhledem k obtížnosti dalších etap v depu. Ten na to však měl jiný názor, a jakmile se Peak Performance nalodil a chystal se odplout, skočil do vody a plaval za nimi. V tu chvíli se nad ním Mikael smiloval podruhé a i přes veliké riziko vzal Arthura na svůj kajak a dovezl ho bezpečně až do cíle celého závodu.

Švédský tým patřil k favoritů a do Ekvádoru se jeho členové přijeli porvat o titul mistrů světa. Komplikace v ranějších fázích závodu je však vyřadila z boje o medaile. Místo toho si v deštném pralese našli nového přítele. Okamžitě v cíli bylo jasné, že Švédové udělají všechno pro to, aby se Arthur mohl vrátit domů s nimi. A v ten okamžik začala druhá, ještě náročnější část závodu.

Import zvířat je nejen ve Švédsku velmi ošemetná a legislativně i finančně náročná záležitost. Je tomu tak z dobrých důvodů, aby se zabránilo pašování na straně jedné a zavlečení cizích druhů a parazitů na straně druhé. Příběh

Čtěte dál: Ekvádorského mistrovství světa v adventure race se zúčastnili i čeští reprezentanti. Přečtěte si, jak se jim dařilo: Na jednu halucinaci jsem dokonce mluvil, říká účastník extrémních závodů

Ekvádor, MS 2014

Arthura však vzbudil už během samotného mistrovství obrovský ohlas, a tak se naštěstí po několika týdnech podařilo nasbírat potřebné prostředky a získat všechna povolení a pátý člen týmu se mohl těšit na cestu do svého nového domova. Ani tak ještě nebylo vyhráno. Po příletu musel Arthur strávit více než čtyři měsíce na karanténní klinice, než mu bylo povoleno vstoupit na Švédskou půdu a stát se novým členem rodiny Lindnorů.

Celá anabáze od prvního setkání v džungli až po péči na veterinární klinice vzbudila obrovský zájem veřejnosti z celého světa a není tak divu, že na letišti vítalo Arthura tisíce a tisíce fanoušků. Nejdůležitější na celém příběhu je fakt, že se Mikael Lindnor a další členové týmu rozhodli upozadit své zájmy a aktivity v rámci adventure race a rozhodli se využít obrovské publicity, kterou Arthur získal. Založili Nadaci pojmenovanou po svém novém příteli, která se snaží pomoci získat toulavým psům lepší postavení ve společnosti a podporuje změny v zákoně, které omezí, nebo úplně eliminují zneužívání a týrání zvířat, která se sami bránit nemohou a nemají nikoho, kdo by se za ně postavil.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.