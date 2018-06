Jak při běhu hubnout a nebo naopak přibírat: odpovídáme na vaše dotazy

Omezte cukry, pokud chcete hubnout

Dotaz: Dobrý den, mohla bych vás poprosit o radu ohledně doplňků stravy? Co si mám pořídit, když chci začít běhat a zhubnout? Děkuji, Veronika

Odpověď: Ahoj, myslím, že na začátek se obejdeš bez jakýchkoliv doplňků a bude stačit běh jako takový. Spíš bych se zaměřil na úpravu jídelníčku jako takového, protože to má na hubnutí možná ještě větší vliv, než že začneš běhat. Klasika je vysadit slazené nápoje a celkově omezit příjem cukrů (ať už se bavíme přímo o cukru, sladkostech, nebo bílém pečivu a dalších energeticky intenzivních výživných produktech). Sestavit si jídelníček ti pomůže tento náš článek. Budeš-li chtít spalování přece jen něčím podpořit, můžeš vyzkoušet například L-carnitin.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Nechci přestat běhat, ale současně potřebuji přibrat

Dotaz: Ahoj, chtěl bych poradit se situací, o které se nikde moc nepíše. Článků o běhání za účelem zhubnutí je spousta. Já mam opačný problém, chtěl bych kila přibrat, ale současně nepřestat běhat. Jak zkombinovat cvičení s během? Petr

Odpověď: Ahoj Petře, bojím se, že výraznější nabírání svalové hmoty je s výkonnostním běháním neslučitelné. Samozřejmě můžeš pomocí cvičení sílit a přitom stále běhat, ale vytrvalecký trénink bude chtě nechtě ze svalové hmoty ukusovat. Abys tento proces zmírnil, zařaď po každém běhu jako doplněk stravy creatin spolu s BCAA a high proteinem, čímž doplníš potřebné živiny pro unavené svaly a podpoříš jejich růst. Tématu „Při běhu hubnout nechci“ se věnovala i výživová poradkyně Veronika Mráčková, inspiruj se též naším článkem „Nemůžete přibrat? Svalovou hmotu vám zajistí posilování, maso, čokoláda.“

Užívat proteiny, nebo ne?

Dotaz: Ahoj, moje otázka směřuje ke stravování. Docela často slyším o proteinech v prášku, holky to pijí na noc k regeneraci. Hledala jsem a je toho hrozná spousta. Je něco vhodného pro holčinu, co se do sportování opřela? Po cvičeních mě bolí celý člověk. Mám 170 cm, 54 kg. Viktorie (otázka byla zkrácena redakcí)

Odpověď: Ahoj, osobně si myslím, že většina sportovců na rekreační úrovni nepotřebuje využívat doplňky stravy, ale jestli to přece jen chceš vyzkoušet, doporučuji takzvané „recovery“, které vyrábí značky jako GU, PowerBar, Enervit nebo Inkospor. Tento typ nápoje obsahuje vyšší podíl bílkovin, ale i cukry, minerály, vitamíny a často i BCAA aminokyseliny, tedy látky podporující a urychlující regeneraci po náročnějším tréninku. Jako alternativa se dá použít „noční protein“ v podobě miscelárního caseinu - ten by měla vyrábět většina značek specializujících se na fitness a na trhu toho bude obrovské množství. O tom, jak jíst, aby tělo mělo energii a nestrádalo, se dočteš i v článku Energie pro běh. Běžný trénink nepotřebuje speciální doplňky stravy.

