Ondra Fejfar běží do nebes, potřebuje ale pomoc

Mezi běžci je jméno Ondřej Fejfar známé. Šestadvacetiletý mladý muž se prosazoval na špici rovinatých vytrvaleckých závodů, nejčastěji v distanci desítka a půlmaraton (21,1 kilometrů letos zaběhl ve vynikajícím čase 1:07:13) a na dráze.

Je to kluk plný života. Studuje vysokou školu, trénuje a jelikož i dobře píše, občas tu na RUNGO.cz můžete vidět jeho text, kde popisuje průběh svých závodů a tréninků. Své nadšení, zkušenosti a lásku k běhu pak předává na běžeckých kempech, kde se věnuje nám obyčejným hobby běžcům.

Nyní se zdá, že Ondra objevil to, pro co se hodí ještě více. Opustil rovinu a objevil krásu skyrunningu, tedy náročných horských závodů. Piluje techniku seběhů a sbírá zkušenosti s nevyzpytatelným počasím, jako například při Lantau 2 Peaks v Hong Kongu, kde tajfun vstoupil do závodu a házel běžce do trávy. Chce se nyní do tréninku co nejvíce ponořit a prodat svou kondici v roce 2016 na závodech světové série ve skyrunningu a uspět na mistrovství Evropy a světa v běhu do vrchu. A také se stát nejlepším horským běžcem u nás.

Podpořit Ondru a získat tak od něj třeba pohlednici z některého zahraničního závodu můžete TADY.