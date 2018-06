Odřená stehna? Stále slézající nehty? A co běhání se závažím?

Jak předejít odřeninám bradavek a stehen?

Dotaz: Ahoj, Honzo, rád bych se zeptal, jak nejlépe předejít odřeným bradavkám a odření vnitřních stran stehen. Stehna mám širší, takže se vzájemným třením při delším běhu bolestivě odřou. Přelepení bradavek mi moc nepomáhá, kombinace zarostlá hruď a pot znamená, že náplasti nedrží. Uměl bys poradit? Předem děkuji za odpověď. Honza J.

Odpověď: Ahoj Honzo, náplast je, jak sám píšeš, dost nepraktická. Na odřené bradavky je nejlepší nějaké těsné, přiléhavé spodní triko, které ti nebude při běhu po těle poskakovat, já používám Nike-Pro. Na stehna to samé, ideální jsou elasťákové kraťasy (naostro - to z důvodu, aby tě nedřela ani třísla), kde se ti budou o sebe třít kraťasy, ne kůže na stehnech. Případně se používá bílá vazelína nebo speciální speedstick - Bodyglide, který se dá ale asi v Česku sehnat jen v triatlonových obchodech.

Poradna Honza Jakubíček Ptejte se na vše, co vás kolem běhání zajímá, Honza Jakubíček se vám pokusí odpovědět. Byl reprezentantem ČR v moderním pětiboji, teď se věnuje dlouhému triatlonu - Ironmanu. V současné době je také jedním z hlavních trenérů Nike a potkat se s ním můžete na společných trénincích, které najdete zde.

Jak zamezit slézání nehtů na nohou?

Dotaz: Dobrý den, běhám už několik let, pravidelně, většinou třikrát až čtyřikrát týdně kolem osmi kilometrů a už od začátku mi slézaly nehty na nohou, většinou po závodech. Vystřídala jsem ruzné typy bot, širší, uzší, větší, menší, ale nic nepomáhá. Máte nějaký tip? Děkuji. Ivana Citterbartova



Odpověď: Ahoj Ivano, většinou to bývá (zvláště u žen) kvůli malým botám. Ani při dlouhém tréninku by se ti nikdy neměly prsty dotýkat špičky boty. Důležitá je také dobrá velikost ponožek! Dále to může být nízkou špičkou boty, která příliš tlačí na nehty shora. V případě, že máš tohle všechno v pořádku, bych zkusil zajít na pedikůru, kde se ti o nehty postarají mnohem lépe, než to obvykle člověk zvládne sám. Případně bych použil zásyp na nohy, nebo bych si nehty zatejpoval.

Mám používat kotníková závaží?

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se stavíte ke kotníkovým závažím při trénincích. Pomůže to k lepším výkonům a větší jistotě při závodech, nebo je to jen ideální způsob, jak vyhodit peníze a zničit si nohy? Popřípadě jakou zátěž zvolit? Děkuji za odpověd. Petr

Odpověď: Ahoj Petře, kotníková závaží mají podle mě smysl spíš pro sprinterské disciplíny, při vytrvalostním způsobu běhu se bez nich dost dobře obejdeš. Pokud bych je používal, tak jen pro kratší úseky do kopce nebo do schodů. To je však dost náročné i bez nich. Případně zkus i jinou formu přídavného odporu, jako je běh v písku, ve vodě, do kopce, proti odporu tažného vozíku a podobně. Já osobně kotníková závaží vůbec nepoužívám.