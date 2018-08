Obleťte nohami brněnskou zoo a park Baba. Tričko k tomu dostanete jako dárek

Craft RUNGO běh brněnskou zoo 15. září 2018

propozice Pořádáme také závody v Praze a Říčanech.

Běh není jen pohyb, ale také lidé, se kterými se potkáváte, odměny na konci v podobě dobrého pocitu, houpající se medaile na krku a chutného jídla v žaludku. Již mnohokrát jsme se o tom na našich závodech přesvědčili, a proto tímto směrem také vylepšujeme náš servis. Podáváme horkou kávu a kromě delikates v rámci startovného zveme na naše závody stánek s těmi nejlepšími hamburgery ve městě.



K běhu jsme si pro vás letos připravili malou změnu. Na trati roste nový pavilon, což zvířatům přejeme, a proto jsme pozměnili trasu. Poběží se osm kilometrů a kopeček vás nemine ani tentokrát.

V letošním setu najdete opět povedené tričko z dílny výtvarnice Mariany Francové s motivem RUNGO a také vstupenku do celé zoo pro sebe jako závodníka a jeden doprovod - to vše za cenu 390 korun (více v propozicích). Zajistěte si své místo na startu včas, neboť jen při registraci a platbě do neděle 26. srpna na vás bude čekat ve startovním setu i triko.

Těšíme se na vás.