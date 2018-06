Chytré vložky do bot DigitSole vás naučí, jak správně běhat

Klasické vložky do bot se dají hodnotit zejména podle své konstrukce a případné ortopedické funkce. U těch chytrých je k tomu navíc potřeba připočítat i to, co všechno vložky umí a jak jsou jejich funkce využitelné v praxi.



Konstrukce vložek

V případě Run Profileru začneme konstrukcí. Ta na první pohled připomíná klasické sportovní ortopedické vložky do bot, jaké vyrábí například SuperFeet nebo Sidas. Patní část je lehce nadzvednutá a střed chodidla je vyztužen pevným materiálem. Na první pohled tedy prozrazuje přítomnost elektroniky pouze zdířka micro USB pod pravým chodidlem.

Aby vložky do bot fungovaly podle vašich představ, je potřeba, aby jejich použití působilo co nejpřirozeněji a aby jejich přítomnost co nejméně měnila chování samotné běžecké boty.

V tomto směru bohužel nemůžu Run Profiler hodnotit kladně. Vložky v botách působí velmi násilným dojmem, jsou až moc tuhé. Navíc výrazným způsobem nadzvedávají patu, takže budete mít ze začátku pocit, jako kdybyste si k botě přidali centimetr vysoký podpatek.

Dalším nedostatkem je tvarování pod podélnou klenbou. Standardní sportovní vložky se totiž rozdělují podle typu a tvaru klenby, aby mohla vložka plnit svou funkci co možná nejlépe a aby se omezilo riziko vzniku puchýřů. Run Profiler sice není zamýšlený jako ortopedická vložka, ale i tak by se vzhledem k vysoké tuhosti hodilo mít na výběr z varianty pro plochou nebo vysokou podélnou klenbu.

Pochvalu si naopak zaslouží použitá pěna, která je příjemně měkká. A za zmínku stojí i povedený povrchový materiál, který efektivně zabraňuje tomu, aby se chodidlo v botě jakkoliv posouvalo.

Chytré vnitřnosti

DigitSole Run Profiler chytré vložky do bot konektivita: iOS a Android výdrž baterie: až 10 dní kapacita paměti: až 10 hodin záznamu hlavní funkce: měření kadence



snímání rozložení zatížení

délka kroku

čas kontaktu se zemí

spolupracuje s GPS v chytrém telefonu cena: 2 790 korun klady: poskytuje zpětnou vazbu ohledně vaší běžecké techniky

je to efektivní nástroj pro úpravu běžeckého stylu, který vám umožní snížit riziko vzniku zranění zápory: konstrukce je velmi tuhá a nepříjemně ovlivňuje chování běžeckých bot

vložky uměle navyšují drop běžeckých bot o asi jeden centimetr



Vložky DigiSole Run Profiler do testu zapůjčil internetový obchod CZC.cz

Nyní se pojďme podívat na elektronické vnitřnosti, které by měly výše zmíněné nedostatky vyvážit. Na začátek je třeba napsat, že elektronika se nachází pouze v pravé vložce, takže poměr zatížení levé a pravé nohy nám vložky bohužel neprozradí. Místo toho se DigitSole u svých vložek soustředil na metriky, na které vám budou stačit data z jednoho chodidla.

Mobilní aplikace

Run Profiler funguje i samostatně, ale nejlépe jeho potenciál využijete při propojení s chytrým telefonem. Aplikace, skrze kterou vložky s telefonem komunikují, je dostupná zdarma pro iOS i Android a ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Jediné, co by mohlo být při obsluze aplikace překážkou, je absence českého jazyka.

Mobilní aplikace zároveň funguje pro zaznamenávání běžeckého tréninku, s pomocí GPS v telefonu máte přehled nejen o počtu kroků, ale také o uběhnuté vzdálenosti, průměrném tempu a dalších tradičních parametrech vašeho tréninku.

Závažnější problém však může představovat chybějící konektivita s tréninkovými deníky Endomondo, Runkeeper nebo Nike+, které používá většina běžců. Jediný deník, do kterého umí Run Profiler tréninková data sdílet, je Strava. Pokud chcete mít svá data v různých aplikacích zároveň, pak nezbývá, než při tréninku obě aplikace spustit samostatně a běh zaznamenávat v obou zároveň. Další variantou, byť poněkud krkolomnou, by byla synchronizace Run Profileru se Stravou a následný export a ruční import do vámi preferované aplikace.

Kadence i 3D snímání došlapu

Vraťme se ale k samotným vložkám. Naprostou samozřejmostí je měření počtu kroků a průměrné i aktuální kadence. Toto měření je vzhledem k umístění senzorů nejpřesnější možné, všechna změřená data vám přitom vložky poskytují v reálném čase.

Run Profiler ovšem stojí a padá na pokročilejším 3D snímání vašeho dopadu, na základě kterého jsou vložky schopné odhadnout celkem čtyři hodnoty. Nejdůležitější a nejužitečnější z nich je míra rizika zranění, která se vypočítává podle oblasti největšího zatížení vašeho chodidla. Hodit se ale může i vyhodnocení efektivity vašeho běžeckého stylu, míra únavy nebo zhodnocení výkonu.

Aby vložky při měření dosáhly co nejpřesnějších výsledků, sbírají data o tom, jak silně a v jakém místě dopadáte, jaká je délka vašeho kroku, kolik času tráví vaše chodidlo v kontaktu se zemí i jak stabilní máte postoj.

Výsledné hodnoty je jako obvykle potřeba brát s rezervou, ale pravidelná měření vám mohou poskytnout velmi zajímavý náhled na to, jak se váš běžecký styl vyvíjí nebo jestli neděláte něco špatně. Pokud se bojíte, že z naměřených dat nic nepoznáte, pak vás jistě potěší, že vyhodnocení provádí mobilní aplikace za vás a jako bonus přijde s návrhem, na čem zapracovat a na co si pro příště dávat pozor. To je velmi užitečná vlastnost, protože správné vyhodnocení naměřených údajů není vůbec snadná záležitost.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je DigitSole Run Profiler velmi zajímavý nástroj, který bude přímo konkurovat Garminu a jeho Running Dynamics. Garmin sice nabízí větší počet naměřených dat a snímání bez nutnosti používat speciální vložky, ale vzhledem k umístění senzoru na hrudním pásu vám nikdy neporadí s došlapem a zatížením chodidla. Run Profiler naopak zvládá tuto úlohu velmi dobře, a pokud se smíříte s robustnější konstrukcí, která výrazně ovlivní chování vašich běžeckých bot, pak mohou být tyto vložky zajímavým tréninkovým doplňkem.

Další typy chytrých vložek

Kromě snímání dopadu se však ve světě chytrých vložek můžeme setkat i s celou řadou dalších technologií. V zimním období se mohou hodit vložky s integrovaným vytápěním a vzhledem k tomu, že se bavíme o chytrých vložkách, vás asi příliš nepřekvapí, že toto vytápění lze ovládat skrze aplikaci na mobilním telefonu.

Dalším zajímavým řešením jsou vložky s integrovanou GPS. Tyto vložky nemají ambice stát se náhradou za klasické sporttestery. Místo toho se zaměřují na běžné použití a mimo jiné vás zvládnou pomocí vibračních signálů navigovat po předem určené trase, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy.

Wattmetr pod chodidly

Pro běžce je tu pak další novinka, která má potenciál stát se velmi oblíbenou. Řeč je o chytrých vložkách, které jsou schopné změřit váš výkon ve wattech. Měření výkonu je rozšířené především v cyklistice, kde se jedná o jednu z nejpřesnějších možností, jak porovnávat a řídit své tréninkové úsilí. Při běhu se podobná technologie využívá jen velmi zřídka. Jednou z prvních vlaštovek se stal senzor od Strydu, který se umísťuje na hrudní pás. O tom, jaký jsme z této hračky měli dojem, si můžete přečíst zde.

Zdá se však, že se měření běžeckého výkonu posouvá na novou úroveň. Francouzský výrobce FeetMe totiž představil vložky, které kromě klasického akcelerometru a gyroskopu zvládají měřit i tlak, a to pomocí 25 samostatných snímačů. Díky kompletnímu pokrytí celého chodidla je tak možné dosáhnout mnohem vyšší přesnosti. Při správném nastavení algoritmů by tak mohly poskytovat velmi zajímavá data.