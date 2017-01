TEST: Běžecký wattmetr Stryd vám ukáže, jak opravdu makáte

Pro měření tepové frekvence dnes slouží celá řada nejrůznějších zařízení, ať už to jsou sportovní hodinky, chytré telefony doplněné o hrudní pás, nebo jednoduché sportovní náramky. A sotva jsme se naučili plánovat tréninky podle zón TF, technika zase poskočila a je tu další ukazatel. Nově je i pro hobby běžce dostupné měření intenzity zátěže, respektive podávaného výkonu. Rozdíl je zejména v tom, že při změně zátěže se hodnoty výkonu mění prakticky okamžitě, zatímco tepová frekvence stoupá a klesá se zpožděním.

Na tento test jsem měl zapůjčený hrudní měřič Stryd Pioneer, který zvládá jak měření tepové frekvence, tak měření výkonu. Tento model je na trhu již nějakou dobu a v současné době je nahrazován food podem s názvem Summit. Na test modelu Summit se můžete těšit příště.

Vypadá jako běžný hrudní pás

Jednotka je svou velikostí i hmotností srovnatelná s běžnými měřiči tepové frekvence. Hrudní pás dobře sedí, takže kdo je zvyklý běhat s měřičem tepovky, rozdíl skoro nepozná.

Zařízení může data ze senzorů buď odesílat on-line do přijímače, jímž mohou být sportovní hodinky nebo chytrý telefon, nebo pracuje v off-line režimu, kdy jsou data do mobilní aplikace přenesena pro zpracování až dodatečně. Seznam podporovaných hodinek je na stránkách výrobce (nechybí například všechny aktuální sporttestery od Garmin a Suunto). Já jsem používal primárně hodinky Suunto Ambit 2. Chtěl jsem vyzkoušet i aplikaci na mobilu, ale zatímco s hodinkami bylo párování naprosto bez problémů, s telefonem se mi zařízení spárovat nepodařilo. Chyba byla pravděpodobně způsobena tím, že šlo o jeden z prvních testovacích kusů.

V aplikaci pro hodinky jsem vytvořil nový profil a vydal se nové zařízení vyzkoušet. Ihned po aktivaci správného režimu naskočila na hodinkách informace o aktuálním výkonu a první běh byl obzvlášť zajímavý. Skoro celou dobu jsem sledoval, kolik wattů vlastně při pomalém běhu vydávám.

Pozná i malý kopec

I když přesný způsob výpočtu zátěže je mi stále záhadou, STRYD jednoznačně umí poznat výběh a seběhnutí i opravdu malého převýšení. Zvýrazněná místa na přiloženém grafu odpovídají kopečku, který jsem při prvním tréninku nejdříve běžel nahoru a cestou zpět dolů.

Pro smysluplné využití wattmetru při plánování tréninku je potřeba ještě zjistit jednotlivé výkonové zóny. K tomu má STRYD připravené Critical power testy. Test má být proveden ideálně po volném dni. Mně se ale nechtělo čekat, proto mám hodnoty trochu podstřelené. V zimním období, kdy se chci převážně zaměřovat na objemy, to ale tolik nevadí.

Tepová frekvence vás už neošálí

STRYD Pioneer Běžecky wattmetr hmotnost: 20 g



20 g baterie: 1x CR2032

1x CR2032 konektivita: ANT+, Bluetooth Smart

ANT+, Bluetooth Smart kompatibilní aplikace: Training Peaks, Strava, Garmin Training Center a další

Training Peaks, Strava, Garmin Training Center a další kompatibilní zařízení: iPhone (s Bluetooth 4), Android (S Bluetooth 4), Garmin 910xt, 920xt, 310xt, Forerunner 220, 225, 620, Fenix 3, Fenix 2, Ambit3, Ambit2 a mnoho dalších

iPhone (s Bluetooth 4), Android (S Bluetooth 4), Garmin 910xt, 920xt, 310xt, Forerunner 220, 225, 620, Fenix 3, Fenix 2, Ambit3, Ambit2 a mnoho dalších cena: 5 990 Kč klady:

- okamžité reakce na změnu zátěže

- funguje i jako hrudní pás

- další metriky pro sledování techniky běhu zápory:

- nejde využít pro další sporty

- občas problém s párováním v telefonu



Hlavní výhodou měření pomocí wattmetru je okamžitá informace o podávaném výkonu. Bez této informace může být kontrola tréninkové zátěže nebo správného tempa při závodu podle TF velmi ošidná. Například vlivem předstartovní nervozity mívám TF poměrně vysoko. Na začátku závodu se jí proto vůbec nejsem schopen řídit a občas úvod přepálím. Naopak při tréninku intervalů nabíhá TF se zpožděním. Stává se mi potom, že interval začínám příliš rychle a tempo neudržím po celou dobu.

Při běhu v terénu a v kopcích se vše ještě násobí. Velká část běžců začíná vybíhat kopec v příliš vysokém tempu, rychle se zakyselí a není pak schopna pokračovat v tréninku v předepsané intenzitě. Vzorový příklad je na prvním grafu pod tímto odstavcem, který obsahuje část záznamu tréninku na běžeckém pásu. Zelené kroužky na oranžovém grafu výkonu ukazují, kdy jsem si na pásu navolil zvýšení a kdy zpomalení rychlosti. Červené kroužky na fialovém grafu TF jsou proti nim výrazně zpožděné.

Na druhém grafu je jeden z prvních intervalů, který jsem se STRYD běžel. V té době jsem stále ještě neměl zkušenost, jaký výkon si mohu dovolit. Neodhadl jsem tempo a ze zahřívacích 220 W se dostal na 400 W. Po půl minutě mi nezbylo než výrazně zpomalit. Teprve po mírné regeneraci jsem byl schopen pozvolna navyšovat výkon až k 380 W. Vše je krásně zřetelné právě z grafu wattů, zatímco graf TF stoupal pozvolně a vůbec se na něm neprojevilo vynucené zpomalení.

STRYD má poskytovat i další údaje – frekvenci kroků, vertikální oscilaci a další informace. Z nich se dá zjistit například efektivita běhu. Systém tak může být velmi užitečným pomocníkem při hledání správné techniky i pro začínající běžce. Získají bezprostřední zpětnou vazbu při hledání správného způsobu odrazu a co nejekonomičtějšího běhu. V případě kombinace hrudního pásu STRYD a Suunto Ambit 2 jsou dostupné bohužel jen waty, tepová frekvence, tempo a kadence kroků.

Naměřená data je důležité správně interpretovat

Uvítal bych podrobnější návod s popisem jednotlivých ukazatelů a jejich významu, protože správná interpretace výsledků z tréninku bez nastudování problematiky může být pro začínající běžce obtížná. V takovém případě navíc doporučuji konzultaci s trenérem, který už má s wattmetry zkušenosti. S konkrétními dotazy může případně pomoci i komunita uživatelů.

Během používání jsem si opakovaně vyzkoušel, že STRYD spolehlivě pozná kopce. I když jsem to měl v plánu, nakonec jsem nestihl otestovat, jestli se na grafu ukáže rozdíl při běhu proti a po větru. Domnívám se ale, že ne. STRYD nemá, jak tento vliv zjistit. Celé měření je založeno na zpracování a interpretaci údajů z kinetických čidel. U modelu Pioneer se pracuje s pohybem těžiště, u food podu (v případě novějšího modelu Summit) s kinetikou chodidla. To je rozdíl proti cyklistickým wattmetrům, které měří přímo sílu, s jakou cyklista šlape, a proto vliv větru, valivý odpor různých povrchů a podobně zohledňují.

Protože systém vyhodnocuje nasnímané údaje algoritmem vyvinutým výhradně pro běh, nelze STRYD použít pro jiné sportovní aktivity.

V současné době se STRYD Pioneer ještě doprodává, ale do budoucna bude plně nahrazen modelem Summit, který poskytuje přesnější výstupy. U nového modelu byly navíc doplněny další zobrazované metriky.

Mám-li shrnout svou zkušenost, myslím, že běžecký wattmetr STRYD má rozhodně co nabídnout i hobby běžcům, kteří si občas zaběhnou nějaký závod a chtějí se efektivně zlepšovat. Pro sportovce, kteří pomýšlejí na umístění na bedně, se sledování wattů stane nezbytnou součástí jejich tréninků podobně, jako to je již pár let samozřejmostí u vrcholových cyklistů. Navíc je cena STRYD oproti cyklowattmetrům velmi příznivá, takže by měla umožnit jeho opravdu masové rozšíření.