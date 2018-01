Chladová alergie: kopřivce z mrazu zabrání oblečení i „studené krémy“

Alergie zdaleka nejsou jen záležitostí léta, kvetoucích rostlin a pylů. Alergičtí můžeme být samozřejmě na některé látky v potravinách nebo v kosmetice. Někdy se ale „osypeme“ zdánlivě bez žádné vážnější příčiny: léto je ještě daleko, kosmetiku používáme stále stejnou, s jídlem jsme nikdy potíže neměli. Zato ale den co den vybíháme ven do zimy nebo mrazu.

Pokud v zimě pozorujete nepříjemné změny – suchou, začervenalou, svědící pokožku, která může i otéct nebo dokonce můžete mít potíže s dýcháním – měli byste zpozornět. Co s tím? Mávnout rukou, namazat se „nějakým krémem“, zajít za odborníkem? Poslední možnost je správně, a to především tehdy, když nepříjemnosti nezačnou do tří dnů odeznívat.

Nenápadná alergie, která znepříjemňuje život

„Chladová alergie nebo také lidově chladová kopřivka se vyskytuje častěji u žen, než u mužů. Bývá spojena s pobytem venku v teplotách pod bodem mrazu, ale u citlivějších jedinců se může objevit třeba i v pěti či deseti nad nulou,“ vysvětluje dermatoložka Lucie Spurná. Vyrážka se vyskytuje především na tvářích, ale například i na rukou nebo krku, většinou tedy na místech, která jsou přímo vystavena působení chladu.

Problémem chladové alergie je fakt, že na ni často ani nepřijdeme – nenapadne nás, že bychom mohli být alergičtí na chlad, a tak vyrážku často léčíme metodou pokus-omyl a pomocí různých mastiček. Vyskytuje se i u dětí, přehnaně červené tvářičky nás tolik nepřekvapí a výsledek může vypadat například jako poměrně rozšířený atopický ekzém.

„Načervenalý, svědivý ekzém či dokonce otoky mohou zkomplikovat pravidelný pobyt na mrazu. Alergici jsou tak nejvíce ohroženi při oblíbených sportech, jichž se ani v zimě nechtějí vzdát, jako je běhání nebo lyžování. Výsev ekzému může zvýšit i rychlý přechod z mrazu do tepla,“ dodává lékařka.

Otestovat se můžete i doma

Pokud máte podezření na chladovou alergii, čekají vás testy na alergologii: nebojte se, není to nic hrozného – odborník v zásadě pouze hodnotí reakci pokožky na rukou po kontaktu se studenou vodou. Otestovat se můžete i doma například pomocí kostky ledu nebo jiné suroviny z mrazáku: přiložte ji k jemné kůži na vnitřní straně zápěstí a počkejte pět minut. Pokud kůže zčervená, začne svědit a oteče, je tu velké riziko, že alergií trpíte.

Objevuje-li se u vás alergie ve vyšší míře a má-li nepříjemné projevy, je dobré navštívit alergologa i kvůli možným jiným onemocněním, například systémového onemocnění štítné žlázy nebo snížené funkce lymfatického systému, případně Raynaudova syndromu, tzv. nemoci studených rukou.

Základ je prevence, pak pomohou zklidňující krémy

Cold cream: hutný krém, který ochrání před mrazem Takzvané cold creams jsou hutné krémy na jednoduché bázi emulze „voda v oleji“. Jsou stálicemi lékárenské a dětské kosmetiky a oblíbené jsou i v péči o citlivou a mrazem trpící pleť. Jsou ideální pro použití v zimě, kdy je pokožka citlivější, červenější nebo náchylnější k pupínkům. Umí vytvořit ochrannou vrstvu, která pokožku chrání před vnějšími vlivy a zamezuje nepříjemnému vysušování a pnutí. Při sportu v mrazu se nebojte nanést větší množství, než jste zvyklí u běžného pleťového krému, a to především na tváře. Cold cream se skvěle hodí i pro zvláčnění suché a popraskané pokožky rukou nebo citlivé pokožky, namáhané třením při kontaktu se sportovním oblečením.

Pokud ale jen cítíte chlad a dostaví se začervenání, je to obvyklá reakce citlivější pokožky. „Při chladové alergii pokožka většinou opravdu svědí. Citlivá pokožka pouze začervená – zvláště po změně teplot. Je jemnější a více se na ní projevuje prokrvení,“ shrnuje dermatoložka.



V obou případech (ať už se chcete vyhnout svědící kopřivce, nebo „jen“ zarudlé pleti) doporučuje především preventivní opatření. To ale neznamená se chladu vyhýbat: „Jako dlouhodobá prevence je vhodné otužování, se kterým bychom měli začít už na jaře či v létě a jemuž bychom se měli věnovat nepřetržitě,“ doporučuje Lucie Spurná.



Léčba chladové alergie spočívá především v trpělivosti - pokud nemáte k dispozici antihistaminika, která projevy poměrně rychle zklidní, je nejlepší vyčkat, pokožku nedráždit a počkat, až projevy odezní. Pomoci mohou zklidňující krémy (viz box).