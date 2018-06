Věčně studené končetiny: jezte chilli, kupte palčáky a zázračný sáček

Závěrečné tipy ledové královny na instantní ohřátí rukou Studenýma rukama trpím asi tak stejně dlouhou dobu, jakou miluju zimní období. Je to příšerná kombinace a nepříjemnosti po celý život. O cestě do Himálají nebo zteči některé z jihoamerických hor si mohu nechat jen zdát, protože by mi ruce zčernaly a upadly už v prvním basecampu. V našich končinách zatím přežívám, asi i proto, že nedám dopustit na... zázvorový čaj a horkou čokoládu se skořicí a chilli expediční goretexové palčáky s kožichem uvnitř, které oblékám už v pěti pod nulou cvik s rukama v rozpažení a rychlým obloukovým pohybem v loktech, vypadám jako blázen, ale účinek se dostaví poměrně rychle běh, který začínám rozběhem na místě v obýváku nebo na chodbě, aby se krev rozproudila ještě před teplotním šokem jednorázové oxidační polštářky - vytáhnete je z obalu, železné piliny a sůl uvnitř po přístupu vzduchu reagují a začnou hřát po dobu čtyř až šesti hodin. Vyrábí se malé do rukavic i jako vložky do bot. Jsou jednorázové, sáček stojí 20 až 40 korun. Jsou k nezaplacení. Seženete na internetu, v potřebách pro lovce nebo lyžaře či v army shopech. kapesní balení krému na ruce, který zachrání prochladlou kůži od popraskání a šupinatění