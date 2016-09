Zaběhněte ještě dva RUNGO závody a bojujte o poukaz Craft

Pro účast v seriálu je rozhodující účastnit se alespoň tří závodů. Cenu pak získávají ti, kteří se umístína prvních, druhých a třetích místech v seriálu a to v každé kategorii. Více se dozvíte v propozicích seriálu.

Od začátku roku jsme byli svědky čtyř běžeckých klání v Praze, Ostravě, Plzni a Brně. Další jsou však na spadnutí, protože za dva týdny se uvidíme ještě na závodech v Pardubicích, kde běžce čeká nejdelší 13 kilometrová trať přes Kunětický hrad a hned tři týdny na to celý seriál uzavře letošní novinka, závod v pražské Divoké Šárce. Na oba jsou stále volná místa a můžete se přihlásit.

Posledním kláním v Praze pak vyvrcholí seriál, který všech šest závodů spojuje, což je také letošní novinka Craft RUNGO běhů. Vítězové získají poukazy na výrobky značky Craft, takže napětí, jak vše dopadne, je veliké.

Pecinová vede o 66 bodů

Lucie Pecinová a Karel Ketner, vítězové ostravského závodu

Průběžnému pořadí žen vévodí stálice z Hradce, Lucie Pecinová se svými 386 body a to jak v kategorii F39, tedy žen do 39 let, tak i absolutně. Nejenže dobře běhá, ale také nevynechala jediný závod! V ostatních kategoriích jsou momentálně na nejvyšších příčkách Kristýna Mrázková (F20), které však chybí do účasti ještě jeden závod a Simona Kaminská (F49). V ostatních kategoriích F59 a F69 jsou zatím jen závodnice, které se zúčastnily na jediném závodě. Jsme tedy zda některá z nich se odhodlá zdolat poslední dva závody a tím si tak zajistit ohromnou šanci na umístění v prvních třech příčkách seriálu.

Mužům to „nandává“ Stolárik z kategorie M49

Peter Stolárik 17. září 2016 na Craft RUNGO běhu brněnskou zoo

V mužské kategorii M20 je situace stejná, jako v ženské a Jakubovi Roupecovi, který je na první příčce chybí k hodnocení ještě jeden závod.

To v kategorii mužů do 39 let je pěkně narváno a mezi první místo (Václav Jann) dělí od druhého (Daniel Jakubík) pouhých pět bodů. To mužům do 49 let vévodí Peter Stolárik s svými 398 body a tím je zatím absolutním vítězem. Pokud mu to vydrží, nebude mu z toho plynout víc, než dobrý pocit. Vyhlašovat se budou totiž pouze kategorie. Nad tuto věkovou hranici je stav podobný jako u žen a závodníkům chybí k účasti na seriálu absolvovat ještě dva závody.

Boj je ještě otevřený. Přesně za měsíc a dva dny však bude již rozhodnuto.