Pardubice: už jen pár dní na získání vychytaného trička Craft s příběhem

Pokud s námi běháte pravidelně, je nám jasné, že už pilně trénujete na další běhy. Ovšem někteří se zúčastní třeba poprvé a určitě by se jim hodily informace, do čeho jdou. Než se vrátíme zpátky do Prahy, kde bude poslední letošní běh, čekají nás Pardubice.



Udělejte si čas v sobotu 1. října a dorazte za námi do Cihelny k lanovému centru. Sportovní duch a dobrá nálada tu mají dveře otevřené. Čeká tu třináctikilometrová trať podél Labe až na Kunětickou horu a zpět. Na vítěze a poražené tu nehrajeme, jelikož vítěz je každý, kdo najde odvahu vyběhnout. Osobní rekordy jsou jen pro vás, pro nás je odměnou váš úsměv z dobrého pocitu a radosti.

Pokud se i vy chcete pyšnit skvělým funkčním tričkem Craft s komixovým obrázkem a bez reklam, máte na registraci a zaplacení startovního balíčku čas již jen již jen do 14. září. Později už trička bohužel potisknout nestihneme. Cena startovního balíčku je 450 korun.

Takže odhoďte civil, nasaďte sportovní oblečení, oprašte botky a šup za námi do Pardubic, kde na vás krom sportu čeká i skvělé domácí občerstvení a přátelská atmosféra. Kapacita závodu je pouze 500 účastníků, takže neváhejte, ať nepřijdete o své místo.

Na závod RUNGO v Pardubicích se můžete zaregistrovat zde a prohlédnout si propozice tady.