Mega záběr i pěnové sněžnice. To jsou novinky pro milovníky trailu

1 Salming Trail 5

Salming je kultovní značkou v oblasti hokeje, florbalu a několika dalších halových sportů. Posledních několik sezón se však věnuje také běhání a během krátkého období si běžecké salmingy získaly velké množství příznivců.

Nejčerstvější novinkou tohoto výrobce je nová generace krosového modelu s označením Salming Trail 5. Jestli už krosové salmingy doma máte a nějak vám nesedí počty, pak se nemusíte bát. Nic jste nepropásli. Na trhu je už nějakou dobu dostupná druhá generace, která je v těchto dnech postupně nahrazována trailem číslo tři. Čtvrté pokračování bylo z neznámých důvodů přeskočeno a další bude rovnou Salming Trail s označením pět, na našem trhu se objeví již v průběhu srpna.

Na rozdíl od prvních tří generací je pětka zbrusu novou botou, která prošla kompletní rekonstrukcí. Nejvýznamnější proměna se týká podešve, kterou nově tvoří agresivní vzorek Vibram Megagrip. Ten poskytuje perfektní záběr prakticky na jakémkoliv suchém i mokrém podkladu. Nová je i tlumicí vrstva z lehce měkčí pěny a celkovou proměnou prošel i svršek, aby pevněji obepínal chodidlo přes nárt a zajišťoval co nejlepší stabilitu i v technicky náročnějších pasážích.



Hmotnost pětky je solidních 298 gramů ve velikosti UK9 a drop tradičních pět milimetrů. Podle prvních informací to vypadá, že Salming bude mít od léta první model, který si bez obav můžete vzít i do náročného horského terénu nebo na ultra trailové závody. Že by se mohlo jednat o povedený update, naznačuje i ocenění za nejlepší produkt ve své kategorii na outdoorovém veletrhu ISPO 2017.

2 Ultimate Direction FKT + Inov-8 All Terrain Pro Vest

Sólové přeběhy dlouhých vzdáleností a překonávání limitů na vlastní pěst lákají čím dál větší počet běžců. O tom, jak si naplánovat vlastní běžecké dobrodružství, jsme ostatně psali nedávno a k tomuto tématu se během sezóny ještě několikrát vrátíme.

Pokud však chcete běhat osaměle po lesích a horách, musíte zároveň dbát na svou bezpečnost a nepodcenit výstroj a výzbroj. Dostatek jídla a tekutin, záložní vrstvy oblečení, mobilní telefon, lékárnička... To je jen krátký výčet věcí, které potřebujete nosit s sebou a které zaberou na zádech spoustu místa.

Z toho důvodu je kvalitní běžecký batoh s větším objemem nezbytnou součástí vybavení. Není totiž nic otravnějšího, než když vám přeplněný batoh skáče po zádech, rozedírá kůži a ničí drahé funkční oblečení.

Kvůli rostoucí oblibě sólového běhání přichází americký výrobce ledvinek a batohů s modelem FKT (odkazující na takzvané Fastest Known Times neboli nejrychlejší dosažené časy - více se o tomto fenoménu dočtete v našem článku).

Nový batoh má objem necelých dvanáct litrů, je kompatibilní s lahvemi i vakem na vodu a disponuje velkým množstvím úložných prostor, k nimž se dostanete, aniž byste museli batoh sundávat ze zad. To vše je zabaleno v extrémně stabilní konstrukci, která připomíná vestu a sedí na těle jako přibitá.



Pokud je pro vás 12 litrů příliš málo, můžete vyzkoušet například dvacetilitrovou vestu Montane Via Dragon nebo další novinku pro letošní rok - Inov-8 All Terrain Pro Vest. Novinka od Inov-8 je velmi zajímavá tím, že jsou to dva batohy v jednom. Můžete si totiž vybrat, zda budete batoh používat bez odepínacího úložného prostoru, nebo zda si na záda připnete patnáctilitrový vak, do něhož se dá pohodlně sbalit na celý den v horách.

O tomto zajímavém hybridním batohu, který se na trhu objeví koncem února, se ještě dočtete v podrobnější recenzi.



3 Crescent Moon EVA pěnové sněžnice

Poslední novinka, které se dnes budeme věnovat, je z běžeckého úhlu pohledu velmi netypická. Jsou jí totiž sněžnice. Nejsou ovšem sněžnice jako sněžnice a ty od značky Crescent Moon dokazují, že i tak tradiční část výstroje se může velmi zajímavě vyvíjet.

Standardně používané sněžnice obvykle mívají pevnou konstrukci z tvrzeného plastu nebo hliníku a už na první pohled je jasné, že pohyb na nich bude spíše pomalý a neohrabaný.



Tento trend se snaží změnit novinka Crescent Moon EVA, která představuje zcela novou éru v oblasti sněžnic a pohybu po sněhu. Celková konstrukce je totiž z tvrzené pěny podobné té, která se používá na tlumení běžeckých bot. Úprav se dočkal i tvar sněžnic, je výrazně prohnutý a netají se inspirací u oblíbených běžeckých bot Hoka One One.

Obrovskou výhodou pěnových sněžnic je jejich nízká hmotnost a lepší ovladatelnost. Nejedná se o výstroj do extrémních podmínek vysokých hor, ale v mírnějším prostředí by měly fungovat na jedničku. Díky kompaktnímu provedení a pružnému upínání, které obejme libovolnou botu, je navíc můžete nosit všude s sebou a vytáhnout z batohu, až to bude potřeba.