Vydejte se do terénu a naplánujte si své vlastní běžecké dobrodružství

Běhání v terénu přitahuje čím dál více lidí a vysokou rychlostí se zvyšují také počty běžců na trailových a horských závodech. Z komorních podniků pro pár kamarádů se najednou stávají masové akce, a to zdaleka ne každému vyhovuje. Množství běžců přece jen dává přednost samotě a pohodovému proběhnutí a jediným soupeřem, se kterým se chtějí poměřovat, jsou jejich vlastní limity. I proto stále roste popularita běhání takzvaných FKT neboli nejrychlejších známých časů (Fastest Known Time).

Běhání FKT v praxi znamená, že si vyberete oblíbenou stezku, hřebenovou tůru nebo prostě jen spojnici z bodu A do bodu B, a snažíte se ji překonat v co nejrychlejším čase. Označení FKT pak značí nejrychlejší čas historie. Tento typ běhání je tak nepřímým závodem s ostatními běžci, ale ve většině případů jde především o splnění svého sportovního snu a prožití příjemných okamžiků v přírodě. To vše bez ohledu na výsledek.

Scott Jurek uběhl 3500 kilometrů a o tři hodiny posunul FKT v přeběhu Apalačského pohoří. Více o tomto neuvěřitelném výkonu se dočtete zde.

Mezi lokality, kde se FKT těší dlouholeté popularitě, patří americké Skalisté hory, přeběh Grand Canyonu nebo Apalačského pohoří. V Evropě je pak Mekkou FKT Velká Británie a především oblast Lake District.

Pro pořádné trailové dobrodružství ale nemusíte nikam cestovat. Nikde není psáno, že svou vlastní trasu si nemůžete naplánovat v lese za domem nebo v českých horách. Přeběh Šumavy, Krkonošská a Jesenická magistrála, Brdy, Hostýnské Vrchy, Vysočina, Beskydy, Orlické a Lužické hory... Krásných míst je v každém koutu České republiky obrovské množství. Stačí jednoduše otevřít mapu a nakreslit čáru tam, kde vám trasa přijde nejhezčí, nejlogičtější nebo nejzajímavější.

Výškový profil, terén, vzdálenost... Všechny proměnné jsou plně ve vaší režii. Pokud se cítíte na dvacet kilometrů, naplánujte si půlmaraton. Je-li pro vás výzva maraton, zkuste ten. Pro ten pravý pocit překonání sebe sama však doporučuji vždy zvolit trasu o malý kousek delší a náročnější, než na jakou byste si normálně troufli. Nemá cenu nic přehánět (ba naopak), ale i jeden kilometr navíc k doposud nejdelší uběhnuté vzdálenosti dokáže vyvolat obrovskou euforii.

Jestli se při svých osamocených bězích přece jen nechcete vzdát určité soutěživosti, pak pro evidování dosažených časů můžete využít funkci segmentů, které používá on-line tréninkový deník Strava.

Po vytvoření segmentu se s ním každá nová i dříve nahraná sportovní aktivita spáruje a váš výkon se započítá do žebříčku. Váš běh se samozřejmě musí s trasou segmentu překrývat a při útoku na nejlepší čas si dejte pozor na to, že Strava započítá nekompromisně i čas, po který jste měli svůj trénink ve sporttesteru pozastavený.

Pojďme se ale podívat na několik zásadních věcí, které vám plánování vašeho příštího trailového dobrodružství usnadní a které dost možná zpříjemní očekávaný zážitek.

Logistika

Většina krásných trailových tras bohužel nevede v kruhu, ale z jednoho místa na druhé. Myslete proto na zajištění dopravy. Nejdůležitější je snadná a rychlá doprava z cíle vašeho běhu zpět domů. Zajímavou alternativou může být i cílové přespání na horské chatě, ale i tak se budete potřebovat druhý den dostat zpátky. A scházet po náročném výkonu dalších x kilometrů do údolí nemusí být to pravé.

Ideální vzdálenost

Aby byl zážitek co možná nejsilnější, doporučuji náročnost trasy lehce přestřelit. Když ale říkám lehce, myslím tím opravdu lehce. Plánovat 60 kilometrů v horách, když obvykle běháte deset kilometrů po silnici, rozhodně není dobrý nápad. Na začátek raději začněte v mírnějším terénu s rovinatějším profilem, a až naberete potřebné zkušenosti, klidně celkovou vzdálenost natáhněte nebo se přesuňte do hor.

Plánování trasy

Plánování trasy je jen a pouze na vás, ale můžete se nechat inspirovat výkony jiných běžců nebo svými oblíbenými tůrami. Nezapomínejte ale na to, že pokud poběžíte po neznámých stezkách, budete muset řešit navigaci. Tu výrazně usnadňuje sporttester se zabudovanou GPS a funkcí navigace podle předem nahrané trasy, ale zvládnout se to dá i bez něj. Navigaci může obstarat i mobilní telefon, ale pozor na výdrž baterie.

Nejsnadněji a nejplynuleji se dá navigovat po značených turistických cestách. Česká republika má nejpropracovanější síť turistických cest na světě a byl by hřích toho nevyužít. Při běhu po turistických cestách vám navíc bude stačit obyčejný papírový itinerář se jmény rozcestí a barvou cesty na daném úseku.

Bezpečnost

Zvolíte-li osamocený přeběh v horském terénu, měli byste na prvním místě dbát na svou bezpečnost. Nabitý mobilní telefon je samozřejmost, ale v batohu by neměla chybět ani základní lékárnička, izotermická fólie a dostatek jídla a pití. Hodit se může i čelovka a náhradní oblečení.

Skvělým bezpečnostním doplňkem je použití Strava Beacon - funkce, která vám umožní poskytnout vašim blízkým informaci o tom, kde zrovna běžíte. Více o této vychytávce se dočtete zde.

Mě osobně nejvíce přitahují Jeseníky. Možná i proto, že jsem si v nich v roce 2011 zaběhl svůj první sólový horský běh. Jednalo se o 42 kilometrů dlouhou trasu z Tvrdkova v jesenickém podhůří směrem na Alfrédku, Jelení studánku, Vysokou holi, třešničkou na dortu byl Praděd.

Do té doby jsem nic podobného v horách neabsolvoval a od smělého plánu mě neodradilo ani utrápené absolvování Maratonu Českým rájem o týden zpět. Tempo bylo pomalé, běh jsem střídal chůzí, kdykoliv jsem začal cítit výraznější únavu, ale na absolvování celé trasy jsem měl celý den, a tak nebylo kam spěchat.

Naštěstí to moje nohy zvládly bez větších protestů a počasí vyšlo na výbornou. Z běžeckých závodů nebo tréninků si obvykle prakticky nic nepamatuji, ale v tomto případě budu ještě dlouho vzpomínat na ten okamžik, kdy jsem byl poprvé v životě schopný vlastní silou vyběhnout na horský hřeben a podívat se do kraje.