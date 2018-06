Zjišťovali jsme, ve kterých botách se sní olympijský maratonský sen

Značky běžeckých bot prvních 75 můžu a 75 žen Brooks – 27 Nike – 26 Adidas – 23 ASICS – 16 Skechers – 15 New Balance – 14 Saucony – 13 Mizuno – 6 Hoka One One – 4 Reebok – 2 Newton – 2 Salomon – 1 Under Armour – 1