TEST: Vyzkoušeli jsme zimní sukně, které udrží dámská pozadí v teple

Pořádně a teple se obléct od pasu nahoru dnes není vůbec žádný problém. Teplých spodních vrstev, hřejivých mikin i větruodolných bund je celá řada. Když jde však o to, jak udržet v teple nohy, velmi rychle zjistíte, že situace je mnohem složitější.



Většina sportovců v zimě spoléhá pouze na jednu vrstvu, nejčastěji zateplené elasťáky. Pod ně se v případě nouze dají navléct podvlíkačky, ale ani tato kombinace při silném větru příliš dobře neposlouží.

Dalším z možných řešení je použití zateplovacích zimních kalhot. Ty jsou ale ve většině případů příliš těžké, pohyb omezující a pro intenzivní sportování příliš teplé. Kritické je navíc zahřátí stehen a hýždí, takže nám by bohatě stačilo soustředit se pouze na tuto oblast.

A právě k tomuto účelu se skvěle hodí zimní zateplovací sukně. Jejich hlavní výhodou je zateplení kritických partií stehen a hýždí, volnost pohybu, nízká hmotnost a v neposlední řadě také o poznání vyšší elegance.

Materiálů, ze kterých se tyto sukně vyrábí, je hned několik. V našem testu jsme se zaměřili na tři nejpoužívanější, na novinku Polartec Alpha, klasické zateplení v podobě dutého vlákna Primaloft a na větruodolnou membránu Windstopper.

Všechny zateplené sukně bez ohledu na použitý materiál pak mají několik společných prvků, které výrazně usnadňují a zpříjemňují jejich použití. Chybět nesmí oboustranný celorozpínací zip, díky němuž se sukně velmi snadno oblékají a s jehož pomocí se navíc dá nastavit libovolná délka „rozparku“. Ten se dá u některých sukní vytvořit i kratším zipem umístěným na opačném boku. Standardem jsou i pružné boční panely zajišťující maximální volnost pohybu nebo malá kapsa na kapesníčky, klíče a další drobnosti.

1 Skhoop Gretchen

Skhoop je švédská značka, která stála u zrodu zimních sportovních sukní. Model Gretchen pak představuje jednu z nejzajímavějších variant od této severské klasiky.

Membrána Windstopper Absolutně větruodolný materiál s velmi slušnou odolností proti vodě. Windstopper díky svým vlastnostem poskytuje solidní prodyšnost, a pokud se navíc tato membrána zkombinuje s zateplovacím dutým vláknem, pak velmi dobře udržuje tělesné teplo.

Gretchen by se dala označit spíše jako minisukně než sukně a tato konstrukce má jak své výhody, tak nevýhody. Mezi hlavní výhody patří umožnění širokého rozsahu pohybu, aniž byste museli sukni na boku rozepínat. Na druhou stranu se však kratší střih může při větrném počasí podepsat na celkové míře zateplení.

I přes krátkou délku ale patří Gretchen mezi ty teplejší sukně na trhu. Na svědomí to má použití větruodolné membrány Windstopper, která efektivně odolává větru a velmi dobře udržuje tělesné teplo. Samotná membrána by ale byla přece jen nedostatečná, a tak je sukně navíc zateplena dutým vláknem (60g/m2).

Skhoop Gretchen hmotnost: 200 g zateplení: Windstopper cena: od 3 192 korun klady: i přes mini střih je velmi dobře zateplená

Windstopper obstojí i ve velmi špatném počasí zápory: kratší střih může být při silném větru problém

S kratším střihem souvisí i použití pouze jednoho celopropínacího zipu. Druhý kratší zip by byl ostatně v tomto případě zbytečný. Nechybí ovšem vnější dobře přístupná kapsa. Její objem sice není příliš velký, ale pár nejnutnějších drobností by se do ní mělo bez potíží vejít.

Díky svým vlastnostem je Gretchen poměrně univerzální sukně, která zvládne pořádně rychlé tempo i volnou chůzi v mrazivém počasí. Jediné, na co se díky své délce příliš nehodí, je extrémně větrné počasí.

2 Dynafit Mezzalama Skirt

Mezzalama je produktová řada od Dynafitu, do které spadají převážně výkonnostně orientované produkty. Ani testovaná sukně není výjimkou. Ze všech tří modelů, které se nám dostaly do rukou, je sukně od Dynafitu suverénně nejlehčí a je určena především na intenzivnější sportování nebo do mírnějších povětrnostních podmínek. Tomu odpovídá i atletický střih a volba použitých materiálů.



Polartec Alpha Novinka mezi zateplovacími materiály, která jako první přichází se skvělým zateplením zkombinovaným s extrémně vysokou prodyšností. Díky tomu se dá Polartec Alpha využít jak pro fyzicky náročná stoupání, při kterých vaše tepy dosahují maximálních hodnot, tak pro dlouhé seběhy nebo sjezdy, při kterých obvykle promrzáte na kost.

O zateplení se stará revoluční materiál Polartec Alpha s vysokou výhřevností i prodyšností a nechybí ani tradiční prvky jako celorozepínací zip nebo boční strečové panely. Pružnost je ostatně jednou z nejsilnějších stránek této sukně, při pohybu ani nevíte, že ji máte na sobě. Díky tomu vás Mezzalama nebude omezovat ani při rozsahově náročných aktivitách, jako je například skitouring, jízda na běžkách nebo lezení.

Aby se sukně při běhu neposouvala, má v pase na vnitřní straně lemu silikonový proužek, který zajišťuje, že sukně zůstává na svém místě, nikam se nevyhrnuje a pocitově při nošení velmi připomíná elasťáky.

Dynafit Mezzalama Skirt hmotnost: 143 g zateplení: Polartec Alpha cena: 3 240 korun klady: široký a pružný pas

atletický střih

nízká hmotnost a solidní výhřevnost

možnost sbalení do vlastní kapsy Zápory: nemá žádnou dobře přístupnou kapsu

vhodná především na intenzivnější aktivity

Kromě vysoké pružnosti příjemně potěší i nízká hmotnost (143 gramů) a možnost sbalení do vnitřní kapsy. Po sbalení tvoří sukně miniaturní balíček, který se vyplatí nosit vždy s sebou, abyste ho mohli v případě potřeby rychle vytáhnout a sukni použít. Zajímavým bonusem je přítomnost kratšího druhého zipu na pravém boku, díky němuž si můžete snadno nastavit délku rozparku. Oba zipy mají tendenci se lehce rozjíždět, ale pouze do pozice, která je ideální pro svobodný pohyb. Díky tomu se jedná spíše o výhodu než nedostatek.

I přes velmi nízkou hmotnost je však sukně velmi solidně zateplená a díky větruodolné úpravě vnější tkaniny bude plnohodnotným společníkem po celou zimu, ať už vyrazíte běhat, na běžky nebo na sněžnice.

Mezi drobné nedostatky musíme započítat nepřítomnost reflexních prvků (sukně je přece jen navržena primárně pro použití na zasněžených svazích) a špatná přístupnost vnitřní kapsy, do které se dá sukně sbalit.

3 Direct Alpine Betty

Direct Alpine je tradiční český výrobce kvalitního outdoorového vybavení a Betty je pak robustní zateplená sukně, která nezklame ani v nejextrémnějších podmínkách, při silném větru nebo v krutých mrazech.

Primaloft Klasika v oblasti zateplení. Duté vlákno Primaloft je materiál, který si bere to nejlepší z přírodních materiálů (peří) a přidává navíc odolnost proti navlhnutí. Výsledkem je vysoká výhřevnost a možnost použití i při fyzicky náročnějších aktivitách nebo ve vlhkém počasí.

Zateplení je v případě Betty zajištěno dutým vláknem Primaloft Silver (133g/m2), které je zašito do neprofoukavého a částečně voděodolného materiálu Pertex Quantum. Důležitá je i délka sukně téměř ke kolenům a možnost stažení spodního okraje, čímž se dají tepelné ztráty redukovat na minimum.

Direct Alpine Betty hmotnost: 200 g zateplení: Primaloft Silver cena: 2 590 korun klady: vysoká výhřevnost

stahování spodního okraje

možnost sbalení do vlastní kapsy

vyrobena v České republice

vysoký pas zápory: pásek se obtížně ovládá

Podobně jako sukně od Dynafitu má i ta od Direct Alpine dva zipy. Jeden celopropínací a na protějším boku jeden kratší pro vytvoření rozparku. V rámci zachování co nejlepšího zateplení je navíc tento kratší zip podšitý strečovým materiálem.

Pas je v případě Betty velmi vysoký a doplněný páskem. Ten se bohužel ovládá poměrně obtížně (obzvlášť se zmrzlýma rukama), ale pokud spadáte mezi dvě velikosti a sukni máte lehce větší, bude se vám hodit.

Posledním důležitým prvkem je prostorná vnitřní kapsa na zip, do které se pohodlně vejde mobilní telefon a spousta dalších drobností. Do této kapsy se dá celá sukně navíc kompresně sbalit, takže ji můžete mít vždy s sebou v podobě malého baličku.