Brno přivítá závod. Poběží se v zoo. Registrace běží jen do neděle

Nezapomeňte si v kalendáři označit sobotu 16. září 2017 velkým vykřičníkem, jde se do zoo! Závodit nebo na výlet? Obojí, v ceně startovného na běžecký závod je totiž vstup do zoo pro závodníka a jednoho fanouška zdarma. S registrací raději neotálejte, přihlásit se lze jen on-line a to do neděle 10. září. Nyní už ale nelze získat ve startovním setu tričko.



Netradičním je závod Craft RUNGO běh brněnskou zoo od začátku až do konce. Kde jinde se vám poštěstí asistence medvědí rodinky přímo u registrací? Dlouhou chvíli před startem si můžete krátit pozorováním tygrů, rosomáků, surikat a spousty dalších druhů zvířat.

Ostatně výběhy obyvatel zoo budete míjet téměř po celou dobu sedmikilometrové tratě závodu, který startuje úderem 11 hodiny viz propozice.



Pokud máte zájem o stylové bavlněné tričko s originálním běžeckým motivem navržené výtvarnicí Marianou Francovou, s registrací dále neváhejte, jeho objednání zároveň se startovným je možné pouze do neděle 27. srpna.



Nebudou chybět ani stoly plné podomácku vyrobených dobrot a usmívající se tváře dobrovolníků z řad RUNGO rodinky. Buďte si jistí, že při probíhání cílem s vámi budeme sdílet radost a s láskou k běhu pečená perníková medaile bude třešničkou na dortu.

O zvířátka se nemusíte bát, vše je pečlivě plánováno ve spolupráci s ošetřovateli tak, aby zvířátka dostala jen tolik pozornosti, kolik mají ráda. O všem se můžete sami přesvědčit, například medvěd kamčatský se každoročně nakrucuje před čočkami fotoaparátů přímo před převlékárnou běžců. Svou účastí navíc finančně podpoříte provoz Zoo Brno a její vlastní projekt na záchranu želv.

Zvláštní poděkování patří partnerům závodu Craft, Mattoni, B. Braun, Herbalife, Garmin, Zoo Brno, EPP - Pomáhej pohybem a primátorovi statutárního města Brna Petru Vokřálovi.