„Z lehu k běhu“ právě vychází. Pokřtít ji můžete zítra vlastním potem

Listopad, tejpovací prstoklad

O základech běhoholismu, běžeckých bebíčkách a kompenzačním lázeňském šviháctví

Listopad vítá běžce chladnou mokrou náručí. Po celoročním tréninku jsme unavení a nejraději bychom prováděli cokoliv od gaučinku přes houbaření až po drvoštěpectví, jen abychom nemuseli do toho marastu venku. Naštěstí je listopad pro lenoru ideální měsíc. Pokud jsme z vás udělali běhoholika, je načase, abyste se na dva až tři týdny svého koníčku zřekli a svému tělu dopřáli zasloužený oddych. Jestli se vám za vaši krátkou běžeckou kariéru poštěstilo vyrobit si nějaké to bebíčko, teď je vhodný čas jej doléčit. A pokud ne, je ideální čas na kratší běžeckou pauzu, než si nějaké pořídíte. I tak vás čeká měsíc plný pohodového pohybu, tak se do něj pusťte!

Běhoholikem snadno a rychle

Smutný konec běhoholika

Každý běžec běhá pro pocit spokojenosti a štěstí, který má po doběhnutí do



Z lehu k běhu Specifická odrůda lenocha obecného je lemrochod. Proti své silně vyvinuté slabé vůli jednoho dne zjistil, že jeho zrychlení z lehu na gauči na sto metrů běhu je nižší než čtyři týdny. Vnitřního lemrochoda v sobě máme všichni a rozběhat jej můžeme bez ohledu na počet výmluv, které jsme schopni vymyslet. A taky bez ohledu na počet let či kilogramů. Stačí na to jít s rozvahou a vtipem. Chcete-li začít běhat a přitom zůstat naživu, držte se tréninkových plánů a doporučení v tomto běžeckém manuálu pro lenochy. Knížka obsahuje dvanáct kapitol poplatných dvanácti běžeckým měsícům včetně tréninkových plánů, které vás naučí běhat, ať je váš současný tělesný stav jakýkoliv, a receptů na běžecké dobroty, pro jejichž konzumaci za odměnu se donutíte vyběhnout zcela jistě. Vyšla 7.11. v nakladatelství BizBooks.

cíle. Rozdíl mezi náladou při rozběhu, kdy jej tělo přemlouvá k jakékoliv jiné činnosti včetně neoblíbeného žehlení, a několika zaběhnutých kilometrech, kdy žadoní o přídavek, je způsoben šlehnutím pořádné dávky endorfinů do žil. Lidské tělo je úžasné svou schopností samo sebe zfetovat pohybem natolik, že už nikdy nebudete potřebovat alkohol, kávu ani čokoládu. Z pocitu, že nemůžete ani o krok dál, všechno vás pálí a bolí, se po několika kilometrech stane pocit absolutní neporazitelnosti a schopnosti běžet celý den. Tekuté štěstí, které si do krve vpravíte pomocí pohybu, je vysoce návykové a funguje v lidském mozku úplně stejně jako opiáty. Tito bratranci morfia z druhého kolene způsobí, že vás nic nebolí, život je jistější, předvídatelnější a ovladatelnější, a fyzický i psychický návyk na běh je zpečetěn. Je to stav, který byl na začátku knihy žádoucí, ovšem teď je třeba s ním pracovat jako s mírně rizikovým.

Tak jako většina narkomanů, i u běhu budete muset zvedat svoji dávku a časem by se z vás mohli stát i ultramaratonci! Což sice je společensky přijatelné, ale přehlížením bolesti byste mohli svému tělu ublížit a o zdroj své oblíbené drogy tak přijít. Proto přistupujte k jejímu užívání uváženě. Pokročilá závislost může vést nejen k přetrénování, ale i k vyhoření, a to až takovému, že budete každý výběh očekávat s depresí a stažením okolo žaludku. Je třeba nemít vysoká očekávání, neběhat jen proto, abychom si vybarvili další okénko v tréninkovém deníčku, vrátit se na začátek a během se především dobře bavit. Jste-li založení neurotického či obsedantního a při nedodržení tréninkového plánu cítíte nutkavou potřebu nápravy, je listopad ideálním měsícem na to, abyste se dočasným odepřením své drogy dostali do normálu a pod kontrolu. Šoupněte si do pusy čtvereček čokolády a dopřejte si trochu klidu, než se vyběháte do stádia, kdy byste díky všemu tomu pohybu a hubnutí mohli snadno propadnout kanálovou mříží. Běžecké prázdniny právě začínají!

Lížeme si rány

Běžecká bebíčka

Pokud se někde sejde víc než jeden běžec, stočí se hovor na zdravotní komplikace rychleji než na srazu abiturientů po padesáti letech. Posloucháte-li ten výčet diagnóz pozorně, připomínají vám šatny před závody z poloviny vojenský lazaret a z poloviny domov důchodců. Všichni sténají, ledují, tejpují a stěžují si na loupání v kolenou a v kříži, aby pak vystřelili ze startovní čáry jako hejno nadopovaných zajíců. V závodě tito zajíci postupně tuhnou a mění se s každým kilometrem na větší a větší marody, aby se za cílovou páskou s konečnou platností proměnili v pochod živých mrtvých.

Bolest patří k běžeckému životu a úkolem běžce je umět odhadnout, kdy je to bolest zdravá a kdy už ne. Je pravda, že co bolí, to sílí, ale jen do určité míry. Od určité míry platí, co bolí, to se zbytečně amortizuje. Běžecká bebíčka vznikají z přetěžování, které může být způsobeno specifickou biomechanikou každého jedince, nebo podvědomého ulevování a šetření už zraněné končetiny. Ani nadváha neprospívá, takže je lépe spíše chodit než klusat, dokud se z těžkotonážního jedince, který amortizuje své tělo už jen tím, že svými kilogramy na kloubech stojí, nestane jedinec, který tytéž klouby amortizuje navíc tím, že na ně s otřesy dopadá. Pokud se navíc špatně (či nijak) rozcvičujete před během, kašlete na protahování po běhu, žulíte posilovnu, vynecháváte regeneraci a místo odpočinku ve volném dni šúrujete celý barák, máte k problému slušně nakročeno.

Bolest je ten typ kamarádky, která je k vám vždycky brutálně upřímná, a i když se vám její rady mnohdy nelíbí, víte, že na její názor byste měli dát, tu sukni vyhodit a s tou holkou se rozejít. A těch deset dalších kilometrů už neběžet. Umění poslouchat svoje tělo je vyhlášené, problém je v tom, že nikdo pořádně neví, co to je a jak se to dělá...(dále čti kapitoly Vlk, Píchání v boku či UFO v kolenou).

Listopad na talíři běžce: Pravidlo hříchu z vášně

Na hříchy z vášně byla v evropském soudním systému vždy sleva z délky trestu odnětí svobody, protože je páchají lidé ovládaní nejhlubšími emocemi, a to si zasluhuje pochopení a alespoň trochu respektu. Hříchy k nám všem patří, a i když se týkají spíše konzumace čokolády, vína, piva nebo gumových medvídků než vražd ze žárlivosti, je třeba se s nimi popasovat. Čtyři měsíce jste trápili tělo jen běháním, teď k tomu přidáme jen jeden další zvyk. Nebude to bolet a nebude se to jmenovat dieta, ale vašemu běžeckému tělu to prospěje. Vyberte si svůj nejoblíbenější hřích a uvědomte si jej. Vaše hříchy jsou kapriciózní, jsou vaší součástí a nemá smysl se jich naráz zbavovat, protože byste se k nim pravděpodobně vrátili. Zakázané nejvíc chutná, takže si nic nezakazujte.

Je jedno, jestli je to alkohol, sladkosti nebo limonáda. Dopřejte si je. Jen snižte zkonzumované dávky na polovinu. Jste-li typ lemrochoda, jenž je ve společnosti vídán výhradně s pivem v ruce a na žádost nadšených přihlížejících umí půllitr s gustem exnout, pijte pivo dál. Jen pijte malá piva místo velkých. Ano, dejte si na chuť skleničku vína, ale máte-li otevřenou celou lahev, podělte se o ni. A pokud vás hned napadá, že v tom případě navýšíte velikost skleničky na objem jednoho průměrného akvária, klepněte se něčím těžkým do hlavy. Jste-li mezi hříšníky kombinatorik, tedy zajídáte-li každý večer lahev vína tabulkou čokolády, snižte v prvním měsíci všechny své hříchy na dvě třetiny. V dalším měsíci proveďte inventuru a u těch, na kterých nadále trváte, snižte příjem pochutin na polovinu. Ponechat, leč osekat, to je pravidlo hříchu z vášně.

Poznámka pro kuřáky – ač se to nezdá, i mezi běžci se najdou oblibovatelé nikotinek. Nikdo vás nenutí s tím okamžitě praštit, ale kouření se počítá mezi hříchy a platí pro něj stejné pravidlo jako pro čokoládu a alkohol. Howgh!

Křest knihy „Z lehu k běhu“ pro všechny běžce Protože všichni běžci (tedy i ti, kteří zatím běhají jen v divokých snech) jsou pro nás v RUNGO VIP, zveme je na křest knížky. Ve čtvrtek 23.11. od 18:30 se proběhneme na ovále FTVS, zasoutěžíme si a hromadně pokřtíme knihu vlastním potem. Přijďte si s námi zaběhat!